Trabajo hibrido sin complicaciones: una sola mesa, dos ordenadores y todo bajo control

El trabajo híbrido ya no es una tendencia, sino una realidad consolidada en muchos hogares. Alternar entre el portátil de la empresa y el ordenador personal forma parte del día a día de miles de personas que buscan productividad sin renunciar a la comodidad.

En este sentido, mantener el escritorio ordenado y evitar interrupciones innecesarias se ha convertido en una prioridad. Soluciones prácticas como el conmutador KVM Hama “Connect2Switch” ayudan a simplificar esta convivencia digital de forma eficaz y discreta.

Un solo espacio de trabajo para dos mundos digitales

Mover constantemente cables, ratón o teclado para pasar de un equipo a otro no solo resulta incómodo, sino que rompe el ritmo de trabajo. El conmutador KVM “Connect2Switch” de Hama permite utilizar dos ordenadores con un único teclado, ratón y monitor, centralizando todos los periféricos en un mismo punto.

Gracias a sus cuatro puertos conmutables —tres USB-A y un HDMI™—, es posible conectar desde periféricos básicos hasta impresoras, auriculares, el televisor o proyector. El cambio entre dispositivos se hace de forma inmediata con solo pulsar un botón, sin necesidad de reconectar nada ni interrumpir la actividad.

Productividad sin interrupciones

Trabajar con dos ordenadores no tiene por qué ser complicado. El conmutador KVM de Hama se convierte en un centro de control para los accesorios del ordenador, permitiendo pasar del entorno laboral al personal en segundos y sin fricciones. Una solución compacta y bien pensada que ayuda a ganar fluidez, concentración y orden en el día a día, haciendo que trabajar desde casa sea más cómodo y eficiente.

Fluidez, calidad de imagen y uso inmediato

En entornos de trabajo donde la imagen y la rapidez importan, la calidad de transmisión marca la diferencia. Este switch KVM ofrece transferencia de datos de hasta 480 Mbps y es compatible con resolución Ultra HD 4K (4096 x 2160 píxeles) a través de HDMI™, lo que garantiza una visualización nítida y fluida tanto para tareas profesionales como para contenidos multimedia.

Además, su funcionamiento Plug & Play permite empezar a utilizarlo desde el primer momento. No requiere instalación de software ni controladores, y el set incluye todos los cables necesarios para una puesta en marcha inmediata. La alimentación se realiza directamente por USB, simplificando aún más la configuración.

Orden, resistencia y diseño pensado para el día a día

El diseño también juega un papel importante cuando se trata de accesorios que permanecen visibles sobre el escritorio. El conmutador KVM “Connect2Switch” cuenta con una carcasa metálica resistente, pensada para un uso intensivo y duradero, sin renunciar a una estética sobria y elegante.

La gran distancia entre tomas facilita la conexión de enchufes anchos sin interferencias, mientras que los cables incluidos incorporan protección optimizada contra dobleces, reduciendo el riesgo de roturas y alargando su vida útil. Todo ello contribuye a mantener un espacio de trabajo limpio, organizado y funcional, incluso en escritorios de tamaño reducido.

