El Xiaomi 17 Ultra queda en sexta posición en el ranking de DXOMark

Con 166 puntos en el ranking global de DXOMARK, el Xiaomi 17 Ultra logra situarse en sexta posición. Es una cifra alta y lo mantiene dentro de la élite, pero lo cierto es que queda por detrás de varios competidores directos que han logrado marcar una diferencia más clara.

Por delante encontramos dispositivos como el Huawei Pura 80 Ultra (175 puntos), el Vivo X300 Pro (171 puntos) o el Oppo Find X8 Ultra (168 puntos), además del iPhone 17 Pro, que iguala o supera su rendimiento en determinados apartados.

En este contexto, el Xiaomi 17 Ultra se posiciona como una opción muy competente, aunque no consigue liderar la categoría como cabría esperar de un modelo “Ultra”.

Fotografía excelente, pero no imbatible

El sensor principal de 1 pulgada ofrece un rendimiento sólido, especialmente en textura y control del ruido, con muy buenos resultados en fotografía nocturna. Sin embargo, pequeñas inconsistencias en el enfoque, artefactos puntuales y ligeras irregularidades de contraste le restan puntos frente a los mejores.

En un segmento donde cada detalle cuenta, esos pequeños fallos marcan la diferencia entre ocupar el primer puesto o quedarse varios escalones por debajo.

Zoom potente, aunque superado por la competencia

El teleobjetivo periscópico de 200 MP mantiene buena precisión de color y un nivel de detalle convincente durante el zoom. No obstante, algunos rivales directos han logrado una optimización más refinada en situaciones complejas, lo que explica por qué el Xiaomi 17 Ultra no consigue escalar más posiciones en la clasificación.

Vídeo correcto, pero un paso por detrás

En grabación 4K a 60 fps con Dolby Vision HDR, el rendimiento es fiable y equilibrado. Sin embargo, el enfoque automático muestra pequeños pasos visibles, hay pérdidas ocasionales en el seguimiento facial y las transiciones de exposición no siempre son perfectamente suaves.

En una gama donde los líderes ofrecen una experiencia prácticamente impecable en vídeo, estos detalles hacen que el Xiaomi 17 Ultra quede ligeramente rezagado.

Conclusión: Gran cámara, pero no la mejor del mercado

El Xiaomi 17 Ultra sigue siendo uno de los smartphones con mejor cámara del momento. Su hardware es ambicioso y su rendimiento general muy competitivo. Sin embargo, el hecho de quedar por detrás de modelos como Huawei Pura 80 Ultra, Vivo X300 Pro u Oppo Find X8 Ultra demuestra que la competencia ha dado un paso adicional en optimización y consistencia.

No es una decepción, pero tampoco el dominio absoluto que algunos podrían esperar de un modelo Ultra. En un mercado cada vez más exigente, ser excelente ya no garantiza liderar.