Samsung inicia pruebas con MasOrange para habilitar la comunicación por satélite en España

Samsung ha dado un nuevo paso estratégico en el terreno de la conectividad móvil al ampliar el soporte de comunicación por satélite en sus smartphones Galaxy a nivel global.

La compañía surcoreana refuerza así una tendencia que ya venía consolidándose desde 2025 y que ahora cobra especial relevancia en mercados clave como Europa — y muy especialmente en España.

La expansión afecta a varios modelos seleccionados, entre ellos la nueva serie Galaxy S26, y se apoya en acuerdos con grandes operadores de telecomunicaciones en Norteamérica, Europa y Japón. El objetivo es claro: garantizar comunicación crítica cuando las redes móviles tradicionales no están disponibles.

La comunicación por satélite llega a más Galaxy en 2026

La comunicación satelital en smartphones ha pasado en pocos años de ser una función experimental a convertirse en un elemento estratégico dentro de la infraestructura móvil moderna. En el caso de Samsung, desde 2025 ya se ofrece soporte en determinados modelos flagship y en algunos dispositivos de la serie Galaxy A.

Con la llegada de la serie Galaxy S26, la compañía amplía esa cobertura y confirma su intención de extender progresivamente la compatibilidad a más dispositivos dentro de su catálogo.

Won-Joon Choi, presidente y COO del negocio Mobile eXperience (MX) de Samsung Electronics, ha destacado que la compañía busca situarse en la vanguardia de la innovación inalámbrica mediante colaboración abierta con socios globales. En un contexto donde la inteligencia artificial se integra cada vez más en la vida diaria, la conectividad fiable se convierte en un pilar esencial.

Por qué la conectividad satelital es clave en la era de la IA

A medida que la IA se transforma en infraestructura cotidiana — desde asistentes inteligentes hasta servicios en la nube y funciones predictivas en el propio dispositivo — la dependencia de la conectividad constante aumenta.

La comunicación por satélite está diseñada para:

Permitir respuesta en emergencias cuando no hay cobertura móvil.

Ofrecer mensajería y datos básicos en zonas remotas.

Aumentar la estabilidad del servicio en situaciones críticas.

Aunque inicialmente asociada a llamadas de emergencia, esta tecnología empieza a integrarse dentro de redes comerciales como una capa adicional de resiliencia.

España, protagonista en las pruebas europeas

En Europa, Samsung ha confirmado acuerdos con varios operadores, entre ellos Virgin Media O2 y Vodafone, para habilitar la comunicación satelital en determinados smartphones Galaxy.

Pero lo más relevante para el mercado español es el inicio de pruebas conjuntas con MasOrange en marzo. Este movimiento sitúa a España como uno de los países europeos clave en el despliegue y validación de esta tecnología.

Si los ensayos resultan satisfactorios y cumplen los requisitos regulatorios, los usuarios españoles podrían acceder a mensajería y servicios básicos vía satélite en áreas sin cobertura convencional, algo especialmente relevante en entornos rurales o de montaña.

Cómo funciona el despliegue por regiones

La activación de estas funciones no será simultánea en todo el mundo. Samsung ha confirmado que el despliegue se realizará por fases, dependiendo de:

Disponibilidad de redes satelitales en cada región.

Acuerdos con operadores locales.

Requisitos regulatorios específicos de cada país.

En Estados Unidos, por ejemplo, la compañía colabora con T-Mobile a través de T-Satellite con Starlink desde 2025, ofreciendo servicios de texto y datos en modelos Galaxy lanzados tras la serie S21. También existen acuerdos con Verizon y trabajos en curso con AT&T.

En Japón, la tecnología ya está disponible desde 2025 en modelos Galaxy S22 y posteriores, así como en dispositivos Galaxy A, mediante colaboración con KDDI. En 2026 se sumarán SoftBank, NTT docomo y Rakuten Mobile.

Impacto real para los usuarios en España

Para el usuario español, esta tecnología puede suponer:

Mayor seguridad en viajes a zonas rurales o sin cobertura. Posibilidad de enviar mensajes en situaciones críticas. Respaldo adicional ante caídas de red. Mejor integración con servicios basados en IA que requieren conectividad constante.

En un país con amplias áreas rurales y rutas de senderismo populares, la comunicación satelital en smartphones puede marcar una diferencia significativa en situaciones de emergencia.