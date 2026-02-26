Samsung prepara el mayor cambio en baterías Galaxy en siete años

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Samsung podría estar preparando uno de los cambios más importantes en la historia reciente de sus smartphones Galaxy.

Un nuevo informe apunta a que la compañía surcoreana está lista para adoptar baterías de silicio-carbono en sus teléfonos, una tecnología que permitiría aumentar la capacidad energética sin necesidad de incrementar el tamaño físico del dispositivo.

La noticia llega en un momento especialmente simbólico: el recién presentado Galaxy S26 Ultra mantiene la misma batería de 5.000 mAh que debutó hace ya siete años con el Galaxy S20 Ultra. Una cifra que, pese a seguir siendo competitiva, empieza a quedarse corta frente a algunos rivales.

Samsung reconoce su retraso en baterías

Durante el último evento Galaxy Unpacked, Moon Seong-hun — vicepresidente ejecutivo y responsable del equipo de I+D de smartphones en Samsung — admitió que la compañía va por detrás en innovación de baterías frente a otros fabricantes.

Según el informe, Samsung confirmó que los Galaxy S incorporarán baterías de silicio-carbono “pronto”. Además, ya existiría un dispositivo en desarrollo con esta tecnología, lo que sugiere que la transición podría estar más avanzada de lo que parecía.

Eso sí, la compañía estaría aplicando controles estrictos para asegurar que la implementación cumpla con sus estándares de seguridad y rendimiento. No olvidemos que Samsung tiene antecedentes delicados en este terreno, por lo que es lógico que quiera evitar cualquier riesgo.

Qué son las baterías de silicio-carbono y por qué son importantes

Las baterías de silicio-carbono representan una evolución frente a las tradicionales de iones de litio (Li-ion). Su principal ventaja es la mayor densidad energética: permiten almacenar más energía en el mismo espacio físico.

Esto abre dos posibilidades estratégicas:

Aumentar la capacidad manteniendo el mismo tamaño.

Mantener la capacidad y reducir el grosor del dispositivo.

En el mercado chino ya existen móviles con baterías de 8.000 mAh e incluso superiores. Además, hay varios modelos en desarrollo que superan los 10.000 mAh, y al menos uno ya está disponible comercialmente.

Galaxy S26 Ultra: continuidad en lugar de salto

El Galaxy S26 Ultra continúa con la tradición iniciada en 2020 con el Samsung Galaxy S20 Ultra: batería de 5.000 mAh. Aunque la eficiencia energética ha mejorado generación tras generación gracias a procesadores más avanzados y optimizaciones de software, la cifra no ha cambiado.

Esto resulta especialmente llamativo si tenemos en cuenta que otros fabricantes han dado saltos considerables en autonomía. Incluso dentro del propio catálogo de Samsung, el Samsung Galaxy Z TriFold incorpora una batería de 5.600 mAh, incluso en el mercado estadounidense.

Todo apunta a que el verdadero salto podría llegar con la futura serie Galaxy S27, que rompería por fin la barrera psicológica de los 5.000 mAh.

Aumentos de capacidad en tres cifras

El informe señala que los futuros modelos Galaxy S — incluyendo versión base, Plus y Ultra — experimentarían incrementos de capacidad en “triple dígito”. Esto significa que podríamos ver mejoras de varios cientos de mAh en cada variante.

Aunque no se especifican cifras concretas, este tipo de incremento sería significativo, especialmente si se mantiene el mismo grosor del dispositivo.

¿Más batería o móviles más delgados?

Aquí surge una duda razonable. Samsung lleva años obsesionada con adelgazar sus smartphones generación tras generación. De hecho, en el Galaxy S26 Ultra se reintrodujo una isla trasera para las cámaras con el objetivo de integrar una nueva apertura en un chasis aún más fino.

Existe la posibilidad de que Samsung utilice las baterías de silicio-carbono para mantener los 5.000 mAh mientras reduce todavía más el grosor del terminal. Es decir, aprovechar la mayor densidad energética no para aumentar autonomía, sino para optimizar diseño.

Los actuales Galaxy ya están al límite de lo que permiten las baterías Li-ion tradicionales. Esta nueva tecnología podría ser la vía de escape perfecta para continuar con la estrategia de reducción de grosor sin sacrificar capacidad.

¿Llega demasiado tarde?

El informe menciona específicamente la serie S, lo que deja fuera, al menos de momento, a la gama A y a los plegables premium. Si el despliegue no se produce hasta la serie Galaxy S27 el próximo año, el término “pronto” podría resultar relativo.

Además, este anuncio puede afectar indirectamente al atractivo del Galaxy S26. Aunque incorpora novedades como la pantalla con modo privacidad, muchos usuarios llevaban años pidiendo una batería mayor como prioridad absoluta.

En un mercado donde la autonomía se ha convertido en uno de los factores decisivos de compra, este cambio podría marcar un antes y un después para Samsung.

Un movimiento que podría arrastrar a Apple y Google

Si Samsung adopta finalmente el silicio-carbono, es probable que otros gigantes como Apple y Google aceleren su transición. Hasta ahora, estos tres fabricantes han quedado rezagados frente a competidores asiáticos en materia de baterías.

Incluso si las primeras generaciones con esta tecnología no ofrecen saltos espectaculares, la tendencia parece clara: mayor densidad energética, más autonomía o diseños más compactos.

La cuestión no es si llegará el cambio, sino cuándo y en qué modelo debutará realmente.