Último día para aprovechar la Promo del 11.11: Cupones AliExpress que funcionan

El gran evento del 11.11 entra en su recta final y apenas quedan dos días para exprimir los mejores descuentos del año.

Con motivo del cierre de la campaña, se han actualizado los códigos promocionales activos para que puedas conseguir un ahorro extra antes de que la promoción termine. Si estabas esperando el momento adecuado para completar tu carrito, este es tu aviso: es ahora o nunca.

Códigos de descuento disponibles para la Promo del 11.11

Durante estos días, los usuarios pueden beneficiarse de una amplia variedad de códigos con diferentes niveles de ahorro según el importe mínimo del pedido. Estos son los últimos códigos confirmados para utilizar antes de que la campaña finalice:

ESAE02 : 2 € de descuento en compras desde 10 € (nuevo).

: 2 € de descuento en compras desde 10 € (nuevo). ESAE03 / AEES03 : 3 € de descuento en compras desde 15 €.

: 3 € de descuento en compras desde 15 €. ESAE05 / AEES05 : 5 € de descuento en compras desde 29 €.

: 5 € de descuento en compras desde 29 €. ESAE12 / AEES12 : 12 € de descuento en compras desde 69 € (agotado).

: 12 € de descuento en compras desde 69 € (agotado). AEES16 : 16 € de descuento en compras desde 89 € (agotado).

: 16 € de descuento en compras desde 89 € (agotado). ESAE20 / AEES20 : 20 € de descuento en compras desde 129 €.

: 20 € de descuento en compras desde 129 €. ESAE40 / AEES40 : 40 € de descuento en compras desde 249 €.

: 40 € de descuento en compras desde 249 €. ESAE70 : 70 € de descuento en compras desde 469 € (nuevo).

: 70 € de descuento en compras desde 469 € (nuevo). ESAE60 / AEES60 : 60 € de descuento en compras desde 369 € (agotado).

: 60 € de descuento en compras desde 369 € (agotado). ESAE75 / AEES75 : 75 € de descuento en compras desde 469 € (agotado).

: 75 € de descuento en compras desde 469 € (agotado). ESAE85 / AEES85: 85 € de descuento en compras desde 549 € (agotado).

Algunos códigos ya no están disponibles, por lo que conviene actuar rápido para aprovechar los que aún siguen activos.

Condiciones para usar los códigos del 11.11

Para que los cupones puedan aplicarse correctamente, es importante tener en cuenta las siguientes reglas:

Periodo de uso : del 11 de noviembre a las 00:00 hasta el 19 de noviembre a las 23:59:59.

: del 11 de noviembre a las 00:00 hasta el 19 de noviembre a las 23:59:59. Ámbito : Solo se aceptan en pedidos enviados a España.

: Solo se aceptan en pedidos enviados a España. Restricciones :

: No son válidos para productos virtuales.

No pueden combinarse con otras promociones o cupones.

Solo se aplican a productos marcados con el sello oficial “Promo del 11.11”.

Si tu producto no muestra ese distintivo, el sistema no permitirá aplicar el código.

Ejemplo práctico de uso

Imagina que vas a comprar un artículo que cuesta 130 €. Si está dentro de la Promo del 11.11, podrías aplicar el código ESAE20 y reducir el precio final a solo 110 €. Cuanto mayor sea el importe del carrito, más atractivo será el ahorro acumulado.

Códigos activos para Miravia

Además de los cupones generales, Miravia también cuenta con su propia batería de códigos promocionales para el 11.11. Estos son los descuentos oficiales todavía disponibles:

AEMES04 : 4 € de descuento en compras desde 19 €.

: 4 € de descuento en compras desde 19 €. AEMES07 : 7 € de descuento en compras desde 49 €.

: 7 € de descuento en compras desde 49 €. AEMES15: 15 € de descuento en compras desde 99 €.

Estos códigos funcionan exclusivamente en productos vendidos por Miravia dentro del periodo de la promoción.

Condiciones para usar cupones de Miravia

Las reglas de uso son muy similares a las del resto de la campaña:

Validez : del 11 al 19 de noviembre, hasta las 23:59:59.

: del 11 al 19 de noviembre, hasta las 23:59:59. Envíos : pedidos con destino en España.

: pedidos con destino en España. Limitaciones :

: No aplican a productos virtuales.

No se pueden usar junto a otras ofertas.

Solo son válidos en artículos del catálogo Miravia.

Consejos para maximizar el ahorro en los últimos días

Si quieres sacar el máximo partido antes de que termine el evento:

Revisa tu lista de deseos y comprueba qué productos tienen el sello del 11.11.

Prioriza los códigos que aún tienen stock y que mejor encajan con el importe de tu carrito.

Considera agrupar varias compras en un solo pedido para acceder a cupones de mayor valor.

Actúa cuanto antes: los códigos más potentes suelen agotarse rápido.

¿Merece la pena esperar al final?

Sí y no. Aunque muchas tiendas lanzan descuentos extra en las últimas horas, también existe el riesgo de que los códigos más interesantes se agoten. Lo ideal es revisar los productos marcados y aprovechar los cupones que aún están activos antes de que desaparezcan.