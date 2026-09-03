Nuevo tado° X de 2ª generación: más fino, táctil y con batería para un año

Quince años después de lanzar su primer termostato inteligente en Europa, tado° vuelve a renovar uno de los dispositivos centrales de su catálogo. La compañía ha presentado el Termostato Inteligente X de 2ª generación, un modelo que apuesta por un cuerpo mucho más fino, controles táctiles y una batería recargable de larga duración.

La renovación no se limita al hardware. El fabricante también estrena nuevas funciones destinadas a reducir el consumo de calefacción, entre ellas AI Assist, el Equilibrado Hidráulico y Multi Home, una opción que permite controlar varias viviendas desde una sola cuenta.

El nuevo termostato está disponible desde hoy en Europa y puede utilizarse con calderas, bombas de calor y sistemas de calefacción por suelo radiante. Los precios parten de 119,99 euros para el termostato cableado, mientras que los kits de inicio comienzan en 179,99 euros.

Un termostato mucho más fino y discreto

El cambio más visible está en el diseño. El Termostato Inteligente X de 2ª generación tiene un grosor de únicamente 17,8 mm, aproximadamente la mitad que muchos dispositivos comparables y, según tado°, suficiente para convertirlo en el termostato inteligente más fino del mercado.

La compañía ha optado por un acabado blanco mate que busca integrarse fácilmente en prácticamente cualquier pared. En el frontal aparece una pantalla LED de aspecto minimalista, pensada para mostrar únicamente la información necesaria sin convertir el termostato en otro panel luminoso permanente dentro de casa.

También se ha rediseñado la forma de interactuar con el equipo. La nueva interfaz táctil circular permite modificar la temperatura y acceder a las funciones habituales directamente desde el termostato, sin tener que abrir la aplicación móvil cada vez que se quiere realizar un ajuste sencillo.

En la parte superior encontramos además un botón configurable que agiliza el acceso a una función concreta. El usuario puede emplearlo, por ejemplo, para consultar rápidamente la humedad de la habitación o activar un refuerzo temporal de la calefacción, dependiendo de lo que resulte más útil en su hogar.

Batería recargable y una instalación más sencilla

Otra novedad importante es la desaparición de las pilas desechables. El termostato incorpora una batería recargable mediante USB-C que, de acuerdo con tado°, puede funcionar durante más de un año con una sola carga antes de necesitar conectarse de nuevo.

Esta solución debería reducir considerablemente el mantenimiento a largo plazo. En lugar de comprar y sustituir pilas con cierta frecuencia, basta con retirar o conectar el dispositivo cuando sea necesario y utilizar un cable USB-C, un estándar que ya está presente en buena parte de los dispositivos electrónicos actuales.

La instalación también se ha revisado para que pueda completarse con menos complicaciones. La aplicación de tado° ofrece un proceso guiado paso a paso, aunque en aquellas instalaciones eléctricas o sistemas de calefacción especialmente complejos siempre será recomendable recurrir a un profesional.

En cuanto a compatibilidad, el modelo puede trabajar con calderas, bombas de calor y calefacción por suelo radiante. Además, mantiene las tecnologías Matter y Thread de la familia tado° X, facilitando su integración en hogares que utilizan distintos dispositivos y plataformas de domótica.

AI Assist automatiza la calefacción según cada vivienda

Buena parte de la propuesta de tado° pasa por AI Assist, un servicio opcional que utiliza inteligencia artificial para adaptar automáticamente la calefacción. Su precio es de 3,99 euros al mes o 29,99 euros al año, por lo que la modalidad anual reduce considerablemente el coste frente al pago mensual continuado.

El sistema tiene en cuenta las condiciones meteorológicas y las características térmicas de la vivienda. El objetivo es que la calefacción funcione el tiempo necesario para mantener el confort, evitando encendidos anticipados, temperaturas excesivas y otros comportamientos que pueden incrementar innecesariamente el consumo.

AI Assist engloba funciones como la Geolocalización, la Detección de ventanas abiertas, la Calefacción adaptativa y el Precalentamiento antes de que los residentes lleguen a casa. Estas automatizaciones trabajan en segundo plano y ajustan el sistema sin obligar al usuario a intervenir constantemente.

La utilidad real dependerá, lógicamente, del aislamiento de la vivienda, del sistema instalado y de los hábitos de sus habitantes. tado° asegura que sus clientes consiguen actualmente un ahorro medio del 22% en los costes de calefacción, aunque este porcentaje debe entenderse como un promedio y no como un resultado garantizado para todos los hogares.

Equilibrado Hidráulico y garantía de ahorro energético

Entre las novedades de software también aparece el Equilibrado Hidráulico. Esta función se utiliza junto con los Cabezales Termostáticos Inteligentes X y busca distribuir el agua caliente de manera más eficiente entre los distintos radiadores de la vivienda.

En una instalación desequilibrada, algunas habitaciones pueden calentarse rápidamente mientras que otras tardan demasiado en alcanzar la temperatura deseada. Esto puede llevar a mantener la caldera funcionando durante más tiempo del necesario y a subir la temperatura general para compensar las estancias más frías.

El Equilibrado Hidráulico trata de corregir esa situación ajustando de forma inteligente el comportamiento del sistema. La función está disponible desde hoy dentro de AI Assist, por lo que requiere la correspondiente suscripción adicional y una instalación compatible con los cabezales inteligentes de tado°.

La compañía acompaña todos los productos tado° X con una Garantía de Ahorro Energético durante los primeros 12 meses. Si el cliente no queda satisfecho con el ahorro conseguido en ese periodo, puede solicitar la devolución del dinero conforme a las condiciones establecidas por el fabricante.

Multi Home permite controlar varias viviendas desde una cuenta

Junto al nuevo termostato llega Multi Home, una función que permite añadir y gestionar varias ubicaciones dentro de la misma cuenta de tado°. Hasta ahora, administrar instalaciones separadas podía resultar poco cómodo, especialmente para quienes tenían productos de la marca en más de una propiedad.

La novedad está pensada para usuarios con una segunda residencia, un pequeño negocio, una oficina o una vivienda de alquiler. También puede resultar práctica para quienes ayudan a familiares a gestionar su calefacción a distancia, evitando tener que cambiar continuamente de cuenta.

Cada propiedad mantiene sus propios dispositivos, habitaciones, temperaturas y automatizaciones, pero todas pueden consultarse desde la misma aplicación. De este modo, es posible comprobar rápidamente si la calefacción ha quedado encendida o modificar la programación de otra vivienda sin desplazarse hasta ella.

Multi Home admite además productos pertenecientes a las familias tado° V3+ y tado° X bajo una misma cuenta. Esto no convierte ambas generaciones en un único sistema mezclado, pero sí simplifica su administración cuando están instaladas en propiedades diferentes.

Precios y disponibilidad del nuevo tado° X

El producto más económico de la nueva familia es el Termostato Inteligente X de 2ª generación cableado, disponible por 119,99 euros. Esta opción está orientada a quienes ya disponen de una instalación tado° X compatible o no necesitan los componentes adicionales de un kit de inicio.

Quienes vayan a instalar el sistema por primera vez pueden elegir el Kit de Inicio con Termostato Inteligente X cableado por 179,99 euros. El Kit de Inicio inalámbrico eleva el precio hasta los 199,99 euros.

La gama se completa con el Sensor de Temperatura Inalámbrico X de 2ª generación, cuyo precio es de 99,99 euros. Este accesorio permite medir la temperatura desde una ubicación más representativa de la estancia y controlar la calefacción sin depender exclusivamente de la lectura obtenida junto al radiador o la caldera.

El Termostato Inteligente X de 2ª generación ya se puede comprar en la tienda online de tado° y en distribuidores seleccionados de Europa. Es compatible con los productos tado° X existentes, de modo que los usuarios actuales pueden ampliar su instalación sin tener que sustituir todos los componentes.

Con este lanzamiento, tado° intenta que el termostato pase todavía más desapercibido físicamente mientras gana protagonismo en la automatización de la vivienda. El diseño más fino, la batería USB-C y la nueva interfaz mejoran el uso cotidiano, aunque algunas de sus funciones de ahorro más avanzadas quedan vinculadas a la suscripción AI Assist.