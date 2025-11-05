WhatsApp para Apple Watch ya es oficial: Todas las funciones clave

📱 ¡Ofertas TOP! ¡Chollos en móviles, tablets, relojes y TVs en PcComponentes! [ Saber más ]

WhatsApp ha lanzado su nueva app para Apple Watch, pensada para que puedas seguir tus conversaciones desde la muñeca. Con esta versión, las funciones más solicitadas por los usuarios aterrizan en watchOS para ofrecer una experiencia rápida, privada y práctica, sin necesidad de recurrir constantemente al iPhone.

La app muestra quién te está llamando en tiempo real, de modo que no necesitas mirar el iPhone para decidir si atiendes, devuelves la llamada o la dejas pasar.

Ahora puedes leer mensajes completos en el Apple Watch, incluso aquellos más largos, sin cortes ni resúmenes. El objetivo es que no pierdas contexto cuando revisas un chat desde el reloj.

La aplicación permite escribir y enviar mensajes directamente desde el Apple Watch. Ya sea con dictado, escritura manual o respuestas rápidas, podrás contestar sin tocar el teléfono.

También se incorpora la opción de grabar y enviar mensajes de voz. Ideal cuando no tienes tiempo de teclear o necesitas transmitir matices de forma inmediata.

Las reacciones llegan al Apple Watch para que puedas responder con un emoji a cualquier mensaje de forma ágil, manteniendo el tono y ritmo de la conversación.

WhatsApp ha trabajado en una experiencia de medios más cuidada en la muñeca: verás imágenes y stickers con mayor claridad, haciendo más cómoda la lectura visual del chat.

La interfaz muestra una porción mayor del historial al leer mensajes, lo que te ayuda a recuperar contexto sin desplazarte tanto ni depender del iPhone.

Compatibilidad y requisitos de sistema

WhatsApp para Apple Watch está disponible para Apple Watch Series 4 o posterior con watchOS 10 o superior. Solo necesitas emparejarlo con tu iPhone y mantener ambos dispositivos actualizados para disfrutar de todas las funciones.

Como en la app del iPhone, los mensajes y llamadas permanecen privados gracias al cifrado de extremo a extremo. Tu información sigue protegida durante todo el intercambio.

Este lanzamiento es solo el comienzo. WhatsApp ha confirmado que seguirá mejorando la app para Apple Watch en función del feedback de los usuarios, por lo que cabe esperar nuevas funciones y optimizaciones de rendimiento en futuras actualizaciones.