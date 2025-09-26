Xiaomi 17 Pro: la funda retro que convierte tu móvil en consola portátil

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

Xiaomi ha presentado oficialmente su nueva serie Xiaomi 17, una familia de smartphones que llega con mejoras de hardware de última generación y un accesorio que está dando mucho de qué hablar: una carcasa que convierte al móvil en una consola portátil retro.

Este complemento está pensado especialmente para los modelos Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max, ofreciendo a los usuarios una experiencia de juego nostálgica con títulos clásicos y un diseño icónico.

La carcasa retro para Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max

La gran novedad junto a estos smartphones es una funda especial con forma de consola portátil. Este accesorio se comercializa por 299 yuanes (unos 40 euros) y está fabricado en un material oscuro de tacto agradable. Su mayor atractivo es que integra un diseño de botones inspirado en las consolas clásicas, permitiendo jugar sin necesidad de usar la pantalla principal del teléfono.

La carcasa retro no es un simple accesorio estético. Incluye juegos con licencia como Angry Birds 2, Sky Destroyer, Furball Runner y el legendario Snake, todos ellos ejecutándose de manera independiente. Esto significa que pueden disfrutarse sin conexión a internet y hasta en modo avión, lo que la convierte en una opción ideal para viajes o momentos sin cobertura.

Este accesorio se conecta al smartphone mediante Bluetooth de manera automática, sin configuraciones complicadas ni interrupciones publicitarias. Integra una batería independiente de 200 mAh que ofrece hasta 40 días de autonomía. Además, se puede recargar sin necesidad de quitar el teléfono de la funda. Eso sí, mientras esté acoplada, el móvil no podrá utilizar la carga inalámbrica.

Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max: especificaciones clave

Los nuevos modelos de la serie Pro no solo destacan por este accesorio. El Xiaomi 17 Pro incorpora una pantalla frontal de 6,3 pulgadas y una secundaria trasera de 2,66 pulgadas llamada MiEnjoy, que permite controlar música, ver notificaciones, consultar información de vuelos o incluso manejar la cámara. El Xiaomi 17 Pro Max, por su parte, eleva la experiencia con un panel principal de 6,8 pulgadas.

Ambos terminales están impulsados por el Snapdragon 8 Elite Gen 5, uno de los procesadores más potentes del mercado. En cuanto a autonomía, el 17 Pro cuenta con una batería de 6.300 mAh, mientras que el 17 Pro Max sube hasta los 7.500 mAh. Ambos modelos ofrecen carga rápida de 100W por cable y 50W de manera inalámbrica.

Según las primeras informaciones, el Xiaomi 17 estándar y el futuro Xiaomi 17 Ultra sí estarán disponibles a nivel internacional. Sin embargo, los modelos Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max podrían quedarse como exclusivas para el mercado chino, lo que aumenta el interés por su posible lanzamiento global en un futuro próximo.