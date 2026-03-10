Shazam llega a ChatGPT para identificar canciones directamente desde el chatbot

💰 ¡Descuentazos! Cámaras, aspiradores, baterías, auriculares y más rebajados [ eufy | Anker | Soundcore ]

El popular servicio de reconocimiento musical Shazam acaba de dar un paso más en su evolución al integrarse directamente con ChatGPT. Gracias a esta nueva integración, los usuarios ahora pueden identificar canciones sin necesidad de salir del chatbot, utilizando simplemente un mensaje de texto.

La funcionalidad permite descubrir música de forma inmediata mientras se mantiene una conversación con ChatGPT. Basta con escribir un comando sencillo como “Shazam, ¿qué canción es esta?” o “Shazam, ¿qué está sonando?” para que el sistema identifique la pista en cuestión.

Con esta integración, ChatGPT incorpora una de las tecnologías de reconocimiento musical más conocidas del mundo, facilitando que los usuarios descubran nuevas canciones y artistas sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas.

Cómo funciona Shazam dentro de ChatGPT

El funcionamiento es extremadamente sencillo. Una vez conectada la app de Shazam a ChatGPT, los usuarios pueden activarla directamente desde la conversación escribiendo la palabra “Shazam” al inicio del mensaje.

En cuestión de segundos, el sistema analiza el audio que está sonando y devuelve el resultado con la información de la canción. La respuesta incluye datos como el título de la pista, el artista y la portada del álbum.

Además, ChatGPT permite escuchar un pequeño adelanto de la canción directamente dentro de la conversación, lo que facilita confirmar rápidamente si se trata del tema que estabas buscando.

Esta experiencia fluida convierte al chatbot en una herramienta aún más versátil para el descubrimiento musical, eliminando pasos intermedios entre identificar una canción y escucharla.

Reconocimiento musical sin necesidad de instalar Shazam

Una de las ventajas más interesantes de esta nueva integración es que la tecnología de Shazam puede utilizarse incluso si el usuario no tiene instalada la aplicación oficial en su dispositivo.

Esto significa que cualquier persona que utilice ChatGPT puede acceder a la potencia del sistema de reconocimiento musical de Shazam directamente desde el chatbot, sin descargar aplicaciones adicionales.

Shazam lleva años siendo una referencia en este campo, con cientos de millones de usuarios en todo el mundo que utilizan su tecnología para identificar canciones en segundos. Ahora, esa misma experiencia se traslada al entorno conversacional de ChatGPT.

Descubre música sin salir de la conversación

La integración está diseñada para que el descubrimiento musical sea rápido y natural dentro del flujo de la conversación.

Cuando ChatGPT identifica una canción mediante Shazam, muestra inmediatamente la información relevante junto a la portada del tema. Desde ahí, el usuario puede escuchar un fragmento del tema y decidir si quiere seguir explorando la música del artista.

Este enfoque convierte a ChatGPT en una especie de asistente musical capaz de reconocer canciones en tiempo real y ofrecer información adicional sobre ellas, todo dentro del mismo entorno de chat.

Para los usuarios que suelen descubrir música mientras ven vídeos, escuchan la radio o están en un evento, esta integración puede resultar especialmente útil.

Sincronización con la biblioteca de Shazam

Los usuarios que ya utilizan la aplicación oficial de Shazam también pueden beneficiarse de una funcionalidad adicional: la sincronización de descubrimientos.

Si tienes instalada la app de Shazam en tu smartphone, las canciones identificadas desde ChatGPT pueden guardarse automáticamente en tu biblioteca personal de Shazam. De este modo, puedes mantener organizado todo tu historial de descubrimientos musicales.

Esta sincronización permite continuar la experiencia musical desde la app tradicional de Shazam, donde es posible acceder a listas de reproducción, recomendaciones y otros contenidos relacionados con los temas identificados.

Disponible en iOS, Android y versión web

La nueva app de Shazam para ChatGPT ya está disponible a nivel global. Los usuarios pueden utilizar esta funcionalidad en cualquier dispositivo donde ChatGPT esté accesible.

Esto incluye smartphones con iOS y Android, así como la versión web del chatbot en ordenadores. En otras palabras, la integración funciona prácticamente en cualquier plataforma moderna.

El despliegue global significa que millones de usuarios pueden empezar a identificar canciones directamente desde ChatGPT desde hoy mismo, sin configuraciones complejas ni requisitos adicionales.

Un paso más en la evolución de ChatGPT como plataforma

La llegada de Shazam a ChatGPT refleja una tendencia cada vez más clara: el chatbot está evolucionando hacia una plataforma capaz de integrar servicios de terceros y ampliar sus capacidades más allá de la conversación.

Integraciones como esta convierten a ChatGPT en una especie de “hub digital” desde el que los usuarios pueden realizar múltiples tareas sin cambiar de aplicación.

En este caso, la incorporación de una herramienta de reconocimiento musical tan conocida como Shazam demuestra cómo el ecosistema del chatbot sigue creciendo para cubrir más necesidades del día a día.

Para los amantes de la música, esta nueva funcionalidad convierte a ChatGPT en una herramienta aún más práctica para descubrir canciones en cualquier momento.