Violoop: la pequeña caja con IA que ve tu pantalla y trabaja por ti

Hay tareas que se comen buena parte de la jornada sin exigir demasiada creatividad: ordenar archivos, pasar datos de una aplicación a otra, revisar correos o preparar una hoja de cálculo. Violoop quiere encargarse de ese trabajo directamente en tu ordenador, con un dispositivo físico que observa la pantalla y maneja las aplicaciones bajo tu supervisión.

Detrás del proyecto está BVIO Technology Limited, una empresa de Hong Kong que ha llevado el producto a Kickstarter. Su propuesta suena tentadora para quien salta continuamente entre pestañas y programas, aunque conviene entender tanto lo que promete como los límites de entregar el control del equipo a una IA.

Una IA que usa tu ordenador en lugar de limitarse a responder

Cuando pides ayuda a un chatbot, lo habitual es recibir instrucciones o un texto que después tienes que trasladar tú mismo a otras aplicaciones. Violoop plantea otro flujo: puede abrir programas, localizar documentos, introducir información y continuar una tarea de varios pasos. La diferencia práctica es que las acciones se realizan en el escritorio, en las herramientas que ya utilizas.

Para saber qué ocurre, el dispositivo recibe una señal de vídeo del ordenador mediante HDMI o un USB-C compatible con salida de vídeo. Después se presenta ante el equipo como un teclado y un ratón por USB, de modo que puede interactuar con programas de escritorio y páginas web, incluso si estos no ofrecen una API específica.

También hay una aplicación complementaria para el ordenador, que permite determinadas operaciones directas sobre archivos, scripts e interfaces de accesibilidad. Por tanto, la promesa de no necesitar integraciones individuales no significa que no haya que instalar nada. En un ordenador de empresa, además, puede ser necesario que el departamento de TI autorice la aplicación, los permisos y la conexión USB.

El aparato tiene aspecto de pequeño monitor de sobremesa y una pantalla propia en la que muestra información sobre su actividad. Funciona con alimentación independiente, de manera que no toma toda su energía del portátil. La compañía anuncia compatibilidad con Windows, macOS y Linux, aunque algunas funciones pueden variar según el sistema operativo.

Qué tareas podría quitarte de encima

Su terreno más favorable son los procesos repetitivos con reglas claras: organizar carpetas, renombrar muchos archivos, clasificar mensajes, extraer datos de correos, cumplimentar formularios o actualizar registros. También puede encadenar acciones entre aplicaciones para preparar informes o tablas. Cuanto más predecible sea el procedimiento, más razonable resulta esperar que funcione de forma consistente.

Imagina que cada mañana copias datos de varias fuentes a una hoja de cálculo y después redactas un resumen. En lugar de explicar cada paso desde cero, podrías enseñarle el proceso y pedirle que lo repita. Violoop aprende el contexto de lo que aparece en pantalla y, según sus creadores, puede sugerir el siguiente paso antes de que escribas una orden.

La idea encaja con la evolución de los agentes de IA capaces de completar trabajos, pero aquí el agente cuenta con un dispositivo dedicado que ve y controla el ordenador. La compañía también propone un Away Mode: inicias una tarea, te alejas del puesto y recibes avisos en el móvil cuando termina o necesita una decisión.

Desde la aplicación móvil se pueden consultar los avances y aprobar acciones a distancia. Eso no convierte al sistema en infalible: la propia empresa reconoce que la IA puede interpretar mal una pantalla o una instrucción. Si va a manejar dinero, borrar documentos o trabajar con datos importantes, revisar el resultado sigue siendo imprescindible.

La privacidad y el botón físico son la parte delicada

Un asistente que observa la pantalla mientras trabajas puede encontrarse con correos privados, información de clientes o documentos confidenciales. BVIO asegura que la lectura de la imagen se realiza en el propio dispositivo y que el vídeo de la pantalla no se transmite íntegro a la nube. El modelo local y los datos necesarios para funcionar se apoyan en sus 128 GB de almacenamiento.

Hay, sin embargo, un matiz relevante: para tareas que requieren un modelo de IA más potente, Violoop puede remitir al proveedor externo un resumen de texto filtrado con el contexto pertinente. Por eso no sería correcto afirmar que absolutamente todos los datos permanecen siempre en casa o en la oficina. Conviene revisar la configuración antes de utilizarlo con información sensible.

El dispositivo incorpora un botón de aprobación conectado a un chip de seguridad separado del procesador que ejecuta la IA. Según la explicación de BVIO, el sistema prepara el trabajo y se detiene antes de acciones con consecuencias, como enviar, pagar, borrar o sobrescribir. La autorización puede darse con ese botón o desde un teléfono emparejado.

La supervisión humana no es un simple detalle de diseño: es el mecanismo previsto para evitar que un error del agente se convierta en una acción definitiva. Ya hemos visto en otros contextos por qué importa vigilar lo que hacen los agentes de IA cuando operan en sistemas reales. En Violoop, la eficacia de ese control todavía tendrá que comprobarse en el uso cotidiano.

Precio, disponibilidad y costes de la IA en la nube

La campaña de Kickstarter de Violoop anuncia una aportación anticipada limitada desde 399 dólares (unos 351 euros). La empresa sitúa su precio de venta previsto en 699 dólares (unos 615 euros). Las cifras en euros son conversiones aproximadas; las ofertas de la campaña pueden agotarse o cambiar.

La empresa dice que no hace falta una suscripción para usar las funciones locales del dispositivo. Si eliges un modelo externo mediante tu propia clave API, pagarás el consumo que cobre el proveedor; también está previsto un servicio opcional Violoop Cloud con precio aparte. Las tareas complejas y prolongadas pueden necesitar ese modelo más potente.

Los primeros envíos se proyectan para noviembre de 2026 en países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Hong Kong. Para España y el resto de la Unión Europea, el calendario depende de completar la certificación CE, así que por ahora no hay una fecha firme de entrega. La compañía indica que la aportación para esos mercados cubrirá envío, aranceles e impuestos.

Sobre el papel, Violoop puede resultar atractivo si repites procedimientos largos en varias aplicaciones y quieres una IA que haga el trabajo, con la posibilidad de intervenir antes de las decisiones importantes. De momento sigue siendo un proyecto financiado en Kickstarter: sus prestaciones, fiabilidad y plazos habrá que evaluarlos cuando lleguen las unidades finales. Puedes consultar los detalles técnicos y las condiciones actuales en la web oficial de Violoop.