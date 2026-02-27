Roborock: Así son los nuevos Saros 20, Qrevo Curv 2 Flow y Qrevo Edge 2 Pro que llegan a España

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Roborock ha vuelto a mover ficha en España y lo ha hecho a lo grande. La marca, convertida en una de las referencias absolutas del mercado de robots aspiradores, ha aprovechado su alianza estratégica con el Real Madrid para presentar oficialmente su nueva generación de dispositivos de limpieza inteligente.

Bajo el lema The Greatest Meeting the Greatest (La Grandeza se une a la Grandeza), la compañía ha desvelado en el estadio Santiago Bernabéu tres productos clave que apuntan directamente al segmento premium: Saros 20, Qrevo Curv 2 Flow y Qrevo Edge 2 Pro.

Más allá del simbolismo del evento, el anuncio refuerza una tendencia clara: Roborock quiere consolidar su liderazgo en el hogar inteligente apostando por tecnologías propias, automatización avanzada y un enfoque cada vez más centrado en escenarios reales de uso.

Roborock y su posicionamiento global

Con sede en Pekín y presencia consolidada en mercados estratégicos como Estados Unidos, Japón, Alemania, Países Bajos, Polonia, Corea o Canadá, Roborock mantiene una trayectoria de crecimiento sostenido. Durante los últimos 11 años, la compañía ha desarrollado un ecosistema tecnológico propio que le ha permitido diferenciarse en un sector donde la competencia es feroz.

Según los informes de International Data Corporation (IDC), la marca alcanzó en 2024 una cuota de mercado global del 16% en volumen de ventas, acompañado de un incremento interanual del 20,7% en unidades vendidas. Parte de este impulso procede de una intensificación notable de la inversión en I+D, que creció un 56,93% en el mismo periodo.

Este contexto ayuda a entender el mensaje de la compañía: no se trata únicamente de vender robots aspiradores, sino de liderar la transformación del hogar automatizado.

Una alianza centrada en rendimiento y excelencia

La colaboración con el Real Madrid encaja perfectamente en la narrativa de la marca. Ambas entidades comparten un posicionamiento asociado a liderazgo, rendimiento extremo y excelencia tecnológica. Ricky Ma, responsable regional de Roborock Europe, subrayó precisamente esta idea durante la presentación, destacando la capacidad de innovación como principal motor competitivo en mercados tan exigentes como el español.

La elección del Bernabéu como escenario no fue casual. El evento buscó trasladar la idea de “alto rendimiento” desde el deporte hacia la tecnología doméstica.

Roborock Saros 20: salto generacional en limpieza robótica

El Roborock Saros 20 fue el auténtico protagonista del evento. Este modelo se sitúa como el nuevo buque insignia de la compañía y representa un avance significativo en múltiples frentes.

Su diseño ultrafino de 7,98 cm permite acceder con mayor facilidad a zonas tradicionalmente problemáticas, como el espacio bajo sofás, camas o muebles bajos. Pero la verdadera innovación reside en el chasis elevable AdaptiLift™ 3.0, capaz de superar umbrales dobles de hasta 8,8 cm, una cifra especialmente relevante en viviendas con desniveles o transiciones complejas entre estancias.

La navegación también da un salto cualitativo gracias al sistema StarSight™ 2.0, que incorpora reconocimiento tridimensional y detección de más de 300 objetos. Este tipo de tecnología resulta especialmente útil en hogares con mascotas, cables sueltos o pequeños obstáculos cotidianos.

En términos de potencia, la succión HyperForce® de 36.000 Pa sitúa al Saros 20 en la élite del mercado. A ello se suma un sistema de fregado inteligente que optimiza la limpieza en superficies mixtas.

La experiencia se completa con la base RockDock®, que automatiza tareas clave como el lavado de mopas con agua caliente, secado, vaciado de polvo y mantenimiento general, permitiendo hasta 65 días de autonomía sin intervención manual.

Qrevo Curv 2 Flow: limpieza integral en una sola pasada

El Qrevo Curv 2 Flow introduce una novedad relevante dentro del catálogo de Roborock: es el primer modelo de la marca que integra una mopa de rodillo.

Este sistema combina un rodillo motorizado extra ancho con la tecnología SpiraFlow™, diseñada para autolimpieza continua. El rodillo puede girar hasta 220 RPM y aplicar 15 N de presión, parámetros que apuntan a una limpieza más eficaz frente a líquidos, suciedad adherida y residuos complejos.

La succión HyperForce® de hasta 20.000 Pa, gestionada mediante inteligencia artificial, permite adaptar la potencia a diferentes superficies. El conjunto se complementa con navegación avanzada y sistema antienredos, elementos ya habituales en la gama Qrevo.

El objetivo es claro: ofrecer una limpieza completa en una sola pasada, reduciendo la necesidad de ciclos repetidos.

Qrevo Edge 2 Pro: enfoque premium y adaptabilidad

El Qrevo Edge 2 Pro amplía la propuesta premium de la serie. Este modelo incorpora un chasis dinámico AdaptiLift™, capaz de elevar el robot hasta 10 mm para optimizar su comportamiento sobre alfombras y superar umbrales de hasta 4 cm.

El diseño ultrafino de 7,98 cm se combina con la navegación RetractSense, orientada a mejorar la limpieza bajo mobiliario y en entornos densamente amueblados.

En potencia, ofrece hasta 25.000 Pa de succión, junto con mopas giratorias de alta presión y sistema antienredos. La base multifuncional automatiza lavado, secado y mantenimiento, además de integrar funciones inteligentes y control por voz.

Precios, ofertas y disponibilidad en España

Roborock ha acompañado el lanzamiento con una agresiva estrategia promocional.

El Roborock Saros 20 parte de un precio oficial de 1.499€, aunque durante la campaña de lanzamiento (del 27 de febrero al 12 de marzo) puede adquirirse por 1.289€, lo que supone hasta 210€ de descuento.

La compra a través de la tienda oficial incluye incentivos adicionales, como participación en el sorteo de entradas para un partido del Real Madrid C.F., un Kit de Accesorios Deluxe valorado en 89,99€ y seguro de envío gratuito. En Amazon también se incluye el kit de accesorios, mientras que en El Corte Inglés se ofrece una caja regalo exclusiva limitada a los primeros 80 clientes.

El Roborock Qrevo Curv 2 Flow llega con un precio de 899€, reducido a 699€ durante el periodo promocional.

Por su parte, el Roborock Qrevo Edge 2 Pro estará disponible exclusivamente en El Corte Inglés por 1.299€, con precio de lanzamiento de 1.099€.