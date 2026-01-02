Samsung Galaxy S26 Ultra: Se han filtrado sus 10 mejoras clave

🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

El Samsung Galaxy S26 Ultra apunta a convertirse, una vez más, en el referente que marque el ritmo del mercado Android premium en 2026.

Según una filtración compartida en X por el conocido tipster @TheGalox_, el próximo buque insignia de la compañía coreana llegará con hasta diez mejoras clave que afectarían tanto al diseño como al rendimiento, la pantalla, las cámaras y la autonomía.

Como ocurre cada año, los cambios introducidos en el modelo Ultra no solo definen la evolución de la propia gama Galaxy S, sino que también suelen influir en las decisiones técnicas del resto de fabricantes Android de gama alta.

Diez mejoras clave que definirán al Galaxy S26 Ultra

De acuerdo con la información filtrada, el Samsung Galaxy S26 Ultra incorporará una combinación de avances centrados en eficiencia, fotografía, potencia y experiencia de uso. Estas son las diez mejoras principales que se esperan:

Nueva pantalla con mayor eficiencia energética Filtro de privacidad integrado en el panel Nuevas lentes y recubrimientos ópticos Aperturas más grandes en la cámara principal y el teleobjetivo Cámara frontal más angular Carga por cable e inalámbrica más rápida Procesador más potente y eficiente Nuevos controles de vídeo para enfoque y nitidez Memoria más rápida Diseño más delgado

Pantalla M14 OLED: más eficiencia antes que brillo extremo

El Galaxy S26 Ultra dará el salto a la tecnología M14 OLED, una evolución directa del panel M13 utilizado en el Galaxy S25 Ultra. Esta nueva generación promete una mejora de eficiencia del 20% al 30%, lo que se traduce en un menor consumo energético y una mejor autonomía general.

Aunque el M14 OLED es capaz de alcanzar picos de brillo más elevados —como ya se ha visto en otros dispositivos—, Samsung parece priorizar en este modelo la eficiencia frente al brillo máximo, por lo que no todas las capacidades del panel se aprovecharían al cien por cien.

Filtro de privacidad integrado en la pantalla

Otra novedad relevante del panel es la incorporación de un sistema de privacidad visual, diseñado para evitar miradas indiscretas. El Galaxy S26 Ultra limitará los ángulos de visión, impidiendo que personas cercanas puedan leer información sensible cuando miran la pantalla desde un lateral.

Este sistema resulta especialmente útil en entornos públicos y profesionales, reforzando la seguridad sin necesidad de accesorios adicionales.

Cámaras con aperturas más grandes y mejor óptica

En el apartado fotográfico, Samsung apostará por aperturas más amplias tanto en la cámara principal como en el teleobjetivo 5x. Según los rumores, la cámara principal pasaría de f/1.7 a f/1.4, mientras que el teleobjetivo mejoraría de f/3.4 a f/2.9.

Estas aperturas permitirán capturar más luz, mejorando la fotografía nocturna y reduciendo el ruido en escenas complejas. Además, se espera un nuevo recubrimiento de las lentes capaz de reducir de forma notable los reflejos y los flares, así como corregir tonos de piel amarillentos.

Nuevos controles de vídeo para un resultado más cinematográfico

El Galaxy S26 Ultra incorporará nuevas funciones en el módulo Camera Assistant de One UI 8.5, pensadas para dar más control creativo al usuario. Entre ellas destacan los ajustes de nitidez y velocidad de transición del enfoque automático.

Los usuarios podrán elegir entre dos modos al grabar vídeo:

Fast Transition (Snap Focus) : ideal para deportes, acción o mascotas, con cambios de enfoque casi instantáneos.

: ideal para deportes, acción o mascotas, con cambios de enfoque casi instantáneos. Slow Transition (Rack Focus): pensado para lograr un efecto cinematográfico, con transiciones suaves que guían la mirada del espectador.

Cámara frontal más angular para selfies de grupo

La cámara frontal también evolucionará gracias a una lente más angular de 22 mm, que permitirá encuadrar a más personas en selfies de grupo sin necesidad de alejar el dispositivo.

Carga más rápida: hasta 60 W por cable

Por fin, Samsung podría superar el límite de 45 W en carga rápida. El Galaxy S26 Ultra sería compatible con 60 W Super-Fast Charging 3.0, una mejora notable que permitiría cargar la batería del 0% al 50% en menos de 15 minutos.

Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5: potencia y eficiencia

En el corazón del dispositivo encontramos al Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, fabricado por TSMC utilizando un proceso de 3 nm. No obstante, también se especula con una versión especial “For Galaxy” fabricada por Samsung Foundry en 2 nm con transistores Gate-All-Around (GAA).

Independientemente de la variante final, este chip promete un equilibrio sobresaliente entre rendimiento y eficiencia energética.

Memoria más rápida para eliminar el shutter lag

Aunque la LPDDR6 todavía se encuentra en una fase temprana, Samsung optaría por una versión avanzada de LPDDR5X a 10,7 Gbps. Esta mejora permitiría acelerar hasta un 25% el procesamiento de HDR multifotograma mediante IA, eliminando prácticamente el shutter lag en fotografía.

Batería más grande y diseño más fino

Tras seis generaciones consecutivas con una batería de 5.000 mAh, el Galaxy S26 Ultra podría romper la tendencia incorporando una batería de entre 5.100 y 5.400 mAh. Lo más llamativo es que, pese a este aumento, el grosor del terminal podría reducirse hasta los 7,9 mm, frente a los 8,2 mm del Galaxy S25 Ultra.

Presentación prevista para febrero en San Francisco

Si se mantiene el calendario habitual, la serie Galaxy S26 se presentaría alrededor del 25 de febrero durante el próximo evento Galaxy Unpacked, que tendría lugar en San Francisco. Todo apunta a que el Galaxy S26 Ultra volverá a marcar el estándar de los smartphones Android premium en 2026.