¡Siguen el 11.11 de AliExpress! Estas son las nuevas ofertas y códigos de descuento

El 11 de noviembre es una de las fechas más esperadas por los amantes de las compras online, y este año no es la excepción. La gran campaña de descuentos del 11.11 de AliExpress ya está en pleno rendimiento, y hoy comienza una nueva fase con códigos promocionales actualizados que permiten ahorrar aún más en miles de productos.

Si quieres conseguir los mejores precios, te contamos todos los códigos disponibles, los requisitos para usarlos y las claves para sacar el máximo partido durante estos días de rebajas.

Códigos de descuento de AliExpress para el 11.11

AliExpress ha renovado completamente sus cupones y algunos ya están incluso agotados debido a la enorme demanda. Aun así, seguimos teniendo un buen número de códigos activos que permiten descuentos directos y muy atractivos.

A continuación, la lista completa de códigos disponibles:

Códigos activos y requisitos mínimos

  • ESAE03 o AEES033€ de descuento en compras mínimas de 15€
  • ESAE05 o AEES055€ de descuento en compras mínimas de 29€
  • ESAE20 o AEES2020€ de descuento en compras mínimas de 129€
  • ESAE40 o AEES4040€ de descuento en compras mínimas de 249€
  • ESAE85 o AEES8585€ de descuento en compras mínimas de 549€

💡 Consejo: Los códigos se agotan muy rápido, especialmente los de importe medio. Añade tus productos al carrito y aplica el cupón a medianoche para asegurarte el descuento.

 

Condiciones de uso y restricciones

Para evitar sorpresas, conviene tener en cuenta las normas que AliExpress ha establecido para esta campaña:

  • Validez: Desde el 11 de noviembre a las 00:00 hasta el 19 de noviembre a las 23:59:59.
  • Envío: Los cupones solo se aplican a pedidos enviados a España.
  • Limitaciones:
    • No funcionan con productos virtuales (ej.: recargas, servicios, etc.).
    • No se pueden combinar con otras promociones activas.
    • Solo se aplican a artículos que lleven el sello oficial “Promo del 11.11”.

Esto último es clave: si no aparece el sello en el producto, el código no descontará nada.

 

Códigos de descuento para Miravia durante el 11.11

Además de las ofertas de AliExpress, Miravia también se suma a la Fiesta del 11.11 con cupones exclusivos. Son ideales si quieres combinar compras de cosmética, hogar, moda o tecnología con envío rápido y precios muy competitivos.

Códigos activos de Miravia

  • AEMES04 → 4€ de descuento en compras mínimas de 19€
  • AEMES07 → 7€ de descuento en compras mínimas de 49€
  • AEMES15 → 15€ de descuento en compras mínimas de 99€

Condiciones de uso de Miravia

  • Válidos del 11 al 19 de noviembre
  • Aplicables únicamente a productos vendidos en Miravia
  • No funcionan con artículos virtuales
  • No se pueden combinar con otras promociones en curso

 

Ofertas destacadas del 11.11

Categoría Producto Precio antes Descuento Precio con descuento Código de descuento
Juegos y accesorios Sony playstation 5 887,95 € 85,00 € 802,95 € ESAE85 o AEES85
Juegos y accesorios Cyberpunk 2077: ultimate edition switch 2 juego físico para nintendo switch 2 versión española garantía europea eu 54,08 € 7,00 € 47,08 € AEMES07
Juegos y accesorios Nintendo switch 2 & mario kart world bundle 497,72 € 75,00 € 422,72 € ESAE75 o AEES75
Juegos y accesorios Nintendo Switch 2 469,20 € 75,00 € 394,20 € ESAE75 o AEES75
Juegos y accesorios Sony PS5 Standard Slim & lector disco, blanco 515,20 € 75,00 € 440,20 € ESAE75 o AEES75
Juegos y accesorios Sony PS5 Slim 497,72 € 75,00 € 422,72 € ESAE75 o AEES75
Juegos y accesorios Sony PS5 1TB edition standard chassis e & fc 26 551,08 € 85,00 € 466,08 € ESAE85 o AEES85
Juegos y accesorios Sony PS5 1TB edition ghost of yotei gold limited slim & disco 628,81 € 85,00 € 543,81 € ESAE85 o AEES85
Juegos y accesorios Elden ring: nightreign collector edition – ps5 – increible – version española 110,42 € 20,00 € 90,42 € AEMES20
Juegos y accesorios Dark souls trilogy – ps4 – version españa 25,49 € 4,00 € 21,49 € AEMES04
Juegos y accesorios Warner bros. games batman arkham trilogy – juego nintendo switch protección de gotham 24,82 € 4,00 € 20,82 € AEMES04
Juegos y accesorios Let´s sing 2024 + 2 micro 17,47 € 3,00 € 14,47 € ESAE03 o AEES03
Juegos y accesorios Ghost of yotei – juego ps5 – version españa 60,67 € 7,00 € 53,67 € AEMES07
Juegos y accesorios Donkey kong bananza switch 2 juego físico para nintendo switch 2 versión española garantía europea eu warranty 60,67 € 7,00 € 53,67 € AEMES07
Juegos y accesorios Nintendo switch lite edition animal crossing, coral 256,33 € 40,00 € 216,33 € ESAE40 o AEES40
Juegos y accesorios Nintendo switch lite edition animal crossing, azul 256,33 € 40,00 € 216,33 € ESAE40 o AEES40
Juegos y accesorios Nintendo switch lite edition animal crossing, amarillo 256,33 € 40,00 € 216,33 € ESAE40 o AEES40
Juegos y accesorios Nintendo switch consola + mario kart world + rematch wireless controller glow super icon + recon white headset 544,18 € 75,00 € 469,18 € ESAE75 o AEES75
Juegos y accesorios Sony PS5 Slim digital chasis 825gb 419,98 € 60,00 € 359,98 € ESAE60 o AEES60
Juegos y accesorios Sony PS5 825gb Digital 417,51 € 60,00 € 357,51 € ESAE60 o AEES60
Juegos y accesorios Sony PS5 Slim digital edition 421,20 € 60,00 € 361,20 € ESAE60 o AEES60
Juegos y accesorios Sony PS5 Digital 422,00 € 60,00 € 362,00 € ESAE60 o AEES60
Juegos y accesorios Sony PS55 825gb edition digital & fc 26 469,56 € 75,00 € 394,56 € ESAE75 o AEES75
Juegos y accesorios Nintendo Switch oled neon + switch sports 279,50 € 40,00 € 239,50 € ESAE40 o AEES40
Juegos y accesorios Nintendo Switch 2 con mario kart world 471,69 € 75,00 € 396,69 € ESAE75 o AEES75
Juegos y accesorios Sony Playstation 5 Pro 2TB & fc 26 842,00 € 85,00 € 757,00 € ESAE85 o AEES85
Juegos y accesorios Nintendo Switch 2 + mario kart world (ciab), 7.9» lcd 120hz version española 443,51 € 60,00 € 383,51 € ESAE60 o AEES60
Juegos y accesorios Nintendo Switch 2 427,65 € 60,00 € 367,65 € ESAE60 o AEES60
Juegos y accesorios Consola nintendo switch 2 + pokémon legends: z-a 498,60 € 75,00 € 423,60 € ESAE75 o AEES75
Juegos y accesorios Pokemon leyendas z-a – juego switch 45,09 € 5,00 € 40,09 € ESAE05 o AEES05
Juegos y accesorios Xenoblade chronicles x edición definitiva 44,27 € 5,00 € 39,27 € ESAE05 o AEES05
Juegos y accesorios Pokemon leyendas z-a – switch 2 edition – version españa 54,11 € 7,00 € 47,11 € AEMES07
Juegos y accesorios Nintendo switch 2 consola + mario kart world + cyberpunk 2077: ultimate edition 500,02 € 75,00 € 425,02 € ESAE75 o AEES75
Juegos y accesorios Tormented souls 2 – juego ps5 – version españa 32,79 € 5,00 € 27,79 € ESAE05 o AEES05
Laptop Parts & Accessories KTC monitor gaming curvo 27 pulgadas, 180hz, 2k 158,39 € 20,00 € 138,39 € AEMES20
Laptop Parts & Accessories KTC monitor gaming 27 pulgadas 1440p 180hz 125,99 € 20,00 € 105,99 € AEMES20
Laptop Parts & Accessories KTC monitor gaming 32 pulgadas 170hz 2k 197,99 € 20,00 € 177,99 € AEMES20
Tablets Xiaomi Redmi Pad SE 4g/128gb 103,48 € 20,00 € 83,48 € AEMES20
Telefonía y telecomunicaciones iPhone 16 Pro Max 1278,72 € 85,00 € 1193,72 € ESAE85 o AEES85
Teléfonos móviles Xiaomi Redmi Note 14 4g 126,89 € 20,00 € 106,89 € AEMES20
Teléfonos móviles Xiaomi redmi 15 120,30 € 20,00 € 100,30 € AEMES20
Teléfonos móviles Xiaomi Redmi 15c 94,49 € 12,00 € 82,49 € ESAE12 o AEES12
Teléfonos móviles Xiaomi Redmi Note 14 pro 4g 162,89 € 20,00 € 142,89 € AEMES20
Teléfonos móviles Xiaomi Redmi Note 14 pro 5g 200,69 € 20,00 € 180,69 € AEMES20
Teléfonos móviles Xiaomi Poco c85 116,90 € 20,00 € 96,90 € AEMES20
Teléfonos móviles Xiaomi Redmi a5 69,91 € 12,00 € 57,91 € ESAE12 o AEES12

 

Cómo maximizar el ahorro en el 11.11

Para que no se te escape ninguna ganga, aquí tienes algunas recomendaciones basadas en campañas anteriores:

  • Añade todo al carrito antes de usar los códigos. Te ayudará a ver qué cupones aplican a cada compra.
  • Compra pronto. Los códigos de stock limitado desaparecen en minutos.
  • Compara precios. En muchos productos del 11.11, el precio baja varias veces al día.
  • Aprovecha descuentos extra del vendedor. Algunos comercios aplican rebajas adicionales compatibles.
  • Filtra por “Promo del 11.11”. Así evitarás perder tiempo en productos no compatibles.

