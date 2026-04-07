Samsung Galaxy S27 Pro: la gran novedad que podría llegar junto al S27 Ultra

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Samsung podría reorganizar su gama Galaxy S27 el próximo año con la incorporación de un nuevo modelo intermedio de corte premium. Según una información publicada por ETNews, la compañía estaría preparando el lanzamiento del Galaxy S27 Pro, un dispositivo que se situaría entre las variantes Plus y Ultra dentro de su catálogo de smartphones de alta gama.

De confirmarse este movimiento, Samsung daría un paso interesante en la segmentación de su familia flagship. Hasta ahora, la marca ha mantenido una estructura relativamente clara con modelos base, Plus y Ultra, pero la llegada de una versión Pro añadiría una nueva opción para quienes buscan prestaciones avanzadas sin llegar necesariamente al concepto más completo —y probablemente más caro— del Ultra.

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Un Galaxy S27 Pro para reforzar la gama alta

La principal novedad de esta filtración es precisamente la posible aparición del apellido “Pro” en la serie Galaxy S. No sería un cambio menor, ya que implicaría una estrategia más parecida a la que Apple lleva tiempo utilizando con sus iPhone, donde existen distintos escalones dentro de la gama premium.

Este supuesto Galaxy S27 Pro se convertiría en una segunda alternativa de alto nivel dentro de la familia, colocándose entre el modelo Plus y el Ultra. La idea parece clara: ofrecer un terminal más exclusivo y avanzado que el Plus, pero sin replicar por completo todas las características diferenciales del Ultra.

Sin S Pen, pero con una función exclusiva de privacidad

Uno de los detalles más llamativos del informe es que el Galaxy S27 Pro no sería compatible con el S Pen. Eso significa que Samsung mantendría ese accesorio como uno de los grandes elementos distintivos del modelo Ultra, reservándolo para el dispositivo más ambicioso de la serie.

Sin embargo, la ausencia del lápiz óptico no impediría que el nuevo modelo apostara por funciones avanzadas. De hecho, la filtración apunta a que integraría la tecnología Privacy Display de Samsung, una característica que, por ahora, solo está presente en el Galaxy S26 Ultra.

Esta pantalla especial permite restringir el ángulo de visión del panel para que el contenido solo resulte visible cuando el usuario lo mira de frente. En la práctica, se trata de una función pensada para mejorar la privacidad en lugares públicos, evitando que otras personas puedan curiosear lo que aparece en pantalla desde los laterales.

Samsung llevaría su mejor tecnología de pantalla a dos modelos

Siempre según las fuentes citadas por ETNews, Samsung tendría previsto lanzar dos teléfonos de su próxima generación con esta tecnología de pantalla premium. Todo apunta a que esos dos modelos serían el Galaxy S27 Ultra y el nuevo Galaxy S27 Pro.

Eso reforzaría la idea de que el Pro no sería simplemente una variante renombrada del Plus, sino un dispositivo con identidad propia dentro del catálogo. La inclusión de una característica tan exclusiva como Privacy Display sugiere que Samsung quiere utilizar este modelo para atraer a usuarios que valoran funciones diferenciales en productividad, seguridad visual y experiencia premium.

Un posible formato más compacto con cámaras de nivel Ultra

Por ahora no han trascendido datos concretos sobre el precio ni sobre el resto de especificaciones del Galaxy S27 Pro. Aun así, la lógica del mercado permite imaginar cuál podría ser su papel dentro de la gama.

Una posibilidad es que Samsung adopte una fórmula similar a la de los modelos Pro de Apple: un terminal algo más compacto que el Ultra, pero sin renunciar a una configuración fotográfica de primer nivel. En otras palabras, podría ofrecer una pantalla más pequeña que la del Galaxy S27 Ultra, manteniendo al mismo tiempo buena parte de su atractivo en cámaras y acabados.

Esa combinación tendría bastante sentido para quienes buscan prestaciones punteras, pero prefieren un teléfono menos voluminoso que los modelos Ultra tradicionales. Si Samsung sigue esa dirección, el Galaxy S27 Pro podría convertirse en una alternativa muy atractiva dentro del segmento premium.

Una estrategia cada vez más parecida a la de Apple

La llegada de un Galaxy S27 Pro también tendría implicaciones estratégicas para Samsung. Con este modelo, la compañía podría ampliar su oferta flagship hasta un total de cuatro dispositivos, alineándose así con la estructura que Apple ha consolidado en sus últimas generaciones de iPhone.

Tener cuatro móviles de referencia permitiría a Samsung cubrir mejor distintos perfiles de usuario: desde quienes priorizan el precio de entrada dentro de la gama alta hasta quienes quieren el máximo nivel en fotografía, pantalla o funciones exclusivas. En ese contexto, el Pro serviría como una pieza intermedia de alto valor, diseñada para captar a consumidores que consideran demasiado básico el Plus, pero no necesitan —o no quieren pagar— todo lo que ofrece el Ultra.

Qué podemos esperar del Galaxy S27 Pro

Por el momento, conviene tomar esta información con cautela, ya que hablamos de una filtración temprana y todavía quedan incógnitas importantes por resolver. No sabemos ni su diseño final, ni sus cámaras, ni el tamaño exacto de su pantalla, ni mucho menos su posicionamiento en precio.

Aun así, la idea de un Galaxy S27 Pro encaja con la evolución reciente del mercado móvil, donde las marcas buscan multiplicar las opciones dentro de la gama alta para ajustarse mejor a distintos tipos de usuario. Si Samsung acaba materializando este plan, la serie Galaxy S27 podría ser una de las más variadas de los últimos años y, al mismo tiempo, una de las más competitivas frente al ecosistema de Apple.

Lo realmente interesante será ver si este nuevo modelo logra diferenciarse lo suficiente del Plus y del Ultra. Porque, en una familia cada vez más amplia, no basta con añadir un nuevo nombre: Samsung tendrá que justificar con claridad por qué el Galaxy S27 Pro merece existir.