Tecnología y deporte: así es el acuerdo entre Roborock y el Real Madrid

Roborock y Real Madrid Club de Fútbol han anunciado una alianza estratégica global que une a dos referentes absolutos en sus respectivos ámbitos: la tecnología de limpieza inteligente y el fútbol de élite.

Bajo el lema “The Greatest Meeting The Greatest”, ambas marcas inician una colaboración de varios años que tendrá su primer gran escaparate en el CES 2026, que se celebrará en Las Vegas del 6 al 9 de enero de 2026.

Una alianza global entre innovación y excelencia

El acuerdo convierte a Roborock en socio global oficial del Real Madrid en la categoría de aspiradoras, tanto para el equipo masculino como para el femenino. La firma tuvo lugar en Madrid y estuvo protagonizada por Quan Gang, presidente de Roborock, y Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club blanco.

Ambas organizaciones comparten una visión muy definida: la búsqueda constante de la excelencia, el liderazgo en sus respectivos sectores y una fuerte orientación a la innovación como motor de crecimiento. Esta afinidad estratégica es la base sobre la que se construye una colaboración pensada para perdurar en el tiempo.

CES 2026, el punto de partida de la colaboración

La primera gran activación conjunta se producirá en el CES 2026, la feria de electrónica de consumo más importante del mundo. Durante el evento, Roborock y el Real Madrid ofrecerán espacios de marca innovadores donde consumidores y socios comerciales podrán interactuar con experiencias diseñadas para reflejar los valores compartidos de ambas marcas: precisión, rendimiento y tecnología de vanguardia.

Esta presencia conjunta en Las Vegas servirá como carta de presentación internacional de una alianza que aspira a conectar el mundo del deporte de élite con el del hogar inteligente.

Roborock, líder mundial en robótica de limpieza

Fundada hace 11 años, Roborock se ha consolidado como la marca número uno a nivel mundial en robots aspiradores, liderando tanto en valor como en unidades vendidas desde 2023. En 2024, la firma fue reconocida por IDC como líder global de la categoría.

El crecimiento de Roborock se explica por su fuerte apuesta por la innovación. La compañía fue pionera en popularizar el uso de la tecnología de sensor láser de distancia (LDS), que permite a los robots aspiradores desplazarse de forma inteligente por el hogar, optimizando rutas y mejorando la eficiencia de limpieza.

La inteligencia artificial como eje del futuro

En los últimos años, Roborock ha intensificado su inversión en inteligencia artificial con el objetivo de reducir al mínimo la intervención humana en las tareas de limpieza. Esta evolución se refleja en lanzamientos recientes que integran capacidades avanzadas de percepción, decisión y autonomía.

Uno de los ejemplos más destacados es el Roborock Saros Z70, el único robot aspirador del mercado equipado con un brazo robótico asistido por IA. Este sistema, configurable por el usuario, es capaz de recoger pequeños obstáculos como calcetines o papeles del suelo, llevando la automatización doméstica a un nuevo nivel.

La visión de Roborock: tiempo, tecnología y calidad de vida

Según Quan Gang, presidente de la compañía, la innovación solo tiene sentido si mejora la vida de las personas. Desde Roborock defienden una tecnología pensada para liberar tiempo, simplificar el día a día y convertir el hogar en un espacio más inteligente y funcional.

La asociación con el Real Madrid refuerza esta visión, al vincular la marca con un club que representa los valores de excelencia, precisión y ambición constante. Ambos se apoyan en comunidades globales —usuarios y aficionados— que impulsan a seguir elevando el nivel en cada paso.

El Real Madrid, un referente histórico del deporte mundial

El Real Madrid no solo es uno de los clubes más influyentes del fútbol actual, sino también una institución clave en la historia de este deporte. Su palmarés lo avala: 15 títulos de la Liga de Campeones, 36 Ligas y 20 Copas del Rey, entre otros muchos logros.

Además, fue reconocido por la FIFA como el mejor club del siglo XX, un honor único que subraya su impacto global y su capacidad para generar pasión entre millones de aficionados en todo el mundo.

Valores compartidos y visión a largo plazo

Para Emilio Butragueño, este tipo de acuerdos con empresas líderes permiten al club seguir creciendo y evolucionando. La colaboración con Roborock se basa en valores comunes como el liderazgo, la excelencia y la ambición por mejorar de forma constante.

Ambas partes coinciden en que esta alianza marca el inicio de una relación sólida, con un enfoque estratégico y una proyección internacional muy clara.

Presencia global y experiencias para los aficionados

Gracias a este acuerdo, Roborock tendrá presencia de marca en los partidos del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, alcanzando a cientos de millones de aficionados en todo el mundo. La visibilidad se reforzará con campañas, activaciones y contenidos protagonizados por jugadores que trasladarán el concepto de Real Smart Cleaning del terreno de juego al hogar.

Además, ambas marcas trabajarán conjuntamente en experiencias inmersivas para aficionados y colaborarán con la Fundación Real Madrid en iniciativas orientadas a crear entornos más limpios, seguros y solidarios para niños y familias.