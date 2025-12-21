Xiaomi 17 Ultra: Fotografía de primer nivel, pero a un precio más alto

💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

El lanzamiento del Xiaomi 17 Ultra parece estar a la vuelta de la esquina, y aunque todavía no ha sido presentado oficialmente, ya están circulando numerosos detalles e imágenes en la red social china Weibo.

Entre filtraciones, declaraciones oficiales y primeras muestras de cámara, el nuevo buque insignia de Xiaomi empieza a perfilarse como uno de los smartphones más ambiciosos del año, especialmente en el apartado fotográfico. Eso sí, no todo son buenas noticias.

El Xiaomi 17 Ultra calienta motores antes de su presentación

En los últimos días han aparecido en Weibo capturas de la aplicación de cámara que apuntan a una colaboración especialmente avanzada entre Xiaomi y Leica. Todo indica que ambas compañías han desarrollado un sistema de zoom óptico real con apertura variable, una solución poco habitual en el mercado y comparable a la vista en el Sony Xperia 1 VII.

La gran diferencia es que, en este caso, el sistema estaría basado en un sensor teleobjetivo de 200 megapíxeles, notablemente más grande que el utilizado por la mayoría de competidores, lo que promete un salto importante en calidad y versatilidad fotográfica.

Un teleobjetivo revolucionario que no fue el protagonista

De forma algo sorprendente, este nuevo y avanzado teleobjetivo periscópico no fue el centro de atención durante una reciente sesión de preguntas y respuestas protagonizada por el presidente de Xiaomi, retransmitida en directo en Weibo.

Durante el evento se confirmaron algunos aspectos clave del dispositivo, aunque también se dejó claro que no todas las novedades serán bien recibidas por los usuarios, especialmente en lo relativo al precio.

Subida de precio confirmada para el Xiaomi 17 Ultra

Según explicó Lu Weibing, el Xiaomi 17 Ultra experimentará una subida de precio significativa en China, y esta decisión no se debe únicamente al fuerte incremento del coste de la memoria en los últimos meses.

El directivo señaló que los nuevos componentes de la cámara son considerablemente más caros, lo que impacta directamente en el coste final del dispositivo. Xiaomi ha apostado por una configuración fotográfica mucho más compleja y avanzada, y eso tiene un precio.

Un módulo periscópico mucho más grande y avanzado

Uno de los elementos que más encarecen el nuevo modelo es el módulo periscópico de gran tamaño, equipado con óptica APO desarrollada junto a Leica. Este módulo es notablemente más grande que el del Xiaomi 15 Ultra, como se ha podido comprobar en imágenes comparativas publicadas por la propia marca.

El aumento de tamaño no es meramente estético: responde a la integración de un sensor de mayores dimensiones y a una arquitectura óptica más sofisticada, orientada a mejorar el zoom óptico sin pérdidas y la calidad de imagen en largas distancias focales.

Nuevo sensor principal de una pulgada con tecnología LOFIC

Además del teleobjetivo, el Xiaomi 17 Ultra incorpora un nuevo sensor principal Omnivision OV50X de 1 pulgada, que sustituye al LYT-900 utilizado en su predecesor.

Este sensor destaca por ofrecer un rango dinámico muy superior, gracias a la tecnología LOFIC, que permite capturar mejor las luces y las sombras en escenas complejas. El resultado debería ser una mayor fidelidad en situaciones de alto contraste, sin necesidad de un procesado excesivo.

Primera fotografía oficial tomada con el Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi ya ha compartido una primera muestra oficial tomada con la cámara principal de 23 mm del Xiaomi 17 Ultra. La imagen se capturó con un ISO 64, una velocidad de obturación de 1/50 s y una apertura f/1,67.

Siguiendo la filosofía clásica de Leica, la fotografía no presenta un aclarado artificial de las zonas oscuras, apostando por un resultado más natural y realista, incluso a costa de mostrar sombras profundas.

Diseño continuista con nuevos acabados

La imagen publicada también permite hacerse una idea aproximada del diseño del Xiaomi 17 Ultra, que mantiene una línea continuista respecto a la generación anterior. Todo apunta a que el color verde será una de las opciones disponibles, reforzando la identidad visual asociada a la colaboración con Leica.

Fotografía de primer nivel, pero a un precio más alto

Con todo lo que se ha conocido hasta ahora, el Xiaomi 17 Ultra se perfila como un referente absoluto en fotografía móvil, gracias a su teleobjetivo periscópico de 200 MP, su nuevo sensor principal de 1 pulgada y una apuesta clara por la calidad óptica frente al procesado agresivo.

Sin embargo, este salto tecnológico vendrá acompañado de una subida de precio inevitable, al menos en el mercado chino, lo que podría influir en su posicionamiento global cuando llegue a otros mercados.