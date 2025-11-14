¡Siguen el 11.11 de AliExpress! Estas son las nuevas ofertas y códigos de descuento
El 11 de noviembre es una de las fechas más esperadas por los amantes de las compras online, y este año no es la excepción. La gran campaña de descuentos del 11.11 de AliExpress ya está en pleno rendimiento, y hoy comienza una nueva fase con códigos promocionales actualizados que permiten ahorrar aún más en miles de productos.
Si quieres conseguir los mejores precios, te contamos todos los códigos disponibles, los requisitos para usarlos y las claves para sacar el máximo partido durante estos días de rebajas.
» 🛍️ 11/11: Las mejores ofertas del año de AliExpress «
Códigos de descuento de AliExpress para el 11.11
AliExpress ha renovado completamente sus cupones y algunos ya están incluso agotados debido a la enorme demanda. Aun así, seguimos teniendo un buen número de códigos activos que permiten descuentos directos y muy atractivos.
A continuación, la lista completa de códigos disponibles:
Códigos activos y requisitos mínimos
- ESAE03 o AEES03 → 3€ de descuento en compras mínimas de 15€
- ESAE05 o AEES05 → 5€ de descuento en compras mínimas de 29€
- ESAE20 o AEES20 → 20€ de descuento en compras mínimas de 129€
- ESAE40 o AEES40 → 40€ de descuento en compras mínimas de 249€
- ESAE85 o AEES85 → 85€ de descuento en compras mínimas de 549€
💡 Consejo: Los códigos se agotan muy rápido, especialmente los de importe medio. Añade tus productos al carrito y aplica el cupón a medianoche para asegurarte el descuento.
Condiciones de uso y restricciones
Para evitar sorpresas, conviene tener en cuenta las normas que AliExpress ha establecido para esta campaña:
- Validez: Desde el 11 de noviembre a las 00:00 hasta el 19 de noviembre a las 23:59:59.
- Envío: Los cupones solo se aplican a pedidos enviados a España.
- Limitaciones:
- No funcionan con productos virtuales (ej.: recargas, servicios, etc.).
- No se pueden combinar con otras promociones activas.
- Solo se aplican a artículos que lleven el sello oficial “Promo del 11.11”.
Esto último es clave: si no aparece el sello en el producto, el código no descontará nada.
Códigos de descuento para Miravia durante el 11.11
Además de las ofertas de AliExpress, Miravia también se suma a la Fiesta del 11.11 con cupones exclusivos. Son ideales si quieres combinar compras de cosmética, hogar, moda o tecnología con envío rápido y precios muy competitivos.
Códigos activos de Miravia
- AEMES04 → 4€ de descuento en compras mínimas de 19€
- AEMES07 → 7€ de descuento en compras mínimas de 49€
- AEMES15 → 15€ de descuento en compras mínimas de 99€
Condiciones de uso de Miravia
- Válidos del 11 al 19 de noviembre
- Aplicables únicamente a productos vendidos en Miravia
- No funcionan con artículos virtuales
- No se pueden combinar con otras promociones en curso
Ofertas destacadas del 11.11
|Categoría
|Producto
|Precio antes
|Descuento
|Precio con descuento
|Código de descuento
|Juegos y accesorios
|Sony playstation 5
|887,95 €
|85,00 €
|802,95 €
|ESAE85 o AEES85
|Juegos y accesorios
|Cyberpunk 2077: ultimate edition switch 2 juego físico para nintendo switch 2 versión española garantía europea eu
|54,08 €
|7,00 €
|47,08 €
|AEMES07
|Juegos y accesorios
|Nintendo switch 2 & mario kart world bundle
|497,72 €
|75,00 €
|422,72 €
|ESAE75 o AEES75
|Juegos y accesorios
|Nintendo Switch 2
|469,20 €
|75,00 €
|394,20 €
|ESAE75 o AEES75
|Juegos y accesorios
|Sony PS5 Standard Slim & lector disco, blanco
|515,20 €
|75,00 €
|440,20 €
|ESAE75 o AEES75
|Juegos y accesorios
|Sony PS5 Slim
|497,72 €
|75,00 €
|422,72 €
|ESAE75 o AEES75
|Juegos y accesorios
|Sony PS5 1TB edition standard chassis e & fc 26
|551,08 €
|85,00 €
|466,08 €
|ESAE85 o AEES85
|Juegos y accesorios
|Sony PS5 1TB edition ghost of yotei gold limited slim & disco
|628,81 €
|85,00 €
|543,81 €
|ESAE85 o AEES85
|Juegos y accesorios
|Elden ring: nightreign collector edition – ps5 – increible – version española
|110,42 €
|20,00 €
|90,42 €
|AEMES20
|Juegos y accesorios
|Dark souls trilogy – ps4 – version españa
|25,49 €
|4,00 €
|21,49 €
|AEMES04
|Juegos y accesorios
|Warner bros. games batman arkham trilogy – juego nintendo switch protección de gotham
|24,82 €
|4,00 €
|20,82 €
|AEMES04
|Juegos y accesorios
|Let´s sing 2024 + 2 micro
|17,47 €
|3,00 €
|14,47 €
|ESAE03 o AEES03
|Juegos y accesorios
|Ghost of yotei – juego ps5 – version españa
|60,67 €
|7,00 €
|53,67 €
|AEMES07
|Juegos y accesorios
|Donkey kong bananza switch 2 juego físico para nintendo switch 2 versión española garantía europea eu warranty
|60,67 €
|7,00 €
|53,67 €
|AEMES07
|Juegos y accesorios
|Nintendo switch lite edition animal crossing, coral
|256,33 €
|40,00 €
|216,33 €
|ESAE40 o AEES40
|Juegos y accesorios
|Nintendo switch lite edition animal crossing, azul
|256,33 €
|40,00 €
|216,33 €
|ESAE40 o AEES40
|Juegos y accesorios
|Nintendo switch lite edition animal crossing, amarillo
|256,33 €
|40,00 €
|216,33 €
|ESAE40 o AEES40
|Juegos y accesorios
|Nintendo switch consola + mario kart world + rematch wireless controller glow super icon + recon white headset
|544,18 €
|75,00 €
|469,18 €
|ESAE75 o AEES75
|Juegos y accesorios
|Sony PS5 Slim digital chasis 825gb
|419,98 €
|60,00 €
|359,98 €
|ESAE60 o AEES60
|Juegos y accesorios
|Sony PS5 825gb Digital
|417,51 €
|60,00 €
|357,51 €
|ESAE60 o AEES60
|Juegos y accesorios
|Sony PS5 Slim digital edition
|421,20 €
|60,00 €
|361,20 €
|ESAE60 o AEES60
|Juegos y accesorios
|Sony PS5 Digital
|422,00 €
|60,00 €
|362,00 €
|ESAE60 o AEES60
|Juegos y accesorios
|Sony PS55 825gb edition digital & fc 26
|469,56 €
|75,00 €
|394,56 €
|ESAE75 o AEES75
|Juegos y accesorios
|Nintendo Switch oled neon + switch sports
|279,50 €
|40,00 €
|239,50 €
|ESAE40 o AEES40
|Juegos y accesorios
|Nintendo Switch 2 con mario kart world
|471,69 €
|75,00 €
|396,69 €
|ESAE75 o AEES75
|Juegos y accesorios
|Sony Playstation 5 Pro 2TB & fc 26
|842,00 €
|85,00 €
|757,00 €
|ESAE85 o AEES85
|Juegos y accesorios
|Nintendo Switch 2 + mario kart world (ciab), 7.9» lcd 120hz version española
|443,51 €
|60,00 €
|383,51 €
|ESAE60 o AEES60
|Juegos y accesorios
|Nintendo Switch 2
|427,65 €
|60,00 €
|367,65 €
|ESAE60 o AEES60
|Juegos y accesorios
|Consola nintendo switch 2 + pokémon legends: z-a
|498,60 €
|75,00 €
|423,60 €
|ESAE75 o AEES75
|Juegos y accesorios
|Pokemon leyendas z-a – juego switch
|45,09 €
|5,00 €
|40,09 €
|ESAE05 o AEES05
|Juegos y accesorios
|Xenoblade chronicles x edición definitiva
|44,27 €
|5,00 €
|39,27 €
|ESAE05 o AEES05
|Juegos y accesorios
|Pokemon leyendas z-a – switch 2 edition – version españa
|54,11 €
|7,00 €
|47,11 €
|AEMES07
|Juegos y accesorios
|Nintendo switch 2 consola + mario kart world + cyberpunk 2077: ultimate edition
|500,02 €
|75,00 €
|425,02 €
|ESAE75 o AEES75
|Juegos y accesorios
|Tormented souls 2 – juego ps5 – version españa
|32,79 €
|5,00 €
|27,79 €
|ESAE05 o AEES05
|Laptop Parts & Accessories
|KTC monitor gaming curvo 27 pulgadas, 180hz, 2k
|158,39 €
|20,00 €
|138,39 €
|AEMES20
|Laptop Parts & Accessories
|KTC monitor gaming 27 pulgadas 1440p 180hz
|125,99 €
|20,00 €
|105,99 €
|AEMES20
|Laptop Parts & Accessories
|KTC monitor gaming 32 pulgadas 170hz 2k
|197,99 €
|20,00 €
|177,99 €
|AEMES20
|Tablets
|Xiaomi Redmi Pad SE 4g/128gb
|103,48 €
|20,00 €
|83,48 €
|AEMES20
|Telefonía y telecomunicaciones
|iPhone 16 Pro Max
|1278,72 €
|85,00 €
|1193,72 €
|ESAE85 o AEES85
|Teléfonos móviles
|Xiaomi Redmi Note 14 4g
|126,89 €
|20,00 €
|106,89 €
|AEMES20
|Teléfonos móviles
|Xiaomi redmi 15
|120,30 €
|20,00 €
|100,30 €
|AEMES20
|Teléfonos móviles
|Xiaomi Redmi 15c
|94,49 €
|12,00 €
|82,49 €
|ESAE12 o AEES12
|Teléfonos móviles
|Xiaomi Redmi Note 14 pro 4g
|162,89 €
|20,00 €
|142,89 €
|AEMES20
|Teléfonos móviles
|Xiaomi Redmi Note 14 pro 5g
|200,69 €
|20,00 €
|180,69 €
|AEMES20
|Teléfonos móviles
|Xiaomi Poco c85
|116,90 €
|20,00 €
|96,90 €
|AEMES20
|Teléfonos móviles
|Xiaomi Redmi a5
|69,91 €
|12,00 €
|57,91 €
|ESAE12 o AEES12
Cómo maximizar el ahorro en el 11.11
Para que no se te escape ninguna ganga, aquí tienes algunas recomendaciones basadas en campañas anteriores:
- Añade todo al carrito antes de usar los códigos. Te ayudará a ver qué cupones aplican a cada compra.
- Compra pronto. Los códigos de stock limitado desaparecen en minutos.
- Compara precios. En muchos productos del 11.11, el precio baja varias veces al día.
- Aprovecha descuentos extra del vendedor. Algunos comercios aplican rebajas adicionales compatibles.
- Filtra por “Promo del 11.11”. Así evitarás perder tiempo en productos no compatibles.