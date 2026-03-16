Spotify quiere que controles su algoritmo de recomendaciones con la nueva función Taste Profile

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Spotify continúa reforzando su apuesta por la personalización con una nueva herramienta llamada Taste Profile, diseñada para ofrecer a los usuarios un control más directo sobre las recomendaciones que reciben dentro de la plataforma. Esta función se encuentra actualmente en fase beta y, por el momento, solo está disponible para algunos suscriptores Premium en Nueva Zelanda.

La compañía explica que Taste Profile permitirá ajustar de forma más precisa las sugerencias que aparecen en funciones clave del servicio, como Discover Weekly, Wrapped y otras listas personalizadas. El objetivo es que los usuarios puedan influir de manera más clara en el sistema de recomendaciones, que hasta ahora se basaba principalmente en el historial de reproducción.

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Con esta iniciativa, Spotify busca mejorar la forma en que su algoritmo interpreta los gustos musicales de cada persona, añadiendo más contexto a los hábitos de escucha.

Un sistema de recomendaciones más flexible

El sistema de recomendaciones de Spotify ha sido durante años uno de los pilares de la plataforma. Gracias a él, millones de usuarios descubren cada semana nuevas canciones, artistas y podcasts.

Sin embargo, los algoritmos basados únicamente en el historial de escucha pueden tener limitaciones. Por ejemplo, si un usuario escucha música diferente durante unos días —quizá porque está probando un nuevo género o reproduciendo canciones para otra persona— el sistema puede interpretar esas reproducciones como un cambio permanente en sus gustos.

La nueva función Taste Profile pretende solucionar este problema permitiendo a los usuarios aportar información adicional sobre lo que realmente quieren escuchar.

Spotify explica que esta herramienta permite ajustar el perfil de gustos para reflejar situaciones concretas, como querer música más energética para entrenar, podcasts informativos para el trayecto al trabajo o simplemente explorar nuevos estilos musicales.

Cómo funciona Taste Profile

Según Spotify, Taste Profile actúa como un sistema que permite “dar forma” al modelo de recomendaciones de la plataforma.

En lugar de depender únicamente de señales pasivas —como el historial de reproducción o las canciones que se guardan en la biblioteca— los usuarios pueden intervenir directamente para orientar las sugerencias futuras.

Esto significa que el algoritmo tendrá en cuenta no solo lo que se escucha, sino también las preferencias que el usuario decida indicar explícitamente.

La herramienta está diseñada para ser completamente opcional. Los usuarios pueden modificar su Taste Profile tantas veces como quieran o simplemente ignorarlo y seguir utilizando Spotify como hasta ahora.

En ambos casos, el sistema continuará funcionando, pero quienes utilicen esta función tendrán la posibilidad de ajustar las recomendaciones de forma más precisa.

Impacto en Discover Weekly, Wrapped y otras funciones

Uno de los aspectos más interesantes de Taste Profile es que su influencia se extenderá a varias de las funciones más populares de Spotify.

La compañía ha confirmado que el perfil de gustos ajustado por el usuario afectará a diferentes áreas del ecosistema de recomendaciones, entre ellas:

las listas personalizadas como Discover Weekly

las sugerencias musicales dentro de la app

el resumen anual Spotify Wrapped

Esto significa que las decisiones tomadas dentro de Taste Profile podrían influir incluso en la forma en que Spotify interpreta el historial musical del usuario a lo largo del año.

El objetivo es capturar más dimensiones del gusto musical que simplemente las canciones reproducidas.

La inteligencia artificial detrás de las recomendaciones

El sistema de recomendaciones de Spotify se apoya desde hace años en tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Estas herramientas analizan millones de datos relacionados con el comportamiento de los usuarios, como las canciones escuchadas, las listas guardadas, los artistas seguidos o el tiempo dedicado a cada género musical.

Con Taste Profile, Spotify busca ampliar esa información añadiendo una capa adicional de contexto que ayude a interpretar mejor los hábitos de escucha.

Este enfoque refleja una tendencia cada vez más común en las plataformas digitales: permitir que los usuarios participen activamente en la configuración de los algoritmos que determinan su experiencia.

Una respuesta a críticas sobre los algoritmos

La decisión de introducir Taste Profile también parece responder a una crítica frecuente dirigida a los sistemas de recomendación.

Muchos usuarios consideran que estos algoritmos pueden quedar distorsionados por hábitos temporales. Escuchar un género musical durante unos días puede provocar que el sistema empiece a recomendar ese tipo de contenido durante semanas.

Spotify reconoce que esta situación puede producir recomendaciones que no reflejan fielmente los gustos habituales de una persona.

Con Taste Profile, la compañía pretende ofrecer una herramienta que permita corregir esas desviaciones y ajustar el algoritmo de forma más rápida.

Un lanzamiento limitado por ahora

En su fase inicial, Taste Profile está disponible únicamente como beta para usuarios Premium en Nueva Zelanda.

Esto significa que la mayoría de los usuarios de Spotify en el resto del mundo no podrán probar la función de inmediato. No obstante, este tipo de lanzamientos escalonados son habituales cuando las compañías tecnológicas prueban nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial.

Spotify no ha anunciado todavía una fecha concreta para el lanzamiento global de Taste Profile. Sin embargo, la compañía suele utilizar estas fases beta para recopilar información sobre el comportamiento de los usuarios antes de expandir la función a más mercados.

El futuro de la personalización musical

La llegada de Taste Profile refleja la importancia creciente de la personalización dentro de las plataformas de streaming.

A medida que el catálogo musical continúa creciendo —con decenas de millones de canciones disponibles— encontrar contenido relevante se vuelve cada vez más dependiente de algoritmos inteligentes.

Spotify lleva años invirtiendo en tecnologías que permitan mejorar este proceso. Desde las listas personalizadas hasta funciones como Discover Weekly o Release Radar, la compañía ha convertido la recomendación musical en una de sus principales ventajas competitivas.

Con Taste Profile, Spotify parece dar un paso más en esa dirección, permitiendo que los usuarios tengan un papel más activo en la configuración de su experiencia musical.

Si la función tiene buena acogida durante la fase beta, es probable que termine expandiéndose a más regiones y convirtiéndose en una herramienta habitual dentro de la aplicación.