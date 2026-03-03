Soundcore rebaja auriculares y proyectores: estas son las mejores ofertas

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

La primavera no solo trae consigo días más largos y planes al aire libre, sino también una oleada de promociones en tecnología. En este contexto, soundcore, la conocida marca de audio de Anker, ha lanzado una batería de descuentos que abarcan auriculares inalámbricos, altavoces Bluetooth y proyectores portátiles de alta gama.

Según se detalla en el documento promocional, las ofertas estarán disponibles principalmente en Amazon entre el 3 y el 16 de marzo, con algunos productos extendiendo su periodo promocional en la web oficial de soundcore hasta el 22 de marzo.

Soundcore refuerza su apuesta por el audio portátil

La campaña de primavera de soundcore gira en torno a una idea cada vez más relevante: el consumo de contenido en movilidad. Música, podcasts, videollamadas, streaming y entretenimiento multimedia forman parte del día a día, y los dispositivos de audio se han convertido en accesorios esenciales.

Soundcore se posiciona actualmente como una de las marcas Top 3 de auriculares inalámbricos a nivel mundial, según Euromonitor International, un dato que ayuda a contextualizar la agresividad de esta promoción.

Soundcore Liberty 5: cancelación de ruido y Dolby Audio

Uno de los modelos destacados dentro de la promoción es el soundcore Liberty 5. Estos auriculares inalámbricos apuestan por una combinación que suele marcar la diferencia en la gama media-alta: cancelación activa de ruido, carga rápida y compatibilidad con Dolby Audio.

El enfoque de este modelo es claramente versátil. Está pensado para usuarios que alternan entre entrenamientos, desplazamientos, viajes y uso cotidiano. La presencia de ANC (Active Noise Cancellation) permite aislarse en entornos ruidosos, mientras que la carga rápida reduce la fricción en el uso diario.

Durante la campaña, su precio se reduce de 99,99€ a 69,99€, lo que representa un descuento del 30%. Además, este modelo también estará disponible en la web de soundcore hasta el 22 de marzo.

Soundcore Sleep A30: auriculares diseñados para dormir

Dentro del catálogo promocional, los soundcore Sleep A30 ocupan una posición singular. No compiten en sonido espectacular ni en graves potentes, sino en comodidad y optimización del descanso.

Soundcore los presenta como los primeros auriculares para dormir con ANC, una característica poco habitual en este segmento. Incorporan un sistema adaptativo pensado específicamente para bloquear ruidos molestos, incluyendo ronquidos, junto con un diseño orientado a quienes duermen de lado.

La autonomía es otro de los aspectos clave. Con hasta 45 horas de reproducción, el dispositivo prioriza ciclos prolongados de uso sin necesidad de recarga frecuente.

El precio promocional cae de 249,99€ a 170,99€, lo que supone un descuento del 32%.

Soundcore AeroClip: diseño open-ear para mayor seguridad

Los soundcore AeroClip representan una tendencia en claro crecimiento: auriculares open-ear. Este tipo de diseño permite escuchar música o atender llamadas sin aislar completamente al usuario del entorno.

El planteamiento es especialmente atractivo para quienes practican deporte al aire libre, caminan por la ciudad o trabajan en entornos donde la conciencia situacional es importante.

El modelo integra cuatro micrófonos con IA, orientados a mejorar la claridad de las llamadas. Durante la promoción, su precio pasa de 129,99€ a 94,99€, con una rebaja del 27%.

NEBULA X1 4K: cine en casa… o en la terraza

Más allá del audio, la promoción de soundcore también incluye soluciones de proyección bajo la marca NEBULA. El NEBULA X1 4K es uno de los dispositivos más ambiciosos de la campaña.

Este proyector apuesta por tecnología triple láser, 3.500 lúmenes ANSI y compatibilidad con Dolby Vision. Sobre el papel, estas especificaciones apuntan directamente a usuarios que buscan una experiencia audiovisual premium en espacios domésticos.

El escenario de uso resulta evidente: cine en casa, sesiones en terraza o jardín, eventos deportivos o streaming en gran formato.

El precio promocional desciende de 2.999,99€ a 2.199,99€, lo que implica un descuento del 27%.

Tabla de ofertas soundcore

Dispositiv En Amazon

(del 3 al 16 de marzo)

En soundcore.com (del 3 al 22 de marzo) Precio Original Precio Oferta % soundcore NEBULA X1 Pro Amazon.es soundcore.com 4.999,99€ 3.999,99€ -20% Soundcore NEBULA X1 4K Amazon.es soundcore.com 2.999,99€ 2.199,99€ -27% soundcore Sleep A30 Amazon.es soundcore.com 249,99€ 170,99€ -32% soundcore Space One Pro Amazon.es soundcore.com 199,99€ 129,99€ -35% soundcore Liberty 4 Pro Amazon.es soundcore.com 129,99€ 94,99€ -27% soundcore AeroClip Amazon.es soundcore.com 129,99€ 94,99€ -27% soundcore Boom 2 Amazon.es soundcore.com 129,99€ 89,99€ -31% soundcore Liberty 5 Amazon.es soundcore.com 99,99€ 69,99€ -30% soundcore AeroFit 2 Amazon.es soundcore.com 99,99€ 74,99€ -25% soundcore C50i Amazon.es soundcore.com 69,99€ 45,99€ -34%