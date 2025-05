Un estudio científico desmonta el mito del impacto del 5G en el ADN humano

Durante años, las teorías conspirativas en torno a la tecnología 5G han ganado terreno, generando miedo y desinformación. Sin embargo, un nuevo estudio científico revisado por pares ha demostrado, con pruebas concluyentes, que la radiación 5G no produce efectos adversos en las células humanas ni daña el ADN.

Este análisis pone punto final a una de las preocupaciones infundadas más extendidas en la era digital.

La investigación: exposición directa de células humanas a frecuencias 5G

El estudio, publicado en la revista PNAS Nexus a través de Oxford Academic, se enfocó en exponer células de piel humana cultivadas en laboratorio a campos electromagnéticos generados por frecuencias comunes de 5G: 27 GHz y 40,5 GHz.

Estas células fueron sometidas a niveles de radiación hasta 10 veces superiores a los límites de seguridad actuales, durante períodos de 2 y 48 horas.

El resultado fue claro y rotundo: no se detectaron cambios en la expresión genética ni alteraciones en la metilación del ADN. En otras palabras, la radiación 5G no produce ningún impacto en el material genético humano.

Por qué el 5G no puede dañar el ADN

Las ondas 5G pertenecen al espectro de las radiaciones no ionizantes, lo que significa que su energía es insuficiente para romper enlaces moleculares o ionizar átomos. Es decir, no tienen la capacidad física de modificar el ADN o generar mutaciones. Esta conclusión se ha vuelto cada vez más sólida a medida que se acumulan estudios rigurosos como el actual.

Uno de los puntos más relevantes del estudio es que los investigadores controlaron cuidadosamente la temperatura durante los experimentos, para asegurarse de que el calor no influyera en los resultados. Muchos de los estudios previos que indicaban efectos negativos de la radiación 5G no diferenciaban entre la radiación en sí y el posible calentamiento del tejido, lo que llevó a conclusiones erróneas.

Este nuevo análisis elimina esa variable, demostrando que cualquier cambio observado anteriormente se debía al calor, y no al campo electromagnético.

Las ondas 5G apenas penetran la piel

Otro dato interesante del estudio es que las señales de 5G apenas logran atravesar la superficie de la piel. Estas ondas solo penetran unos pocos milímetros, lo cual las hace aún menos peligrosas. Aunque tuvieran algún efecto nocivo —que no lo tienen, según la evidencia—, no llegarían a órganos vitales ni al cerebro, descartando totalmente el alarmismo propagado por los conspiranoicos.

A pesar de las pruebas contundentes, es probable que muchos defensores de teorías conspirativas sigan negando la realidad científica. Como suele ocurrir en estos casos, el rechazo no responde a la lógica ni a los datos, sino a creencias arraigadas. Este estudio, sin embargo, aporta transparencia y argumentos sólidos para desmentir los mitos del 5G.

Este estudio es una evidencia más —y posiblemente una de las más exhaustivas hasta la fecha— de que la tecnología 5G es segura. No altera el ADN, no afecta a los genes y no penetra profundamente en el cuerpo. Los usuarios pueden usar sus dispositivos móviles con total tranquilidad, sabiendo que el miedo al 5G ha sido desmentido con argumentos científicos sólidos.