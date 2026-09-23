¿Te están grabando con unas Ray-Ban Meta? Podrías no ver el aviso

Unas gafas que parecen convencionales pueden grabar lo que ocurre delante de quien las lleva. En las Ray-Ban Meta, un pequeño LED blanco pretende avisar a quienes están cerca, pero una investigación de la autoridad de protección de datos de Hamburgo cuestiona que ese aviso sea suficiente en situaciones reales.

Meta ha corregido mediante software un fallo que permitía tapar la luz después de iniciar un vídeo sin detener la grabación. Sin embargo, que el indicador funcione no garantiza que alguien lo vea, entienda lo que significa o acepte aparecer en la grabación. Ahí está el núcleo de la crítica alemana.

El truco de tapar el LED durante la grabación

Las gafas incluyen un LED exterior que se ilumina brevemente al hacer una foto y parpadea mientras se graba un vídeo. Según Meta, el usuario no dispone de un interruptor para apagarlo y la cámara se bloquea si detecta que la luz está tapada o manipulada.

El informe técnico de Hamburgo, basado principalmente en unas Ray-Ban Meta Wayfarer de primera generación, describió una laguna concreta: las gafas comprobaban si el LED estaba cubierto al empezar a filmar, pero una vez iniciada la grabación esta podía continuar aunque se tapara después. Así, la persona situada delante podía quedarse sin la única señal visible de que estaba siendo grabada.

La actualización posterior vuelve a comprobar el estado del indicador durante la captura y detiene la cámara cuando detecta que está cubierto. Ese método de ocultar la luz después de pulsar «grabar» ha quedado corregido en las versiones probadas, aunque la protección depende de que las gafas detecten efectivamente la obstrucción y de que tengan el firmware actualizado.

Conviene distinguir los momentos de cada comprobación: el informe de la autoridad alemana examinó un estado del producto que todavía permitía ese comportamiento, mientras que la corrección llegó después. La propia investigación también documentó otras formas de reducir la luz visible dejando que el sensor recibiera iluminación; la prueba del arreglo del bloqueo durante el vídeo no demuestra por sí sola que cualquier manipulación imaginable sea imposible.

Una luz que se pierde a plena luz del día

Resuelto ese fallo específico, aparece un problema mucho más cotidiano: el LED puede pasar inadvertido aunque nadie lo tape. Los investigadores de Hamburgo observaron que su visibilidad cae en exteriores y bajo el sol directo. También influye el ángulo: su haz es estrecho y suele apreciarse mejor si se está muy cerca y casi frente a la montura.

La segunda generación mejora algo la intensidad y el contraste del parpadeo durante el vídeo, según las observaciones del informe. Aun así, esa mejora no convierte el indicador en un aviso fiable desde cualquier posición. En una calle concurrida, por ejemplo, alguien puede aparecer dentro del encuadre sin haber mirado nunca de frente a las gafas.

En las fotos la señal dura alrededor de un segundo. Y cuando el usuario pregunta a Meta AI por lo que tiene delante, el documento distingue otro comportamiento: en la primera generación el LED exterior luce muy débilmente, mientras que en la segunda no se enciende en ese escenario. Por tanto, preguntar a la IA por el entorno y guardar una foto o un vídeo no producen necesariamente el mismo aviso visual.

La discreción que hace atractivas estas gafas es precisamente lo que complica identificar una cámara activa. Ya vimos una consecuencia potencial en la demostración de reconocimiento facial con unas Ray-Ban Meta, y la privacidad también preocupa a posibles rivales: Apple estaría replanteándose sus propias gafas inteligentes por este motivo.

Ver el aviso no equivale a dar permiso

El regulador de Hamburgo sostiene que una luz blanca parpadeante no informa por sí sola de qué datos se recogen ni de lo que se hará con ellos. Una persona puede no saber que también se está capturando audio, que se utilizará Meta AI para analizar la escena o que el vídeo terminará publicado en una red social.

Por eso diferencia entre tomar fotos o vídeos, recurrir al asistente de IA con información sobre terceros y difundir el resultado en Facebook o Instagram. Cada uso plantea obligaciones distintas. La autoridad considera que, cuando aparecen personas identificables ajenas al círculo íntimo, obtener una base jurídica válida resulta especialmente difícil en el uso cotidiano; pueden existir supuestos concretos amparados por un interés legítimo, pero no cabe presumirlos de forma general.

Entre las medidas que propone figuran avisos claros, pictogramas o informar verbalmente antes de grabar, además de obtener un consentimiento válido cuando corresponda. Una autorización para aparecer en una toma tampoco implica automáticamente aceptar que se suba a Internet o que se emplee para entrenar sistemas de IA. La finalidad concreta de cada tratamiento importa tanto como la grabación inicial.

La asociación francesa e-Enfance / 3018 insiste en ello tras recibir una veintena de avisos en 2026 sobre mujeres grabadas sin saberlo con gafas con cámara, en su mayoría identificadas como modelos Meta. Describe vídeos de bromas o entrevistas callejeras que después se difunden y provocan acoso; si hay menores, la captación y la publicación exigen especial cautela y las autorizaciones que correspondan.

Qué cambia para quien lleva unas Ray-Ban Meta

La normativa europea y la de cada país condicionan qué se puede grabar, con qué fundamento y cuándo puede difundirse. El informe de Hamburgo aplica el RGPD y el contexto jurídico alemán, por lo que no equivale a una prohibición universal de hacer vídeos con gafas inteligentes. Tampoco debe trasladarse sin más a Estados Unidos, donde las reglas varían según el estado y el lugar de grabación.

En Francia, por ejemplo, las consecuencias pueden ser graves cuando se invade deliberadamente la intimidad de otra persona en un espacio privado. Eso no significa que toda grabación en la calle sea automáticamente un delito ni que el LED baste para legitimar cualquier publicación. La distinción entre captar, analizar y difundir imágenes sigue siendo clave.

Para un uso responsable, lo más prudente es avisar con claridad antes de grabar a otras personas, comprobar si aceptan y respetar a quien se oponga. Si el vídeo va a publicarse o a enviarse a un servicio de IA, conviene explicarlo de forma expresa; cuando haya menores, hay que extremar el cuidado y atender a las reglas aplicables de autorización.

Meta ha dado un paso técnico al cerrar el fallo de la luz cubierta durante una grabación, pero la investigación alemana deja una pregunta abierta para toda la categoría de gafas con cámara: ¿cómo puede saber realmente alguien que está siendo captado y decidir qué ocurre con su imagen? Esa cuestión ya aparece en el debate sobre las restricciones que estudia Noruega para las gafas inteligentes.