Samsung muestra su Galaxy Z TriFold antes de su lanzamiento

Samsung ha dado un paso más en su apuesta por los smartphones plegables al mostrar por primera vez su esperado Galaxy Z TriFold, el primer teléfono con triple pliegue de la compañía.

Aunque el dispositivo todavía no ha sido lanzado oficialmente, su aparición durante la cumbre APEC 2025 en Corea del Sur ha permitido echar un vistazo más detallado a uno de los proyectos más ambiciosos de la marca.

Una presentación exclusiva en la cumbre APEC 2025

El Samsung Galaxy Z TriFold fue mostrado por primera vez durante la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en Corea del Sur.

Sin embargo, la marca decidió mantener el dispositivo tras vitrinas, sin permitir que los asistentes lo manipularan directamente. Aun así, varios medios surcoreanos lograron acercarse lo suficiente para capturar imágenes que revelan nuevos detalles sobre su diseño y construcción.

Diseño y similitudes con el Galaxy Z Fold7

A primera vista, el Galaxy Z TriFold guarda una gran semejanza con el Galaxy Z Fold7, especialmente cuando ambos están plegados.

Las imágenes muestran una parte trasera casi idéntica, con módulos de cámara sobresalientes como principal elemento diferenciador. Además, Samsung ha mantenido la posición del flash LED y el sensor de huellas lateral capacitivo, al igual que en el modelo Fold7.

El detalle más evidente al comparar ambos dispositivos es el mayor grosor del Galaxy Z TriFold. Esta diferencia es comprensible, ya que el nuevo modelo incorpora un tercer panel plegable, lo que amplía significativamente el tamaño total de la pantalla. No obstante, Samsung parece haber trabajado en reducir el impacto de este aumento de grosor: las secciones externas del TriFold son visiblemente más delgadas que la parte central, lo que contribuye a una sensación más equilibrada al sostenerlo.

Según las comparaciones, las partes exteriores del TriFold podrían ser incluso más finas que los 4,2 mm del lateral del Galaxy Z Fold7, un logro destacable si se tiene en cuenta la complejidad de su estructura triple.

Detalles aún bajo secreto

Aunque las fotografías ofrecen una visión más cercana del diseño y la ingeniería detrás del Galaxy Z TriFold, Samsung todavía no ha desvelado especificaciones técnicas ni características clave del dispositivo. Por ahora, se desconoce información sobre la pantalla, la batería, el sistema de cámaras o las funciones exclusivas que aprovecharán su innovador formato.

Tras su presentación en Corea del Sur, todo apunta a que el Galaxy Z TriFold podría tener una distribución global más amplia en los próximos meses. Diversas filtraciones recientes sugieren que Samsung ya estaría preparando el terreno para su lanzamiento internacional antes de que termine 2025, lo que marcaría un nuevo hito en la evolución de los dispositivos plegables.