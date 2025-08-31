Sony Xperia 1 VII: Todo sobre el problema que obligó a Sony a reemplazarlo

El Sony Xperia 1 VII debutó a principios de junio como el nuevo flagship de la compañía japonesa. Sin embargo, lo que debía ser un lanzamiento estelar se convirtió rápidamente en una crisis: numerosos usuarios sufrieron reinicios aleatorios, apagados repentinos e incluso casos en los que el dispositivo no llegaba a encenderse.

Ante la magnitud del problema, Sony se vio obligada a detener las ventas a nivel global e iniciar una investigación exhaustiva para identificar el origen de los fallos.

El origen del problema en el Xperia 1 VII

Tras varias semanas de pruebas internas, Sony descubrió que la raíz de los errores estaba en una placa de circuito defectuosa. Este componente fue el responsable de los fallos críticos en el sistema, lo que obligó a la compañía a tomar medidas drásticas para salvaguardar la confianza de sus clientes.

En julio, la firma anunció un programa de reemplazo gratuito para todos los compradores iniciales, garantizando que cada cliente recibiría una unidad revisada y libre de defectos.

Sony comenzó a producir nuevas unidades corregidas y, hace pocos días, confirmó que el Xperia 1 VII volvería a estar disponible en Europa. Ahora, la compañía ha anunciado lo mismo para Japón, donde el dispositivo se ha puesto nuevamente a la venta.

La empresa también pidió disculpas públicas por las molestias ocasionadas y por el tiempo que algunos clientes tuvieron que esperar para recibir su reemplazo.

Compromiso con la calidad y mejoras en el control

Sony ha declarado que este episodio ha sido una llamada de atención y que reforzará sus procesos de control de calidad. Para ello, ha implementado un nuevo sistema de gestión que se centra en la verificación y evaluación de riesgos durante el proceso de fabricación.

Este sistema ya se aplica en las unidades de reemplazo del Xperia 1 VII y también en las nuevas tandas que se comercializan actualmente. La compañía asegura que lo extenderá a todos los futuros modelos de la familia Xperia.

Los clientes que adquirieron un Xperia 1 VII antes del 4 de julio siguen siendo elegibles para recibir una unidad nueva sin coste adicional. Sony insiste en que se toma muy en serio las críticas recibidas y que su prioridad es recuperar la confianza de los usuarios.

Precio y especificaciones principales

El Xperia 1 VII se mantiene como uno de los smartphones premium del mercado. Con conectividad 5G, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, su precio en Europa ronda los 1.499 euros