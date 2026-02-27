Barcelona espera | Únete a OSCAL en el MWC 2026 para descubrir el futuro de la tecnología

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

El MWC 2026, el evento anual de la industria global de las comunicaciones, se celebrará del 2 al 5 de marzo en Barcelona, España, destacando los últimos avances en 5G y tecnologías impulsadas por IA.

Líderes de la industria e innovadores se reunirán para explorar el futuro de la conectividad. En el evento, OSCAL mostrará sus últimos smartphones rugerizados, dispositivos inteligentes y productos de entretenimiento, ofreciendo una experiencia tecnológica orientada al futuro.

Serie PILOT 8: Buque insignia rugerizado definitivo | Rendimiento máximo, imagen líder, conectividad global

En la categoría de smartphones rugerizados de gama alta, OSCAL presenta la serie PILOT 8 y el MARINE 8, redefiniendo el rendimiento rugerizado.

El PILOT 8, impulsado por el Qualcomm QCM6690 y hasta 64 GB de RAM, ofrece un rendimiento rápido y fluido para usuarios que exigen fiabilidad y potencia en condiciones difíciles. Su batería de 10.000 mAh y las certificaciones IP68/IP69K y MIL-STD-810H garantizan durabilidad. El PILOT 8 Pro añade imagen térmica para uso profesional. El PILOT 8 Satellite incorpora comunicación satelital para una conectividad global fluida en regiones remotas.

Buque insignia rugerizado profesional | Rendimiento potente, autonomía para todo el día, imagen térmica de precisión

En el evento, OSCAL exhibe el MARINE 8, con una cámara de 108 MP y visión nocturna para obtener detalles nítidos en cualquier condición de luz. Sus certificaciones IP68/IP69K y MIL-STD-810H garantizan resistencia frente a caídas, agua y polvo, ideal para entornos exigentes como selvas tropicales, desiertos y obras de construcción.

OSCAL también presenta el PILOT 5 y el PILOT 6. El PILOT 5 cuenta con una enorme batería de 15.000 mAh, mientras que el PILOT 6 integra imagen térmica para una detección precisa. Ambos cumplen estándares de grado militar para uso extremo.

Audio y vídeo inmersivos | Entretenimiento inteligente, mejorado

En el evento, los visitantes podrán experimentar el proyector PV1000 Max de OSCAL, que cuenta con audio Dolby, decodificación 4K, funciones automáticas TOF y un potente chip MT9660 con sistema VIDAA OS, ofreciendo proyección premium para hogar y negocio.

Todo inteligente para cualquier escenario | Rendimiento, imagen y entretenimiento mejorados

OSCAL exhibirá cuatro dispositivos inteligentes: FLAT 3C, KIDO 2, Pad 200 y Bolt 2, que respaldan el trabajo, el aprendizaje y el entretenimiento con un rendimiento sólido y conectividad fluida.

OSCAL continúa impulsando la innovación, dando forma a un futuro más inteligente y conveniente. OSCAL también presenta la estación de energía portátil PowerMax 1800 SE, que ofrece una capacidad de 1.024 Wh y protección IP54. Únete a OSCAL en el MWC para descubrir tecnología más inteligente y nuevas posibilidades.

Nombre de la exposición: MWC Barcelona 2026

Dirección de la exposición: Barcelona, España

Número de stand: 5K22

Fechas de la exposición: 2 de marzo de 2026 – 5 de marzo de 2026

Para más detalles y oportunidades de colaboración, visita nuestro sitio web: www.oscal.hk o visita nuestro stand (5K22) para conversaciones presenciales.