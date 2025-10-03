Shein abrirá sus primeras tiendas físicas en Europa en noviembre

💻 ¡Días naranja! ¡Descuentos hasta el 60% en tecnología en PcComponentes! [ Saber más ]

La firma de moda ultrarrápida Shein ha confirmado que inaugurará en noviembre de 2025 sus primeras tiendas físicas en Francia, a pesar de que el país avanza en una legislación destinada a controlar y gravar el sector del fast fashion.

Según han informado Euronews y Reuters, la compañía china abrirá espacios en grandes almacenes de ciudades como Dijon, Grenoble, Reims, Limoges y Angers, gracias a un acuerdo con la inmobiliaria Société des Grands Magasins (SGM).

Del online a las tiendas físicas

Hasta ahora, Shein solo había operado en línea, con la excepción de algunas tiendas pop-up temporales en ciudades como Nueva York. Con este movimiento estratégico, la compañía busca ganar presencia en Europa a través de puntos de venta permanentes en colaboración con SGM, propietaria de la cadena Bazar de l’Hôtel de Ville (BHV) y operadora de varias Galeries Lafayette bajo franquicia.

La decisión de Shein llega poco después de que el Senado francés aprobara un proyecto de ley que contempla imponer un impuesto a las empresas de fast fashion como Shein y Temu en función de su impacto medioambiental. Además, la normativa pretende prohibir que estas marcas puedan publicitarse en territorio francés.

Paralelamente, Shein está sujeta a las regulaciones de la Unión Europea como una “plataforma en línea de muy gran tamaño”, lo que implica un mayor control sobre sus prácticas. En este contexto, la compañía fue multada en Francia con 176 millones de dólares tras ser acusada de recopilar datos de usuarios sin su consentimiento.

Conflictos con Galeries Lafayette

Aunque SGM permitirá que Shein instale sus tiendas en BHV y Galeries Lafayette, la propia Galeries Lafayette ha manifestado públicamente su rechazo a esta iniciativa. En declaraciones a Reuters, la cadena aseguró que la estrategia de Shein “contradice los valores y la oferta” de su marca y que, además, la decisión viola el contrato de franquicia firmado con SGM.

El gigante del fast fashion ya había estado en el foco mediático y regulatorio en Europa. La Comisión Europea acusó a Shein de realizar descuentos engañosos, mientras que nuevas normativas comunitarias buscan frenar el problema de la moda falsificada vinculada a su modelo de negocio.

En este contexto, la apertura de tiendas físicas en Francia supone un paso polémico para la marca, que enfrenta un equilibrio delicado entre su expansión comercial y las crecientes críticas sobre su impacto ambiental, social y ético.