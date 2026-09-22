Roborock lanza en España cuatro nuevos modelos: Saros 20 Flow Complete, Saros 20 Neo, Qrevo 2 Pro y F25 Pro Turbo

Roborock amplía su catálogo en España con cuatro equipos que cubren perfiles bastante distintos: dos robots aspiradores de gama alta, una alternativa más asequible dentro de la familia Qrevo y una aspiradora vertical capaz de trabajar con suciedad seca y húmeda. Los protagonistas son los Roborock Saros 20 Flow Complete, Saros 20 Neo, Qrevo 2 Pro y F25 Pro Turbo.

Los cuatro modelos se mostraron a comienzos de septiembre durante IFA 2026, donde la compañía presentó una de sus colecciones de limpieza inteligente más ambiciosas. Ahora aterrizan en las tiendas españolas con precios que van desde los 549 € hasta los 1.299 €, aunque uno de ellos contará temporalmente con una promoción de lanzamiento.

La nueva hornada apuesta por más potencia de succión, sistemas de fregado capaces de limpiarse con agua caliente y mecanismos que reducen la intervención del usuario. Aun así, no todos persiguen el mismo objetivo ni encajan en el mismo tipo de vivienda, por lo que merece la pena repasar qué ofrece cada uno antes de elegir.

Cuatro propuestas para necesidades muy diferentes

Roborock ha repartido sus novedades en tres escalones claros. Los Saros 20 Flow Complete y Saros 20 Neo ocupan la parte más alta del catálogo, el Qrevo 2 Pro busca equilibrar prestaciones y precio, y el F25 Pro Turbo abandona el formato de robot para ofrecer una limpieza manual en seco y húmedo.

Los dos integrantes de la familia Saros comparten una succión máxima de 36.000 Pa y una movilidad diseñada para viviendas con desniveles o muebles bajos. La diferencia más visible está en el sistema de fregado y en el enfoque de cada modelo: el Flow Complete emplea un rodillo, mientras que el Neo apuesta por una solución de mopa con presión elevada.

El Qrevo 2 Pro rebaja el precio hasta los 689 € , pero conserva funciones que hace poco estaban reservadas a modelos mucho más caros. Entre ellas destacan la gestión automática de las mopas, la limpieza de bordes y una base capaz de reducir las tareas rutinarias de mantenimiento.

La F25 Pro Turbo, por su parte, se dirige a quienes prefieren controlar personalmente la limpieza o necesitan actuar sobre derrames y manchas recientes. Es una categoría distinta, pero comparte la misma idea de fondo: automatizar el lavado, el secado y la dosificación de detergente para que terminar de limpiar no implique empezar otra tanda de tareas.

Roborock Saros 20 Flow Complete: el nuevo buque insignia

El Roborock Saros 20 Flow Complete es la opción más avanzada y también la más cara del grupo. Su motor HyperForce alcanza una potencia de 36.000 Pa, mientras que la navegación combina LiDAR e inteligencia artificial para orientarse por la vivienda y reaccionar ante objetos cotidianos.

Su principal seña de identidad es SpiraFlow 2.0, un sistema de fregado mediante rodillo que busca trabajar con agua limpia y evitar que la suciedad recogida vuelva a extenderse por el suelo. Es un planteamiento especialmente interesante en cocinas, entradas y otras zonas donde las manchas húmedas suelen ser más difíciles de retirar.

El chasis puede adaptarse a desniveles de hasta 8,8 cm, una cifra poco habitual en un robot aspirador convencional. Además, el diseño ultradelgado facilita el acceso bajo ciertos muebles, uno de los puntos en los que los robots con torreta LiDAR fija suelen encontrar más limitaciones.

La base completa el conjunto lavando la mopa con agua a 100 °C y dispensando detergente automáticamente. El Saros 20 Flow Complete ya se vende en España por 1.299 €, y quienes quieran conocer el contexto de su presentación pueden consultar nuestro repaso a todas las novedades de Roborock en IFA 2026.

Roborock Saros 20 Neo: movilidad para hogares complicados

El Roborock Saros 20 Neo mantiene los 36.000 Pa de potencia de succión, pero pone un énfasis especial en la movilidad. Su chasis AdaptiLift 3.0 está preparado para superar umbrales de hasta 8,8 cm, algo útil en viviendas con cambios de suelo, perfiles elevados o pasos entre habitaciones.

El robot mide solo 7,95 cm de altura, de modo que puede entrar bajo sofás, camas y otros muebles donde se acumula polvo con facilidad. Esta combinación de perfil bajo y chasis elevable busca resolver dos obstáculos habituales: pasar por debajo de espacios estrechos y no quedarse atrapado ante pequeños desniveles.

En el apartado de fregado, el sistema puede ejercer hasta 14 N de presión sobre el suelo y utiliza agua caliente para mejorar el tratamiento de las manchas. La base se encarga de lavar la mopa a 100 °C, reduciendo la acumulación de suciedad y olores entre ciclos.

Según los datos facilitados por la marca, la batería permite cubrir superficies cercanas a los 350 m², aunque la autonomía real dependerá de la potencia, el nivel de agua y el número de pasadas configurado. El Saros 20 Neo cuesta 999 €, situándose 300 € por debajo del Flow Complete y por encima del Saros 20 que ya analizamos a fondo.

Roborock Qrevo 2 Pro: funciones avanzadas por menos dinero

El Roborock Qrevo 2 Pro se presenta como el punto intermedio de esta nueva familia. Su motor HyperForce ofrece 25.000 Pa de succión, una cifra inferior a la de los Saros, pero suficientemente elevada para enfrentarse al polvo, las migas y buena parte de la suciedad habitual.

Uno de sus argumentos más interesantes es el sistema Dual Anti-Enredos, pensado para reducir la acumulación de cabellos alrededor de los cepillos. También incorpora soluciones específicas para aproximarse a las esquinas, una zona en la que la forma circular de los robots aspiradores suele dejar más margen sin cubrir.

Cuando detecta una alfombra, puede elevar la fregona hasta 15 mm o retirarla automáticamente al regresar a la base. La retirada de la mopa evita arrastrar humedad sobre las alfombras y permite combinar superficies duras y textiles sin obligar al usuario a intervenir entre estancias.

Su precio en España es de 689 € y se comercializa en Amazon, El Corte Inglés, PcComponentes y la tienda de Roborock. Por posicionamiento, es una alternativa para quienes quieren automatización sin saltar a la gama Saros, siguiendo una filosofía similar a la del Roborock Qrevo S Pro que probamos recientemente.

Roborock F25 Pro Turbo: limpieza manual en seco y húmedo

La Roborock F25 Pro Turbo no es un robot aspirador, sino una aspiradora vertical capaz de recoger residuos secos y líquidos mientras friega. Su potencia máxima alcanza los 25.000 Pa y la tecnología HyperScrub trabaja el suelo para desprender suciedad adherida durante la pasada.

El sistema JawScrapers está diseñado para reducir los enredos, mientras que la articulación permite bajar el cuerpo para limpiar bajo muebles. Sus ruedas asistidas ayudan a desplazarla hacia delante y hacia atrás, buscando que el usuario controle la trayectoria sin tener que empujar una máquina pesada.

Al terminar, la base realiza un autolavado a 95 °C y seca el rodillo en unos 5 minutos. También incorpora dosificación automática de detergente, por lo que las tareas posteriores se reducen principalmente a vaciar el depósito de agua sucia cuando sea necesario.

El precio oficial de la F25 Pro Turbo es de 549 €, aunque estará disponible por 449 € entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre con motivo del Prime Day. Para conocer mejor este tipo de producto, puede resultar útil nuestro análisis de la Roborock F25 Steam, otra propuesta de limpieza húmeda de la compañía.

Qué modelo de Roborock conviene elegir

El Saros 20 Flow Complete es la opción para quienes buscan el sistema más avanzado y valoran especialmente el fregado mediante rodillo. Sus 1.299 € lo colocan en la gama premium, pero también reúne la mayor automatización y una base diseñada para reducir al mínimo el mantenimiento diario.

El Saros 20 Neo resulta más atractivo si la prioridad es moverse por una vivienda compleja, entrar bajo muebles bajos y cubrir superficies grandes. Mantiene la succión de 36.000 Pa y el paso de umbrales de 8,8 cm, pero reduce el precio a 999 €.

El Qrevo 2 Pro es probablemente el modelo con mayor atractivo para un público amplio. Por 689 €, ofrece 25.000 Pa, protección para alfombras y una base automatizada, mientras que la F25 Pro Turbo encaja mejor como complemento manual para derrames, manchas y limpiezas rápidas.

La elección final depende menos de cuál sea el modelo más potente y más de cómo sea la vivienda. Para verlo de un vistazo, esta tabla reúne las principales diferencias entre las cuatro novedades que Roborock acaba de poner a la venta en España.

Modelo Tipo Succión Característica destacada Precio Roborock Saros 20 Flow Complete Robot aspirador y friegasuelos 36.000 Pa Rodillo SpiraFlow 2.0 y base con lavado a 100 °C 1.299 € Roborock Saros 20 Neo Robot aspirador y friegasuelos 36.000 Pa Chasis AdaptiLift 3.0 y solo 7,95 cm de altura 999 € Roborock Qrevo 2 Pro Robot aspirador y friegasuelos 25.000 Pa Retirada automática de la mopa para alfombras 689 € Roborock F25 Pro Turbo Aspiradora en seco y húmedo 25.000 Pa Autolavado a 95 °C y secado en 5 minutos 549 € / 449 € € en promoción

En conjunto, Roborock cubre desde la limpieza completamente autónoma hasta el control manual de una aspiradora en seco y húmedo. La gran novedad no es solo el aumento de potencia, sino la automatización de todo lo que ocurre antes y después de limpiar: superar obstáculos, proteger alfombras, lavar mopas, secar rodillos y administrar detergente.