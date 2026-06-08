tvOS 27 llegará al Apple TV con AirPlay más rápido y mejoras de rendimiento

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Apple apenas dedicó tiempo a tvOS 27 durante la keynote inaugural de la WWDC 2026, pero la actualización existe y traerá varias novedades interesantes para los usuarios del Apple TV.

A diferencia de iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate y otras actualizaciones de mayor protagonismo, tvOS 27 pasó prácticamente desapercibido durante la presentación. Apple solo mostró sus principales cambios en una imagen que apareció brevemente en pantalla, sin entrar en demasiados detalles sobre cada función.

Aun así, esa imagen permitió conocer algunas de las mejoras que llegarán al Apple TV con la próxima gran actualización de software de la compañía.

Una app Podcasts rediseñada

Una de las novedades confirmadas de tvOS 27 es el rediseño de la app Podcasts. Apple no ha explicado todavía en qué consistirá exactamente este cambio, pero cabe esperar una interfaz más alineada con el resto de actualizaciones de software presentadas este año.

La app Podcasts en Apple TV no suele recibir tanto protagonismo como sus versiones para iPhone, iPad o Mac, pero puede resultar útil para quienes escuchan programas en el salón, especialmente si el Apple TV está conectado a un buen sistema de sonido.

Un rediseño podría mejorar la navegación entre episodios, programas guardados, recomendaciones y controles de reproducción, haciendo que la experiencia sea más cómoda desde el mando Siri Remote.

Lanzamiento de apps y animaciones más suaves

Apple también ha mencionado que tvOS 27 incluirá lanzamientos de aplicaciones y animaciones más fluidas. Esto apunta a una optimización general del sistema, más que a una función concreta visible para el usuario.

En un dispositivo como el Apple TV, donde la experiencia depende mucho de moverse rápidamente entre apps de streaming, juegos, servicios de música y contenidos comprados, cualquier mejora en la fluidez puede tener un impacto notable en el uso diario.

La promesa de animaciones más suaves también encaja con la evolución visual del ecosistema Apple en 2026, donde la compañía está puliendo transiciones, transparencias y efectos para ofrecer una experiencia más uniforme entre dispositivos.

AirPlay conectará más rápido con otros dispositivos Apple

Otra mejora destacada de tvOS 27 será una conexión AirPlay más rápida con otros dispositivos Apple. AirPlay es una de las funciones más útiles del Apple TV, ya que permite enviar contenido desde el iPhone, iPad o Mac directamente al televisor.

Con tvOS 27, Apple promete reducir el tiempo necesario para establecer esa conexión, lo que debería hacer que compartir vídeos, música, fotos o la pantalla del dispositivo sea más inmediato.

Es una mejora especialmente práctica para quienes usan el Apple TV como centro multimedia del hogar. En lugar de esperar varios segundos a que el sistema detecte el dispositivo y establezca la conexión, la experiencia debería sentirse más directa y natural.

Descargas inteligentes en el Apple TV

tvOS 27 también incluirá una función de descargas inteligentes. Apple no ha ofrecido detalles adicionales, pero el nombre sugiere que el sistema podrá gestionar mejor qué contenidos se descargan o se mantienen disponibles localmente.

Esta función podría tener sentido en apps como Apple TV+, Podcasts o incluso servicios compatibles, permitiendo que el dispositivo anticipe qué contenido puede interesar al usuario o que gestione automáticamente episodios y vídeos para ahorrar espacio.

Por ahora, no está claro si las descargas inteligentes estarán limitadas a las apps de Apple o si podrán aprovecharlas aplicaciones de terceros. Habrá que esperar a las betas y a la documentación para desarrolladores para conocer mejor su alcance.

Nuevo ajuste de accesibilidad para texto más grande

Apple también añadirá una nueva opción de accesibilidad llamada Larger Text dentro de Ajustes. Esta función permitirá aumentar el tamaño del texto en toda la interfaz de tvOS.

Es una mejora importante para un dispositivo que se utiliza normalmente a cierta distancia, desde el sofá y en pantallas de gran tamaño. Aunque el Apple TV ya cuenta con varias funciones de accesibilidad, poder agrandar el texto del sistema facilitará la navegación a personas con dificultades de visión o simplemente a quienes prefieran una interfaz más legible.

La accesibilidad lleva años siendo una de las áreas donde Apple presta más atención, y esta novedad refuerza esa línea también en el salón.

Detalles de cobertura AppleCare desde Ajustes

Otra novedad menor, pero útil, será la posibilidad de consultar los detalles de cobertura AppleCare directamente desde la app Ajustes del Apple TV.

Esta opción permitirá comprobar el estado de la cobertura del dispositivo sin tener que recurrir a otras páginas o dispositivos. Aunque no es una función revolucionaria, sí simplifica la gestión del producto, especialmente para quienes tienen varios dispositivos Apple asociados a su cuenta.

Disponibilidad de tvOS 27

La primera beta para desarrolladores de tvOS 27 ya está disponible. Apple lanzará una beta pública en julio, permitiendo que más usuarios puedan probar la actualización antes de su llegada oficial.

La versión final de tvOS 27 se publicará más adelante este año, probablemente en septiembre, junto con iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate y el resto de actualizaciones del ecosistema Apple.

Aunque tvOS 27 no haya sido protagonista en la WWDC 2026, el Apple TV seguirá recibiendo mejoras que apuntan a una experiencia más rápida, accesible y conectada con el resto de dispositivos de la compañía.