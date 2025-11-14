¡Siguen el 11.11 de AliExpress! Estas son las nuevas ofertas y códigos de descuento

💻 ¡Promoción 11.11 de Keysfan! ¡Windows auténtico casi gratis! ¡Windows 11 Pro por 13,45€! [ Saber más ]

El 11 de noviembre es una de las fechas más esperadas por los amantes de las compras online, y este año no es la excepción. La gran campaña de descuentos del 11.11 de AliExpress ya está en pleno rendimiento, y hoy comienza una nueva fase con códigos promocionales actualizados que permiten ahorrar aún más en miles de productos.

Si quieres conseguir los mejores precios, te contamos todos los códigos disponibles, los requisitos para usarlos y las claves para sacar el máximo partido durante estos días de rebajas.

Códigos de descuento de AliExpress para el 11.11

AliExpress ha renovado completamente sus cupones y algunos ya están incluso agotados debido a la enorme demanda. Aun así, seguimos teniendo un buen número de códigos activos que permiten descuentos directos y muy atractivos.

A continuación, la lista completa de códigos disponibles:

Códigos activos y requisitos mínimos

ESAE03 o AEES03 → 3€ de descuento en compras mínimas de 15€

→ en compras mínimas de ESAE05 o AEES05 → 5€ de descuento en compras mínimas de 29€

→ en compras mínimas de ESAE20 o AEES20 → 20€ de descuento en compras mínimas de 129€

→ en compras mínimas de ESAE40 o AEES40 → 40€ de descuento en compras mínimas de 249€

→ en compras mínimas de ESAE85 o AEES85 → 85€ de descuento en compras mínimas de 549€

💡 Consejo: Los códigos se agotan muy rápido, especialmente los de importe medio. Añade tus productos al carrito y aplica el cupón a medianoche para asegurarte el descuento.

Condiciones de uso y restricciones

Para evitar sorpresas, conviene tener en cuenta las normas que AliExpress ha establecido para esta campaña:

Validez: Desde el 11 de noviembre a las 00:00 hasta el 19 de noviembre a las 23:59:59 .

Desde el hasta el . Envío: Los cupones solo se aplican a pedidos enviados a España .

Los cupones solo se aplican a . Limitaciones: No funcionan con productos virtuales (ej.: recargas, servicios, etc.). No se pueden combinar con otras promociones activas. Solo se aplican a artículos que lleven el sello oficial “Promo del 11.11” .



Esto último es clave: si no aparece el sello en el producto, el código no descontará nada.

Códigos de descuento para Miravia durante el 11.11

Además de las ofertas de AliExpress, Miravia también se suma a la Fiesta del 11.11 con cupones exclusivos. Son ideales si quieres combinar compras de cosmética, hogar, moda o tecnología con envío rápido y precios muy competitivos.

Códigos activos de Miravia

AEMES04 → 4€ de descuento en compras mínimas de 19€

→ 4€ de descuento en compras mínimas de AEMES07 → 7€ de descuento en compras mínimas de 49€

→ 7€ de descuento en compras mínimas de AEMES15 → 15€ de descuento en compras mínimas de 99€

Condiciones de uso de Miravia

Válidos del 11 al 19 de noviembre

Aplicables únicamente a productos vendidos en Miravia

No funcionan con artículos virtuales

No se pueden combinar con otras promociones en curso

Cómo maximizar el ahorro en el 11.11

Para que no se te escape ninguna ganga, aquí tienes algunas recomendaciones basadas en campañas anteriores:

Añade todo al carrito antes de usar los códigos. Te ayudará a ver qué cupones aplican a cada compra.

Te ayudará a ver qué cupones aplican a cada compra. Compra pronto. Los códigos de stock limitado desaparecen en minutos.

Los códigos de stock limitado desaparecen en minutos. Compara precios. En muchos productos del 11.11, el precio baja varias veces al día.

En muchos productos del 11.11, el precio baja varias veces al día. Aprovecha descuentos extra del vendedor. Algunos comercios aplican rebajas adicionales compatibles.

Algunos comercios aplican rebajas adicionales compatibles. Filtra por “Promo del 11.11”. Así evitarás perder tiempo en productos no compatibles.

