Search Live llega a España: así puedes hablar con Google usando voz y cámara

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Google da un paso más en la evolución de su buscador con la expansión global de Search Live, una funcionalidad basada en inteligencia artificial que permite interactuar con La Búsqueda mediante voz y cámara.

Esta novedad ya está disponible en más de 200 países y territorios, incluyendo España, y marca un cambio importante en la forma en la que los usuarios acceden a la información.

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La llegada de Search Live se produce dentro del llamado Modo IA, una experiencia que transforma el buscador tradicional en un entorno conversacional, más cercano a un asistente inteligente que a una simple caja de texto.

Una búsqueda más natural gracias a Gemini 3.1 Flash Live

El motor que impulsa esta nueva experiencia es el modelo Gemini 3.1 Flash Live, una evolución centrada en mejorar la interacción por voz. Según Google, este modelo ofrece conversaciones más naturales, rápidas y fiables, lo que se traduce en respuestas más fluidas y contextuales.

Una de las claves de este avance es su carácter multilingüe. Esto permite que usuarios de todo el mundo puedan hablar con el buscador en su idioma nativo sin perder precisión ni calidad en las respuestas. En la práctica, esto elimina barreras y acerca la inteligencia artificial a una audiencia global mucho más amplia.

Cómo funciona Search Live en el día a día

Search Live está pensado para situaciones en las que escribir no resulta práctico o suficiente. En lugar de introducir texto, el usuario puede iniciar una conversación directamente con el buscador.

Para acceder a esta función, basta con abrir la app de Google app en Android o iOS y tocar el icono “Live” que aparece bajo la barra de búsqueda. A partir de ahí, se puede formular una pregunta en voz alta y recibir una respuesta hablada.

La experiencia no se limita a una única consulta. El sistema permite mantener una conversación continua, hacer preguntas de seguimiento y profundizar en los temas mediante enlaces web relevantes que se muestran en pantalla.

La cámara se convierte en una nueva forma de buscar

Una de las funciones más llamativas de Search Live es su capacidad multimodal. No solo entiende lo que dices, sino también lo que ves.

Al activar la cámara del dispositivo, el buscador puede analizar el entorno en tiempo real. Por ejemplo, puedes enfocar un objeto —como una silla— y preguntar qué estilo tiene o cómo restaurarla. El sistema combina la información visual con el contexto de la conversación para ofrecer respuestas más precisas y útiles.

Esta integración convierte la cámara en una herramienta clave para interactuar con la IA, especialmente en tareas prácticas, aprendizaje o resolución de dudas sobre objetos reales.

Integración directa con Google Lens

Search Live también se integra con Google Lens, lo que amplía aún más sus posibilidades. Si ya estás utilizando la cámara dentro de Lens, puedes activar el modo Live con un solo toque y empezar a conversar sobre lo que estás viendo.

Esto permite una transición fluida entre la búsqueda visual tradicional y la nueva experiencia conversacional, combinando lo mejor de ambos mundos.

Un paso más hacia el buscador del futuro

Con la expansión de Search Live, Google refuerza su apuesta por transformar el buscador en una herramienta más interactiva, inteligente y adaptada al contexto del usuario. La combinación de voz, imagen y comprensión del lenguaje natural apunta a un futuro donde buscar información será cada vez más parecido a hablar con un experto.

Además, esta funcionalidad responde a una tendencia clara en la industria: el paso de interfaces basadas en texto a experiencias multimodales impulsadas por inteligencia artificial.

Disponibilidad global y llegada a España

Search Live ya está disponible en todos los países donde el Modo IA está activo, lo que incluye España. Esto significa que millones de usuarios pueden empezar a utilizar esta nueva forma de interactuar con el buscador desde hoy mismo.

Su despliegue global, compatible con múltiples idiomas, demuestra la ambición de Google por llevar esta tecnología a escala mundial y convertirla en una herramienta cotidiana para aprender, explorar y resolver tareas del día a día.