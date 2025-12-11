Trump confunde el 6G con las cámaras 8K y nadie se atreve a corregirle

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

Cuando los líderes empresariales mencionan términos técnicos, no es raro sospechar que no siempre dominan su significado. En el caso de Donald Trump, esa duda parece disiparse por completo: el expresidente de Estados Unidos volvió a demostrar públicamente su confusión al hablar de “6G”, dejando a muchos atónitos, incluido el propio CEO de Qualcomm, Cristiano Amon, que escuchó sus palabras sin corregirlo.

Durante una intervención televisada, Trump se preguntó en voz alta si el 6G permitiría “ver un poco más profundo en la piel de alguien”, mezclando conceptos de telecomunicaciones con capacidades propias de cámaras de alta resolución.

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

Qué es realmente el 6G y por qué no tiene nada que ver con la resolución 8K

El comentario de Trump generó una oleada de reacciones porque el 6G no guarda relación alguna con tecnologías de imagen. Este término se refiere a la futura generación de redes móviles, que ofrecerá conexiones inalámbricas más rápidas, estables y avanzadas que el 5G actual.

La confusión llega porque el expresidente mezcló el concepto con resoluciones como 4K o 8K, un estándar relacionado con pantallas y cámaras de ultra alta definición. Son tecnologías completamente diferentes.

Las declaraciones completas: un discurso lleno de confusión tecnológica

Antes de cambiar de tema, Trump dejó una serie de comentarios que se viralizaron rápidamente. Entre sus frases destacó:

“5G — yo fui líder en 5G, conseguí que se hiciera, y ahora ya están en 6.”

“¿Qué hace eso? ¿Te da una vista un poco más profunda dentro de la piel de alguien?”

“Me gustaban las cámaras de antes… ahora captan cada detalle.”

“¿Llegará el 7G antes de que el 6G se quede viejo?”

El fragmento, que puede verse íntegro en vídeo, alimentó el debate sobre su comprensión de las tecnologías que mencionaba.

Un episodio más en la relación complicada entre política y tecnología

El comentario sobre 6G no es solo una anécdota: refleja la distancia existente entre muchos líderes políticos y el funcionamiento real de las tecnologías que intentan regular o promocionar. En un contexto donde la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las redes de nueva generación son claves estratégicas, la desinformación puede tener consecuencias significativas.

Aunque Amon, CEO de Qualcomm, no corrigió a Trump durante el directo, el clip se viralizó rápidamente en redes sociales. Ingenieros, analistas y usuarios criticaron la confusión conceptual del expresidente, mientras otros lo defendieron argumentando que simplemente intentaba simplificar ideas complejas para la audiencia.