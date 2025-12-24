Xiaomi 17 Ultra Leica Edition: el smartphone con anillo giratorio que parece una cámara

💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

Xiaomi se prepara para presentar su próximo buque insignia, el Xiaomi 17 Ultra, el 25 de diciembre, y lo hará con una propuesta que vuelve a poner el foco en la fotografía.

Tras revelar recientemente el diseño del modelo estándar —que sorprendió por abandonar en parte la estética claramente orientada a la cámara— la compañía ha dejado caer una carta bajo la manga: una Xiaomi 17 Ultra Leica Edition con un elemento físico muy poco habitual en smartphones actuales.

Una edición Leica con enfoque claramente fotográfico

Xiaomi ha confirmado oficialmente en Weibo la existencia de la Leica Edition del Xiaomi 17 Ultra. Esta versión especial recupera una estética mucho más cercana a la de una cámara tradicional, con un diseño que busca diferenciarse claramente del modelo estándar.

El elemento más llamativo es la presencia de un “Master Zoom Ring”, un anillo físico giratorio situado alrededor del módulo de cámaras trasero, pensado para ofrecer una experiencia más táctil y directa a la hora de hacer fotografías.

Master Zoom Ring: un anillo giratorio alrededor de la cámara

Según la información publicada por la propia Xiaomi, el Master Zoom Ring es un aro rotatorio real que rodea el conjunto de cámaras. Al girarlo, el usuario puede interactuar con el sistema fotográfico de una forma muy similar a como lo haría con un objetivo convencional.

Aunque la marca todavía no ha explicado oficialmente todas sus funciones, filtradores bien conocidos en China aseguran que este mecanismo servirá para controlar el nivel de zoom, ofreciendo una experiencia más precisa y natural que el gesto táctil en pantalla.

Un guiño a Leica con detalles exclusivos

Junto al anillo giratorio, el Xiaomi 17 Ultra Leica Edition incorpora un grabado 3D en color rojo con el logotipo de Leica, visible junto al módulo de cámaras. Este detalle refuerza la colaboración entre ambas marcas y subraya el carácter premium y fotográfico de esta edición especial.

Además, según el filtrador Smart Pikachu, el dispositivo contará también con una marca de agua personalizada, diseñada específicamente para esta versión Leica.

Una cámara periscópica de 200 MP ya confirmada

Más allá del diseño, Xiaomi ya ha confirmado algunos aspectos clave del hardware fotográfico del Xiaomi 17 Ultra. El terminal contará con una cámara periscópica continua de 200 MP, con un sensor de 1/1,4 pulgadas.

Este sistema permitirá un rango focal equivalente de 75 mm a 100 mm, lo que se traduce en un zoom aproximado de 3,1x a 4,1x. Aunque Xiaomi no ha detallado oficialmente la interacción entre esta lente y el anillo giratorio, el conocido filtrador Digital Chat Station asegura que el anillo se utilizará precisamente para ajustar el zoom de forma mecánica.

Expectación ante su presentación y lanzamiento global

Con la presentación oficial a la vuelta de la esquina, todo apunta a que el Xiaomi 17 Ultra Leica Edition será uno de los smartphones más llamativos del año en el apartado fotográfico. Queda por ver si esta edición especial llegará a los mercados internacionales junto a la versión estándar, algo que muchos aficionados a la fotografía móvil esperan con impaciencia.

Si finalmente se confirma su disponibilidad global, Xiaomi podría marcar un punto de inflexión en la forma en que interactuamos con la cámara de un smartphone de gama alta.