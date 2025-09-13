¿Tu Echo Show gastó demasiados datos? Amazon explica el motivo

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Amazon ha confirmado que un fallo en algunos dispositivos Echo Show estaba provocando un consumo inusual de datos. El problema, relacionado con la gestión de imágenes en los widgets, ya ha sido solucionado, según indicó una portavoz de la compañía.

La noticia surge tras la publicación del exingeniero de Microsoft, Dave W. Plummer, quien denunció en X que su Echo Show, un dispositivo que apenas utiliza, llegó a gastar más de 4 GB de datos en menos de un día.

I have two Amazon Echos that I never use, but they apparently burn gigabytes a day of bandwidth doing nothing at all… pic.twitter.com/H831hDJNth — Dave W Plummer (@davepl1968) September 5, 2025

El origen del fallo en los dispositivos Echo Show

Plummer compartió su experiencia en redes sociales, lo que llevó a muchos usuarios a especular con la posibilidad de que su dispositivo estuviera espiándole. Sin embargo, el propio ingeniero descartó esa teoría y planteó varias alternativas: la descarga de actualizaciones de software, contenido en caché o fallos en la gestión de imágenes.

Finalmente, Amazon confirmó que la causa estaba en un error que provocaba que los widgets de la pantalla almacenaran imágenes demasiado pesadas. Este fallo generaba un consumo excesivo de datos en segundo plano.

Por qué no se trataba de espionaje

Uno de los comentarios más frecuentes en redes sociales fue que el Echo Show estaba enviando información de manera sospechosa. No obstante, Amazon aclaró que el uso elevado de datos no estaba relacionado con la recopilación de información de los usuarios.

Los dispositivos inteligentes, como los altavoces y pantallas con Alexa o Google Assistant, siempre están a la espera de la palabra de activación. Sin embargo, no transmiten ni graban conversaciones a menos que se invoque un comando que requiera procesamiento en la nube.

El peso innecesario de las imágenes descargadas

Los Echo Show descargan imágenes para utilizarlas como fondos o salvapantallas. Pero, dado que incluso el modelo más grande de 15 pulgadas solo cuenta con una pantalla de 1080p, no es necesario que las fotos superen los 4 MB de peso, e incluso podrían optimizarse a menos de 1 MB.

El error consistía en que el dispositivo almacenaba versiones de gran tamaño, lo que explicaba por qué algunos usuarios veían consumos de datos fuera de lo normal.

Aunque el fallo ya ha sido corregido, muchos usuarios siguen preocupados por la privacidad de los dispositivos inteligentes. Una solución sencilla es utilizar el interruptor físico de mute que incorporan estos aparatos. De esta forma, se desactiva por completo la función de escucha permanente y se evita que el dispositivo se active por error.