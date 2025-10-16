Steve Jobs tendrá su propia moneda de 1 dólar en la colección American Innovation 2026

📱 ¡Ofertas TOP! ¡Chollos en móviles, tablets, relojes y TVs en PcComponentes! [ Saber más ]

El legado de Steve Jobs volverá a ser homenajeado en 2026 de una forma muy especial: el cofundador de Apple será el protagonista de una moneda conmemorativa de 1 dólar emitida por la Casa de la Moneda de Estados Unidos ** dentro de la colección **American Innovation, una serie que celebra las grandes contribuciones al progreso y la creatividad del país.

El nuevo diseño representa a Steve Jobs delante de un paisaje con colinas cubiertas de robles, un guiño a su conexión con California y con el corazón de Silicon Valley, donde fundó Apple y dio forma a la revolución tecnológica moderna.

La moneda incluirá una inscripción en el borde que rezará “Steve Jobs – Make Something Wonderful” (“Haz algo maravilloso”), una de las frases más inspiradoras que definieron su filosofía de vida y de trabajo.

Diseño y detalles de la nueva moneda

El diseño de la moneda fue creado por Elana Hagler y esculpido por Phebe Hemphill, dos artistas reconocidas de la US Mint. Formará parte del conjunto de monedas dedicadas a distintos estados dentro de la colección American Innovation, que en 2026 también incluirá diseños para Iowa, Wisconsin y Minnesota.

La moneda está fabricada en color dorado y, como el resto de la serie, tiene un valor nominal de 1 dólar, aunque su interés principal es coleccionista y conmemorativo.

La serie American Innovation: un homenaje a los pioneros

La colección American Innovation fue creada por la Ley Pública 115-197 en 2018. Su propósito es rendir homenaje a los innovadores y pioneros de todos los estados y territorios de Estados Unidos. Cada moneda representa un aporte significativo a la ciencia, la tecnología, la industria o la cultura.

En total, la serie incluirá 56 monedas: una por cada uno de los 50 estados, además del Distrito de Columbia y los cinco territorios estadounidenses.

Steve Jobs, la elección perfecta para California

Pocos personajes encarnan mejor el espíritu de innovación californiano que Steve Jobs. Hijo de un inmigrante sirio, fue dado en adopción y creció en el área de San Francisco, donde más tarde fundó Apple junto a Steve Wozniak en el garaje de su casa.

Su historia personal refleja el sueño americano: un visionario que, tras ser expulsado de su propia compañía, regresó años después para revolucionar la industria tecnológica, lanzando productos icónicos como el iMac, el iPod, el iPhone y el iPad, que transformaron para siempre la forma en que nos comunicamos y trabajamos.

La frase que aparecerá inscrita en la moneda, “Make Something Wonderful”, sintetiza la mentalidad que impulsó toda su carrera: crear algo que inspire, que cambie el mundo y que perdure en el tiempo. Este lema fue incluso el título de un libro publicado por la Steve Jobs Archive Foundation, una organización dedicada a preservar su legado.

Precio y disponibilidad de la moneda conmemorativa

Las monedas estarán disponibles para su compra directamente en la web de la US Mint una vez se pongan a la venta. Los coleccionistas podrán adquirir:

Un set completo con la moneda de Steve Jobs y las otras tres del mismo año por aproximadamente 30 dólares .

con la moneda de Steve Jobs y las otras tres del mismo año por . Un rollo de 25 monedas de Steve Jobs por 36,25 dólares.

Estas ediciones están destinadas principalmente a coleccionistas e instituciones, aunque cualquier persona podrá adquirirlas como recuerdo o inversión.