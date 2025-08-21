WhatsApp prueba en iOS sugerencias de escritura con IA

El destinatario no ve ningún aviso de que has usado IA; recibirá el mensaje como si lo hubieras escrito tú.

Writing Help es un asistente de redacción integrado en la barra de texto de WhatsApp que propone alternativas de estilo a lo que estás a punto de enviar. No reescribe conversaciones completas ni examina el chat: trabaja exclusivamente sobre el mensaje que está en el campo de entrada.

La novedad aparece en la beta más reciente y se apoya en el sistema de Private Processing de Meta, el mismo marco que sustenta otras características de Meta AI. Aunque no hay fecha oficial de lanzamiento, el empuje de la compañía por introducir funciones con IA invita a pensar en una disponibilidad amplia más pronto que tarde.

Privacidad: cómo protege tus datos

Meta asegura que Writing Help se ejecuta mediante Private Processing con estas premisas:

No almacena tus datos ni tu historial de chat.

tus datos ni tu historial de chat. El procesamiento del mensaje es anónimo y cifrado .

. Solo analiza el texto que tienes en el cuadro en ese momento, no la conversación completa.

Disponibilidad y estado de la beta

La función está llegando a probadores de iOS a través de TestFlight. Al igual que en Android, el asistente viene desactivado y debe habilitarse manualmente. No existe todavía una fecha confirmada para su despliegue general.

Cuando Writing Help está disponible, el icono de stickers cambia por un bolígrafo. Al tocarlo, aparecen las sugerencias agrupadas según el tono elegido. Puedes previsualizar cada opción y sustituir tu texto con un toque. El flujo es rápido y no interrumpe la conversación.

Writing Help está en pruebas y su acceso depende del cupo de TestFlight. Además, requiere activar Private Processing desde ajustes. Por diseño, no revisa el contexto completo del chat, de modo que sus propuestas se basan únicamente en lo que escribes en ese instante.

Cómo activarlo si eres tester

Abre WhatsApp beta en iOS (vía TestFlight) y entra en Ajustes. Activa Private Processing. Vuelve a un chat, escribe un borrador breve y busca el icono del lápiz. Elige el tono y aplica la versión sugerida que te convenza.

La compañía no ha comunicado plazos, pero el ritmo de despliegue de funciones con IA en el ecosistema de Meta sugiere que Writing Help podría expandirse pronto a más usuarios. Hasta entonces, la prioridad será pulir calidad de sugerencias, latencia y consistencia del tono en diferentes idiomas.