SwitchBot onero H1: El robot humanoide que quiere eliminar las tareas del hogar

A lo largo de los últimos años, los dispositivos para el hogar inteligente se han especializado en hacer muy bien una única tarea. Aspiradores que solo aspiran, robots que friegan o sensores que se limitan a encender y apagar luces.

Sin embargo, empieza a abrirse paso una nueva categoría: productos generalistas, capaces de asumir distintas funciones y adaptarse a múltiples escenarios domésticos. En este contexto, SwitchBot ha decidido dar un paso ambicioso con la presentación de su primer robot humanoide: el onero H1.

Un nuevo enfoque para la robótica doméstica

A diferencia de otros dispositivos inteligentes, el onero H1 no nace con la intención de sustituir a un único electrodoméstico. Su objetivo es mucho más amplio: reducir la carga de las tareas del hogar en su conjunto. Se trata de un robot generalista que puede adaptarse a distintas actividades domésticas, sin quedar limitado a una sola función concreta.

Este planteamiento recuerda al intento previo de la marca con el Robot K20 Plus Pro, un aspirador multifunción que ya buscaba ir más allá de la limpieza. Ahora, el salto es aún mayor, apostando por un robot con forma humanoide capaz de interactuar físicamente con el entorno.

Diseño y capacidades físicas del onero H1

Según SwitchBot, el onero H1 es un robot “completamente automático y colaborativo”. En su interior integra múltiples cámaras Intel RealSense, repartidas por la cabeza, los brazos, las manos e incluso el abdomen. Este despliegue de sensores permite al robot percibir el entorno en tres dimensiones y reaccionar con mayor precisión ante distintos objetos y situaciones.

Uno de los aspectos más llamativos es su sistema de movimiento. El robot cuenta con 22 grados de libertad, lo que le proporciona una gran flexibilidad en los brazos y una capacidad de manipulación mucho más cercana a la de una persona. Esta característica resulta clave para tareas que requieren movimientos complejos y delicados.

Inteligencia artificial y ecosistema SwitchBot

El funcionamiento del onero H1 se apoya en un algoritmo de inteligencia artificial propio, denominado OmniSense VLA, desarrollado internamente por SwitchBot. Según la compañía, este modelo garantiza estabilidad y fiabilidad en una amplia variedad de escenarios domésticos.

Además, el robot está diseñado para integrarse de forma fluida con el ecosistema de dispositivos SwitchBot, lo que abre la puerta a automatizaciones avanzadas y a la colaboración con otros productos del hogar inteligente. Aun así, la marca no ha detallado en profundidad cómo se traduce todo esto en el uso diario, por lo que será necesario esperar a pruebas prácticas para entender su verdadero potencial.

Primeras demostraciones y posibles usos

Las imágenes promocionales publicadas muestran al onero H1 sujetando una camisa en el aire, presumiblemente para doblarla, y transportando pilas de ropa ya plegada de un lugar a otro de la casa. Si el robot es capaz de realizar estas tareas con soltura y precisión, podría marcar un antes y un después en la automatización del hogar.

Más allá de la comodidad, este tipo de robot podría tener un impacto especialmente relevante en ámbitos como el cuidado de personas mayores o la asistencia a personas con discapacidad, donde la ayuda física en tareas cotidianas resulta fundamental.

Disponibilidad y próximos pasos

SwitchBot ha confirmado que el onero H1, junto con sus brazos robóticos A1, estará disponible próximamente en fase de pre-reserva a través de su página web. Antes de que se abran oficialmente los pedidos, se espera conocer más detalles sobre sus capacidades reales, su nivel de autonomía y los escenarios concretos en los que puede desenvolverse.

Por ahora, el onero H1 se presenta como una de las propuestas más ambiciosas dentro de la robótica doméstica, con la promesa de ir más allá de los dispositivos inteligentes tradicionales y acercarnos a un hogar verdaderamente automatizado.