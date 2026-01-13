Samsung Wallet ya funciona como llave digital en Toyota: Así podrás abrir y arrancar tu coche

🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

Samsung sigue reforzando su apuesta por convertir el móvil en el “centro de mando” del día a día. La compañía ha anunciado que Samsung Wallet amplía su compatibilidad con la llave digital para vehículos Toyota seleccionados a partir de enero de 2026, lo que permitirá a los usuarios de smartphones Samsung Galaxy compatibles abrir, cerrar y arrancar el coche sin necesidad de llevar una llave física.

La novedad aterriza inicialmente en modelos concretos del Toyota RAV4 2026 y se apoya en tecnologías como banda ultraancha (UWB) y NFC, además de integrar un enfoque de seguridad avanzado con Samsung Knox, certificaciones exigentes y opciones de bloqueo remoto en caso de pérdida del dispositivo.

🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

Samsung Wallet se acerca a la “llave del coche” en el móvil

La llave digital da un salto importante dentro del ecosistema Galaxy: al vincular un vehículo Toyota compatible con Samsung Wallet, el smartphone se convierte en un sustituto real de la llave tradicional. En la práctica, el usuario puede acceder al coche y arrancarlo desde su teléfono, con una experiencia más cómoda para el uso diario.

Según Samsung, el objetivo de Wallet es combinar comodidad “sin fricciones” con seguridad de alto nivel, y la incorporación de la llave digital para Toyota es un paso más para extender estas ventajas a más usuarios.

Toyota RAV4 2026: El primer modelo compatible… por ahora

El anuncio confirma que la compatibilidad arranca con Toyota RAV4 2026, aunque Samsung deja claro que se añadirán más vehículos en el futuro. Es un enfoque habitual: empezar con un modelo concreto (y una generación específica) antes de ampliar el soporte a más gamas y mercados.

Para los propietarios de un RAV4 2026 compatible y un Galaxy dentro de la lista, la promesa es sencilla: menos llaves físicas, más control desde el móvil.

Cómo funciona la llave digital en Samsung wallet

Una vez emparejado el coche con Samsung Wallet, el acceso y el arranque se sustentan en dos tecnologías clave:

UWB (Ultra-Wideband / banda ultraancha) : permite una comunicación precisa y fiable a corta distancia, reduciendo el riesgo de accesos no autorizados gracias a su capacidad de medición espacial más exacta.

: permite una comunicación precisa y fiable a corta distancia, reduciendo el riesgo de accesos no autorizados gracias a su capacidad de medición espacial más exacta. NFC (Near Field Communication / comunicación de campo cercano): actúa como alternativa adicional compatible en determinados dispositivos, ampliando el número de móviles capaces de usar la llave digital.

Samsung destaca que UWB se apoya en un protocolo estandarizado por el Car Connectivity Consortium (CCC), lo que refuerza el enfoque de interoperabilidad y seguridad dentro del sector.

Compartir la llave digital con contactos de confianza

Uno de los puntos más prácticos de integrar la llave digital en Samsung Wallet es la posibilidad de compartir el acceso con personas de confianza. Esto resulta especialmente útil en:

Hogares con varios conductores

Cesiones temporales del vehículo

del vehículo Situaciones cotidianas (familia, pareja, amigos, compañeros)

Además, ese acceso compartido se puede modificar o revocar en cualquier momento, lo que aporta flexibilidad y control sin depender de entregar (o recuperar) una llave física.

Seguridad: Almacenamiento local, Knox y certificación EAL6+

Samsung subraya que las llaves digitales se almacenan de forma segura en el propio dispositivo, dentro de Samsung Wallet, y están protegidas por Samsung Knox, la plataforma de seguridad de la marca.

Además, estas llaves digitales cumplen estándares rigurosos de certificación EAL6+, un nivel que implica evaluaciones avanzadas para resistir ataques sofisticados (incluyendo vectores como canal lateral) y verificaciones más exhaustivas de las funciones de seguridad. En la práctica, esto busca garantizar que la información sensible de la llave permanezca protegida dentro del terminal.

Qué pasa si pierdes el móvil: Bloqueo y borrado remoto

La idea de “llevar la llave del coche en el móvil” siempre trae la misma pregunta: ¿y si pierdo el teléfono? Samsung responde con una capa de control remoto:

En caso de pérdida o robo, el usuario puede bloquear o eliminar la llave digital a distancia mediante Samsung Find .

mediante . Para usar la llave digital, Samsung Wallet exige autenticación biométrica o PIN, añadiendo una barrera adicional para evitar usos indebidos.

Con este enfoque, Samsung intenta mantener el equilibrio: máxima comodidad diaria, pero con mecanismos claros para reaccionar rápidamente si el dispositivo cae en malas manos.

Dispositivos Galaxy compatibles con UWB

La compatibilidad con UWB se limita a determinados modelos. Samsung menciona, entre otros:

Galaxy S21 Ultra / S21+

Galaxy S22 Ultra / S22+

Galaxy S23 Ultra / S23+

Galaxy S24 Ultra / S24+

Galaxy S25 Ultra / S25 Edge / S25+

Note20 Ultra

Z Fold2 / Z Fold3 / Z Fold4 / Z Fold5 / Z Fold6 / Z Fold7

Z TriFold (disponible en Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos)

Este listado es clave: sin UWB, la experiencia de llave digital puede no estar disponible (o depender de NFC cuando se habilite en más modelos).

Compatibilidad con NFC: más móviles, llegada a finales de año

Samsung también indica que la compatibilidad con NFC se habilitará en determinados dispositivos a finales de 2026, sumándose a los modelos con UWB. En la lista de dispositivos con NFC aparecen, entre otros:

Galaxy S20 Ultra / S20+ / S20

Galaxy S21 / S21 FE

Galaxy S22

Galaxy S23 / S23 FE

Galaxy S24 / S24 FE

Galaxy S25 / S25 FE

Note20

Z Flip 5G / Z Flip3 / Z Flip4 / Z Flip5 / Z Flip6 / Z Flip7 / Flip 7 FE

A36, A56

XCover7 Pro

Esta ampliación es relevante porque democratiza el acceso a la llave digital: no todo el mundo tiene un Ultra o un Fold, y NFC suele estar presente en gamas más amplias.

Disponibilidad por países y calendario de despliegue

Samsung confirma un despliegue escalonado:

Enero de 2026 : implementación inicial en Estados Unidos, Canadá y México .

: implementación inicial en . Después: expansión a Europa, incluyendo España, alineada con el calendario de lanzamiento de los vehículos Toyota.

Es decir, la función llega primero a Norteamérica y más adelante se irá activando en Europa conforme Toyota vaya desplegando los modelos compatibles.