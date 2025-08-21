vivo Vision Discovery Edition: Así es el casco de realidad mixta que inaugura una nueva era

vivo ha dado un paso decisivo en su hoja de ruta: durante la Vision Launch & Imaging Grand Ceremony en Dongguan, la compañía se convirtió en el primer fabricante chino de smartphones en entrar en el mercado de la Realidad Mixta con el vivo Vision Discovery Edition.

El anuncio llega acompañado de una profunda renovación de su estrategia de imagen y del reconocimiento a los ganadores de los vivo VISION+ Mobile PhotoAwards 2025, consolidando a la marca como actor clave tanto en movilidad inteligente como en tecnologías inmersivas.

💰 ¡Top chollos chech! Smartphones, auriculares y smartwatches con descuentazos [ Saber más ]

Hu Baishan, vicepresidente ejecutivo y COO de vivo, subrayó el propósito que guía a la compañía: poner a los usuarios en el centro, perfeccionar los productos y dejar que la “tecnología ilumine la belleza”, con la ambición de construir una empresa para un siglo.

Realidad mixta ligera, potente y pensada para el día a día

El Vision Discovery Edition es el resultado de cuatro años de desarrollo con un objetivo claro: integrarse de forma natural en la vida cotidiana. Su diseño combina ergonomía y rendimiento en un formato sorprendentemente ligero, según los datos compartidos por vivo:

Peso : 398 g

: 398 g Dimensiones : 83 mm de alto y 40 mm de grosor

: 83 mm de alto y 40 mm de grosor Volumen: un 26% más compacto que la media de la industria

Para asegurar comodidad en sesiones prolongadas o en movimiento, ofrece cuatro tamaños de sellado de luz y ocho opciones de acolchado.

Interacción natural con OriginOS Vision

La experiencia inmersiva se apoya en OriginOS Vision, que sustituye los toques en pantalla por gestos y seguimiento ocular de precisión milimétrica de 1,5°. El sistema reconoce 26 grados de libertad en los movimientos de los dedos y admite un rango de seguimiento vertical de 175°, logrando una navegación intuitiva y fluida en entornos MR.

El casco integra pantallas Dual Micro-OLED 8K con cobertura del 94% del espacio DCI-P3 y precisión cromática DeltaE < 2. El resultado es una reproducción fiel del color y un nivel de detalle pensado para contenidos profesionales, desde edición y productividad hasta cine en casa.

En el corazón del dispositivo trabaja la plataforma Snapdragon XR2+ Gen 2, que respecto a la generación anterior ofrece hasta 2,5 veces más rendimiento de GPU y 8 veces más rendimiento en IA. Esta base de potencia abre la puerta a videojuegos exigentes, entretenimiento inmersivo y productividad avanzada sin concesiones.

Integra algunas funciones estrella para trabajar y disfrutar:

Cine personal en cualquier parte : proyecta una pantalla virtual de 120 pulgadas donde estés.

: proyecta una donde estés. Deportes como si estuvieras allí: visualiza retransmisiones desde distintos ángulos sin perder detalle.

Estrategia global de imagen con foco en autenticidad

Coincidiendo con su aniversario, vivo estrena una fase estratégica que integra escenarios, dispositivos y servicios para ofrecer un ecosistema completo de fotografía y vídeo. Sus prioridades:

Reforzar el liderazgo en fotografía nocturna , retratos , teleobjetivo y vídeo .

, , y . Democratizar la fotografía profesional con experiencias seguras , creativas y multidispositivo .

la fotografía profesional con experiencias , y . Explorar aplicaciones médicas, como un biomicroscopio oftálmico portátil basado en la serie X200. vivo planea combinar la capacidad Telephoto Macro de la serie X200 con ópticas de grado médico para desarrollar una slit lamp portátil, facilitando diagnósticos oftálmicos más accesibles y de mayor alcance.

En su compromiso con la autenticidad y la trazabilidad, vivo se convierte en la primera marca china en unirse a la C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity), reforzando la resistencia a manipulaciones y la fiabilidad de los contenidos.

Experiencias de imagen fluidas entre dispositivos

La marca apuesta por un flujo creativo continuo entre móviles y dispositivos inmersivos: desde el estreno de la tecnología de imágenes 3D en el X100 Ultra y el vídeo espacial a 60 fps en el X200 Ultra, hasta la visualización y creación en el Vision Discovery Edition. Todo para capturar, editar y compartir con consistencia y realismo.

La colaboración de cinco años con ZEISS entra en una nueva etapa. Ambas compañías integran la filosofía de producto centrada en el usuario de vivo con la tecnología óptica líder de ZEISS para seguir estableciendo nuevos estándares en fotografía móvil.

Como destacó André Kutz (Director de Fotónica y Óptica de ZEISS), la asociación va más allá de soluciones de hardware o software: es un proceso de aprendizaje continuo para responder a las necesidades reales de los consumidores y de la comunidad de imagen, impulsando una creatividad más intuitiva.