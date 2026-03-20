Si estabas pensando en cambiar de televisor, ojo a esta promoción de MediaMarkt porque tiene muy buena pinta y, sobre todo, dura muy poco. La cadena ha activado una oferta flash de solo unos pocos días en televisores de gran formato, OLED, QLED, Mini LED y modelos más asequibles, con descuentos adicionales al Plan Renove ya aplicados en el precio final.

La campaña arranca el 19 de marzo a las 09:00h y finaliza el 23 de marzo a las 09:00h, por lo que se trata de una ventana muy limitada para hacerse con algunos modelos especialmente atractivos de marcas como Samsung, LG, Hisense y TCL.

Entre las ofertas más llamativas encontramos televisores gigantes como la Hisense 98E7Q de 98 pulgadas por 999 euros, así como varios modelos OLED de LG y Samsung con importantes rebajas frente a su precio Renove anterior. También hay opciones más asequibles en 50, 55, 65, 75 y 85 pulgadas para quienes quieran dar el salto a una Smart TV 4K sin disparar demasiado el presupuesto.

Una promoción flash con descuentos ya aplicados

Uno de los aspectos más interesantes de esta campaña es que el precio promocional ya incluye el descuento adicional sobre el Renove. Es decir, no hablamos solo de la típica rebaja sobre el PVP oficial, sino de una vuelta de tuerca adicional que deja algunos modelos en cifras especialmente competitivas, al menos durante estas horas.

La selección incluye televisores orientados a perfiles muy diferentes. Hay propuestas premium para cine en casa, modelos muy centrados en gaming con paneles de 144 Hz, alternativas Mini LED para quienes buscan mucho brillo y buen control de zonas, y opciones LED/QLED más equilibradas para salones grandes sin gastar tanto.

Los chollos más destacados de la promoción

Entre los modelos más llamativos sobresale la Hisense 98E7Q, un televisor QLED de 98 pulgadas y 144 Hz que baja hasta los 999 euros, lo que supone un descuento del 28 % frente al precio anterior con Renove, que estaba en 1.391 euros. Es, sin duda, una de las ofertas más agresivas de toda la campaña para quienes quieren una pantalla gigantesca.

También resulta especialmente interesante la Samsung TQ85Q6FAAUXXC de 85 pulgadas, que se queda en 849 euros, así como la Samsung TU75U7025FKXXC de 75 pulgadas, que cae hasta 499 euros. En el terreno OLED, destacan la LG OLED77C55LA por 1.444 euros, la Samsung TQ65S95FATXXC también por 1.444 euros y la LG OLED55C55LA por 839 euros.

Para quienes buscan un equilibrio entre prestaciones y precio, hay opciones muy potentes como la Samsung TQ65QN73FATXXC Mini LED de 65 pulgadas por 569 euros, la LG 55QNED87A6B por 489 euros o la TCL 55P8K QLED de 55 pulgadas y 144 Hz por solo 319 euros.

Tabla con todos los televisores en promoción

Qué televisores recomendamos vigilar más de cerca

Si buscas el mayor impacto visual posible, la Hisense 98E7Q es probablemente la oferta más llamativa de toda la promoción. Una diagonal de 98 pulgadas por menos de 1.000 euros no es algo que se vea todos los días, y menos todavía en un televisor QLED con enfoque gaming gracias a sus 144 Hz.

En el segmento premium, la LG OLED77C55LA y la Samsung TQ65S95FATXXC son dos modelos especialmente atractivos para quienes priorizan la calidad de imagen. La propuesta de LG resulta muy interesante para cine en casa por tamaño y tecnología OLED, mientras que Samsung apunta a una experiencia más avanzada en brillo, procesamiento e imagen de alto nivel.

Si lo que quieres es la mejor relación entre precio y tamaño, cuesta ignorar modelos como la Samsung TU75U7025FKXXC de 75 pulgadas por 499 euros o la Samsung TU65U7025FKXXC de 65 pulgadas por 399 euros. Y para quienes buscan una tele gaming asequible, la TCL 55P8K por 319 euros es una de las opciones más tentadoras de esta acción relámpago.

Una oferta muy limitada que obliga a decidir rápido

Lo más importante de esta promoción es su carácter urgente. Solo estará activa entre el 19 de marzo a las 09:00h y el 23 de marzo a las 09:00h, por lo que estamos ante una campaña pensada claramente para generar compras rápidas.

Si te interesa alguno de estos modelos, conviene no dejarlo para el último momento. En promociones de este tipo, el stock puede variar rápidamente y algunos de los televisores más atractivos podrían agotarse antes de que termine la ventana promocional.

En definitiva, esta acción flash de MediaMarkt deja una selección bastante potente de televisores con descuentos extra sobre el Renove, incluyendo opciones muy agresivas en gran formato, OLED y Mini LED. Para quienes estuvieran esperando una buena excusa para renovar la tele del salón, esta puede ser una de las oportunidades más interesantes del momento.