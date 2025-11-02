Windows 95 revive: ahora puedes usarlo gratis desde tu navegador web

📱 ¡vivo X300 / X300 Pro! ¡Las mejores ofertas con descuentos y regalos! [ Saber más ]

El 24 de agosto de 1995, Microsoft lanzó uno de los sistemas operativos más esperados de la historia: Windows 95. Este software supuso un salto enorme respecto a Windows 3.1, al introducir una interfaz más moderna, nuevas funciones y el famoso soporte plug and play para periféricos externos.

Su éxito fue inmediato: más de un millón de copias se vendieron en los primeros cuatro días, y en menos de dos años se convirtió en el sistema operativo más utilizado e instalado del mundo.

Hoy, casi tres décadas después, Windows 95 sigue despertando nostalgia… y, sorprendentemente, puedes ejecutarlo desde cualquier dispositivo directamente en tu navegador, sin necesidad de instalación.

Cómo es posible ejecutar Windows 95 desde el navegador

Un desarrollador ha logrado algo que parecía imposible: hacer funcionar Windows 95 dentro de una simple ventana del navegador. Este emulador reproduce por completo la experiencia original, permitiendo interactuar con el sistema operativo tal como se hacía en los años noventa.

En su momento, para poder ejecutar Windows 95 era necesario disponer de un procesador 386DX o superior, 4 MB de RAM como mínimo y entre 50 y 55 MB de espacio libre en el disco duro. Las especificaciones recomendadas subían a 8 MB de RAM y un procesador 486 para un rendimiento óptimo.

Hoy, esas exigencias resultan anecdóticas frente a los requisitos de Windows 11, que demanda procesadores modernos, chips TPM 2.0 y varios gigabytes de memoria. Pero gracias al emulador, cualquier persona puede revivir la experiencia de Windows 95 desde un equipo actual o incluso desde un móvil o tablet.

Windows 95 en un navegador web

Un viaje nostálgico con programas y juegos clásicos

El emulador no solo ejecuta el sistema operativo base, sino que permite instalar y usar programas y juegos clásicos. Entre ellos se encuentran títulos míticos como Zork I, II y III, así como utilidades legendarias como Norton Utilities 2.0.

Aunque estos programas parezcan rudimentarios comparados con las aplicaciones actuales, representan una parte fundamental de la historia de la informática, ideal tanto para quienes vivieron aquella época como para las nuevas generaciones curiosas por conocer los orígenes del software moderno.

Cómo usar Windows 95 en tu navegador paso a paso

El funcionamiento del emulador es sencillo. Al acceder a la página, el sistema tarda unos minutos en arrancar, simulando el clásico proceso de arranque de un PC antiguo. Una vez cargado, puedes interactuar con todo el entorno de Windows 95 como si se tratara de un ordenador real.

En la parte inferior de la ventana encontrarás una opción para seleccionar discos virtuales, que emulan las disqueteras de la época. Desde ahí puedes cargar diferentes programas o juegos. Por ejemplo, si eliges “Oregon Trail”, se iniciará el disco correspondiente y podrás explorarlo accediendo a Mi PC > Archivo > Explorar.

Para ejecutar cualquier aplicación, solo tienes que abrir el disco A: y hacer doble clic en el archivo .EXE del programa que quieras iniciar. También puedes activar el modo de pantalla completa para una experiencia más inmersiva.

Limitaciones y curiosidades del emulador

Aunque la experiencia es sorprendentemente fluida, no todo funciona a la perfección. Algunos programas pueden presentar errores o comportamientos inestables, lo cual es comprensible al tratarse de una recreación basada en un entorno web.

Aun así, esta versión de Windows 95 es una herramienta educativa y nostálgica perfecta para entender cómo era la informática doméstica en los años noventa. Permite experimentar de primera mano cómo se navegaba, se instalaban programas o se jugaba antes de la era de Internet tal y como la conocemos hoy.

Una mirada al pasado con la vista puesta en el futuro

La posibilidad de ejecutar Windows 95 en un navegador no solo es una curiosidad tecnológica, sino un recordatorio del increíble progreso de la informática en apenas 30 años. Desde aquellos modestos 4 MB de RAM hasta los potentes sistemas actuales, la evolución ha sido vertiginosa.

Con el fin del soporte de Windows 10 cada vez más cerca, no resulta descabellado imaginar un futuro en el que versiones modernas como Windows 11 o 12 puedan ejecutarse también mediante emuladores online, del mismo modo que hoy podemos disfrutar del clásico Windows 95.