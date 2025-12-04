Samsung no quiere venderse memoria ni a sí misma: el caos del precio de la RAM explicado

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

La subida de los precios de los huevos se queda corta frente a lo que está ocurriendo con la memoria RAM para ordenadores y servidores.

La explosión de centros de datos dedicados a la inteligencia artificial ha provocado una auténtica “burbuja IA” en el mercado de chips, convirtiendo los módulos de memoria en el nuevo oro tecnológico.

Los precios de los kits de RAM para PC domésticos se han disparado y empiezan a arrastrar también al resto de dispositivos electrónicos.

En este contexto tan tenso, se está produciendo una situación tan llamativa como reveladora: Samsung, uno de los mayores fabricantes de memoria del mundo, ha llegado a negarse a vender su propia RAM… a otra división de Samsung.

Samsung contra Samsung: cuando la memoria vale más fuera de casa

Para entender el problema hay que recordar cómo funciona el gigante coreano. Samsung no es una única empresa, sino un entramado de decenas de filiales y compañías hermanas. Entre ellas destacan:

Samsung Electronics , responsable de los Galaxy, televisores, tablets, portátiles, relojes, electrodomésticos, etc.

, responsable de los Galaxy, televisores, tablets, portátiles, relojes, electrodomésticos, etc. Samsung Semiconductor Global, la rama que fabrica chips de memoria y otros componentes que se venden a prácticamente todo el mercado mundial.

Esto implica que un portátil de Samsung, otro de Dell y otro de Lenovo pueden llevar exactamente los mismos chips de memoria producidos por Samsung Semiconductor, aunque compitan en la misma estantería de una tienda.

Lo lógico sería pensar que Samsung Electronics tiene trato preferente. Y, de hecho, suele acudir primero a Samsung Semiconductor cuando necesita componentes para nuevos productos. Pero la escalada de demanda de memoria para centros de datos de IA ha cambiado las reglas del juego.

La burbuja IA prioriza los centros de datos frente a los móviles

Las grandes inversiones en infraestructura de inteligencia artificial han convertido la memoria RAM de alta capacidad y rendimiento en un recurso escaso. Los operadores de centros de datos están dispuestos a pagar precios muy elevados para asegurarse suministro, y fabricantes como Samsung, SK Hynix o Micron están dando prioridad a estos pedidos porque son mucho más rentables.

Según un informe de SE Daily citado por SamMobile, cuando la división Mobile Experience de Samsung Electronics quiso asegurarse memoria DRAM para sus smartphones estrella de 2026, Samsung Semiconductor rechazó su propuesta inicial.

La parte móvil buscaba un acuerdo de suministro de un año con precios cerrados, pero la fuerte “chipflation” —inflación específica de chips— llevó a la división de semiconductores a imponerse.

El resultado es que Samsung Electronics se ha visto obligada a renegociar condiciones trimestralmente, con precios revisados al alza y sin posibilidad de firmar un contrato a largo plazo. Finalmente se habría alcanzado un acuerdo de corto recorrido, pero con tarifas mucho más elevadas que las previstas.

Cómo afectará esto al precio de los móviles Samsung y otros dispositivos

Si se confirma esta información, el impacto para el consumidor es claro: fabricar smartphones será más caro, y esa presión de costes terminará reflejándose en el precio de venta o en los márgenes de beneficio.

Es poco probable que los teléfonos suban tanto como los módulos de RAM para PC, donde se han visto incrementos salvajes en pocas semanas, pero la tendencia es la misma: cada componente que lleve memoria se encarece.

Memoria que se triplica de precio: la alerta de los fabricantes

Las previsiones tampoco invitan al optimismo. TeamGroup, proveedor de módulos de memoria, ha advertido de que el precio de los componentes se ha triplicado recientemente. Esto significa que los módulos terminados pueden llegar a duplicar su precio —hasta un 100 % más— en cuestión de un solo mes.

Sin un cambio brusco en la situación —como una caída repentina de la demanda o un exceso de producción— los analistas esperan que la escalada continúe durante 2026. Y lo peor es que la oferta podría seguir tensionada hasta 2027 o incluso más allá, especialmente si la inversión en centros de datos de IA no se frena.

Por qué la memoria RAM es el cuello de botella de la inteligencia artificial

La razón de fondo es que los modelos de IA generativa y los grandes modelos de lenguaje necesitan cantidades enormes de memoria de alto rendimiento para funcionar. Cada nuevo centro de datos orientado a IA:

Consume miles de módulos de RAM y memoria HBM de gama altísima.

Firma contratos multimillonarios con los fabricantes para asegurarse prioridad.

Está dispuesto a pagar mucho más que el mercado de consumo tradicional.

Cuando el mismo chip puede ir a un servidor de IA o a un portátil doméstico, el fabricante tiene pocos incentivos para destinarlo al dispositivo más barato. De ahí que hasta las propias divisiones de móviles de los gigantes tecnológicos queden relegadas a un segundo plano.

¿Veremos una bajada de precios en 2026? Lo que dicen las previsiones

A corto plazo, los pronósticos son claros: no hay señales de una caída rápida de precios. La combinación de demanda explosiva de memoria para IA, capacidad de producción limitada y fabricantes centrados en los contratos más rentables hace que el escenario más probable sea una subida gradual o, como mínimo, un mantenimiento de los precios elevados durante buena parte de 2026.

Solo un “pinchazo” de la burbuja —por ejemplo, una reducción drástica de inversiones en IA o una recesión global— podría provocar un desplome de precios. Pero, por ahora, los fabricantes operan bajo la hipótesis de que la demanda seguirá creciendo.