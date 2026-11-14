El Pixel 11 Pro ya puede avisarte con una luz cuando recibes mensajes de WhatsApp

Los Pixel 11 Pro ya pueden encender el LED trasero al recibir un mensaje de WhatsApp. La función HiLight permite enterarte de que te ha escrito un contacto favorito con el móvil boca abajo, sin tener que darle la vuelta cada vez que vibra.

La novedad va más allá de lo que Google anunció en su actualización de noviembre, donde solo mencionó los avisos de Mensajes de Google. Shenaz Zack, directora sénior de gestión de producto de Pixel, mostró en un vídeo que los mensajes de WhatsApp también pueden activar la luz. Las llamadas de WhatsApp ya eran compatibles desde el lanzamiento.

Cómo funciona HiLight con los mensajes de WhatsApp

HiLight es el sistema de iluminación situado alrededor del flash trasero. Puedes asignar colores a tus contactos favoritos para reconocer de un vistazo quién intenta ponerse en contacto contigo. La idea es que la luz quede visible cuando dejas el teléfono con la pantalla hacia abajo, por ejemplo, sobre la mesa durante una comida.

En nuestro análisis del Pixel 11 Pro, la luz ya permitía distinguir llamadas de contactos favoritos y ver si Gemini estaba escuchando o procesando una petición. Con WhatsApp, el aviso resulta más útil en una situación muy habitual: alguien importante te escribe, pero no te llama.

La demostración de Zack pone el foco en los favoritos. PhoneArena indica que no se ha identificado un ajuste independiente para los mensajes de WhatsApp, así que no conviene interpretarlo como un LED que se enciende con cualquier aviso de la aplicación. Si quieres probarlo, empieza por comprobar que el contacto está entre tus favoritos y que tiene configurados los avisos de HiLight.

HiLight already worked with WhatsApp calls and now, it works with WhatsApp messages, too, doing the heavy lifting so my favorites get the VIP attention 😄 pic.twitter.com/ouLROk1FeF — Shenaz Zack (@shenazz) November 13, 2026

El soporte llega con Android 17 QPR2, según 9to5Google. Si todavía no ves los avisos, revisa si tienes pendiente la actualización de noviembre. Google anunció que el despliegue de su Pixel Drop continuaría durante varias semanas.

Qué modelos pueden mostrar la luz y qué sigue faltando

La función está disponible en el Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL y Pixel 11 Pro Fold. El Pixel 11 estándar no cuenta con los LED necesarios, así que instalar la misma actualización no añade este tipo de aviso al modelo base.

Google sigue reservando HiLight para usos concretos. Además de las interacciones con Gemini y las llamadas compatibles, la luz ya puede avisar de mensajes en Mensajes de Google y WhatsApp. El anuncio no confirma que funcione de forma nativa con Telegram, Instagram u otras aplicaciones.

La diferencia frente a una luz que parpadea con cualquier notificación es que aquí puedes decidir qué personas merecen ese aviso visual. Si dejas el móvil boca abajo para evitar distracciones, un color asignado a alguien cercano te permite decidir si merece la pena mirar la pantalla en ese momento.

En el análisis ya señalábamos que HiLight ganaría sentido al ampliar el número de avisos compatibles. Con WhatsApp, el cambio es fácil de entender: la luz ya no depende de que tus contactos te llamen para avisarte de que quieren hablar contigo.