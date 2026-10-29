WhatsApp estrena cuatro mejoras para no perderte en los grupos: estas son las novedades

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Volver a un grupo de WhatsApp después de unas horas puede significar encontrarse decenas de mensajes pendientes. La aplicación ha anunciado cuatro mejoras para facilitar ponerse al día, con cambios en los mensajes fijados, el historial para nuevos miembros, los estados de grupo y las menciones.

Son ajustes orientados a situaciones cotidianas: encontrar un dato importante, entender lo que se decidió antes de entrar o localizar una pregunta que nos han hecho. Su llegada será progresiva, por lo que no todas las cuentas los verán al mismo tiempo.

Mensajes fijados sin fecha de caducidad

WhatsApp permite mantener un mensaje fijado indefinidamente. Esta opción se suma a las duraciones de 24 horas, siete días o 30 días que ya existían, evitando tener que elegir un plazo desde el principio.

En un grupo de vecinos, por ejemplo, podría servir para conservar a mano las normas de uso de una zona común. En uno de estudiantes, facilitaría encontrar las instrucciones de un trabajo sin repetirlas cada semana.

La utilidad está en mantener una referencia visible mientras siga siendo relevante. Si una conversación acumula bromas, fotos y respuestas, la información práctica puede quedar muy lejos del último mensaje.

También merece la pena revisar lo que se deja fijado cuando cambian los planes. Una dirección antigua o una fecha sustituida pueden causar confusión precisamente por ocupar un lugar destacado.

El historial se puede compartir después de que alguien entre

La incorporación de un participante ya no tiene que ser el único momento para ponerlo al día. Ahora se pueden enviar mensajes recientes después de que haya entrado, tocando su nombre en la conversación.

La función de historial presentada anteriormente permite compartir entre 25 y 100 mensajes recientes. No consiste en abrir automáticamente todo el archivo del grupo a cualquier recién llegado: hay que realizar la acción de compartir.

Esos mensajes mantienen el cifrado de extremo a extremo. WhatsApp también indica que el grupo recibe un aviso del envío, con información sobre remitentes y horarios, y que el historial se distingue visualmente de los mensajes nuevos.

Los administradores pueden desactivar la posibilidad de que otros miembros compartan historial, conservando ellos esa capacidad. Esto resulta especialmente útil cuando alguien se incorpora tarde a la organización de un viaje y necesita conocer las decisiones recientes.

Estados para compartir momentos con un grupo concreto

Los estados de grupo permiten publicar contenido para los integrantes de una conversación concreta. Sus miembros pueden verlo, reaccionar y añadir sus propios estados, con una duración de 24 horas.

Imagina un grupo creado para una excursión: las fotos informales de la jornada podrían compartirse con quienes participan en ella. No todo ese contenido tiene por qué interesar también a familiares, compañeros o al resto de contactos.

La propuesta ofrece otro espacio para esas publicaciones temporales. Cada grupo puede tener un contexto distinto, desde un club deportivo hasta una reunión de antiguos compañeros.

Conviene tener presente a quién se dirige la publicación antes de enviarla. Un estado pensado para un grupo de amigos puede resultar poco apropiado en el del trabajo, aunque las personas compartan algunos contactos.

Un filtro para encontrar menciones y respuestas pendientes

El nuevo filtro de menciones y respuestas reúne grupos con conversaciones sin leer en las que nos han mencionado o respondido directamente. También contempla las menciones generales @all.

WABetaInfo señala que funciona además con chats de comunidades y que es opcional. Puede apartarse de la lista principal y mantenerse entre las listas secundarias si no se quiere tener siempre visible.

La diferencia práctica se entiende al abrir WhatsApp después de varias horas: no todas las conversaciones pendientes necesitan la misma atención. Una pregunta dirigida a nosotros puede merecer prioridad frente a una charla que solo queremos seguir de fondo.

Este enfoque complementa otras novedades de organización, como los mensajes programados que WhatsApp ya prueba en Android. En ese caso se organiza el envío; aquí, la atención que prestamos a lo recibido.

Cuándo llegan estas novedades a Android e iOS

El despliegue es gradual en Android e iOS, según WABetaInfo. Algunas cuentas ya reciben las novedades y otras tendrán que esperar durante las próximas semanas.

Mantener instalada la versión más reciente es el primer paso para acceder a ellas. Aun así, actualizar la aplicación no significa que todas vayan a aparecer inmediatamente en una cuenta concreta.

Las cuatro propuestas responden a problemas diferentes: conservar una referencia, dar contexto a un recién llegado, compartir momentos o localizar una respuesta pendiente. Su interés dependerá de cómo utilice cada persona los grupos.

Para organizar una cena quizá baste con fijar el lugar y la hora; para coordinar una asociación puede ser más útil localizar menciones. Lo interesante será comprobar cuáles terminan convirtiéndose en hábitos cotidianos.