Wallapop alerta sobre la estafa más común y explica cómo evitarla

El crecimiento de la compraventa de segunda mano en España ha convertido la reutilización en una alternativa de consumo cada vez más popular. Sin embargo, este auge también ha traído consigo un aumento de los intentos de fraude digital.

Ante esta situación, Wallapop ha alertado sobre la estafa más habitual en su plataforma y ha explicado cómo los usuarios pueden protegerse.

La mayoría de los españoles no se siente preparada frente a las ciberestafas

Según un estudio reciente de Wallapop, el 68% de los españoles percibe que los intentos de fraude digital han aumentado, una sensación que se ve reforzada por la falta de preparación de los usuarios. De hecho, el 74% reconoce no sentirse capacitado para identificar una ciberestafa, mientras que solo el 20% asegura no haber sufrido nunca un intento de fraude.

Además, el 60% de los encuestados considera que las técnicas utilizadas por los ciberdelincuentes son cada vez más sofisticadas, lo que dificulta distinguir un intercambio legítimo de uno fraudulento.

La estafa más común en Wallapop: operar fuera de la aplicación

Wallapop señala que la estafa más frecuente detectada en 2025 se produce cuando los usuarios realizan pagos o envíos fuera de la plataforma. En estos casos, el estafador convence a la víctima para cerrar la operación por canales externos, lo que provoca que el usuario pierda automáticamente la protección que ofrece la aplicación.

Para prevenir este tipo de engaños, la compañía identifica dos prácticas especialmente habituales y ofrece pautas claras para reconocerlas.

Solicitud de pagos o envíos por vías externas

Si durante una compraventa otro usuario propone cerrar el trato fuera de Wallapop, se trata de una señal de alerta. La plataforma dispone de sistemas de pago integrados que permiten realizar transacciones seguras tanto en persona como a distancia mediante Wallapop Envíos.

El proceso se gestiona desde el Monedero de Wallapop, donde el usuario introduce su tarjeta o cuenta bancaria una única vez. Una vez activado, la aplicación no vuelve a solicitar los datos de pago.

Wallapop aclara que el único momento en el que se piden datos bancarios es durante la validación inicial del monedero, que se realiza desde la app o la web oficial, accediendo a “Tú/Monedero”. Durante este proceso no es necesario salir de la aplicación, y hacerlo puede suponer un riesgo.

Wallapop Envíos: compraventa a distancia sin intermediarios

Gracias a Wallapop Envíos, el sistema logístico integrado en la plataforma, los usuarios pueden comprar y vender productos a distancia sin recurrir a empresas de mensajería externas. Esto garantiza trazabilidad, protección en la transacción y mayor seguridad tanto para compradores como para vendedores.

Enlaces fraudulentos que suplantan a Wallapop

Otra de las estafas más habituales consiste en el envío de enlaces falsos a través de canales externos como WhatsApp o correo electrónico. Estos mensajes se hacen pasar por comunicaciones oficiales de Wallapop y solicitan al usuario que confirme una venta o reciba un pago.

Si el usuario introduce datos personales o bancarios en estos enlaces, los estafadores pueden utilizarlos para apropiarse de su dinero.

Cómo identificar comunicaciones oficiales de Wallapop

La plataforma recuerda que nunca solicita datos personales o bancarios fuera de la aplicación y que no contacta mediante mensajes privados externos. Todas las comunicaciones oficiales se realizan a través de notificaciones dentro de la app, fácilmente identificables por su color:

Gris: recordatorios de seguridad

Rosa: avisos de moderación

Azul: confirmaciones de transacciones

Ante cualquier duda, la recomendación es no interactuar con enlaces externos y reportar el comportamiento sospechoso desde la propia aplicación.

El compromiso de Wallapop con la seguridad de sus usuarios

Para proteger a su comunidad de más de 21 millones de usuarios, Wallapop cuenta con un equipo especializado de Trust & Safety, que representa el 8% de su plantilla total. Su labor se centra en detectar y prevenir comportamientos fraudulentos antes de que afecten a los usuarios.

Gracias a este enfoque preventivo, el 90% de los anuncios y perfiles potencialmente fraudulentos son bloqueados antes de ser visibles o expulsados sin llegar a recibir reportes. Además, durante 2025, el 85% de los reportes se resolvieron en menos de 4 horas.