Xiaomi 17 Ultra podría estrenar el mayor sensor de cámara del mercado

📱 ¡vivo X300 / X300 Pro! ¡Las mejores ofertas con descuentos y regalos! [ Saber más ]

Xiaomi se prepara para cerrar el año con el lanzamiento de su nuevo buque insignia, el Xiaomi 17 Ultra, un dispositivo que promete revolucionar la fotografía móvil.

Según las últimas filtraciones, este modelo compartirá buena parte de sus especificaciones con el Xiaomi 17 Pro Max, pero incorporará innovaciones exclusivas en el apartado fotográfico que lo convertirán en el referente absoluto del sector.

📱 ¡Ofertas TOP! ¡Chollos en móviles, tablets, relojes y TVs en PcComponentes! [ Saber más ]

Un diseño renovado con inspiración en el Xiaomi 17 Pro Max

Fuentes cercanas al proyecto aseguran que el Xiaomi 17 Ultra mantendrá elementos clave del 17 Pro Max, incluyendo la pantalla OLED 2K de 6,9 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, lector ultrasónico de huellas bajo el panel, altavoces estéreo y el potente procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Sin embargo, el Ultra destacará por su imponente módulo de cámara circular, diseñado para resaltar su carácter fotográfico. Además, contará con acabado premium en color dorado, acompañado de otras versiones en negro, blanco y púrpura, según filtraciones previas.

El sensor más grande del mercado llega al Xiaomi 17 Ultra

El rasgo más diferenciador del Xiaomi 17 Ultra será su sensor principal, que se espera sea el más grande jamás utilizado en un smartphone. Este componente ofrecerá una capacidad de captación de luz superior, mejor rango dinámico y mayor detalle en condiciones de baja iluminación.

A ello se suma una nueva generación de teleobjetivo periscópico, desarrollada por Xiaomi, que marcará un antes y un después en el zoom óptico. Las filtraciones apuntan a que el dispositivo incorporará un sistema de lentes externas optimizado para superar las limitaciones de los zooms tradicionales, proporcionando una amplificación sin pérdida de calidad.

Cuatro cámaras traseras de última generación

El módulo de cámara del Xiaomi 17 Ultra incluirá un sensor principal de 50 megapíxeles con tecnología de zoom en el propio sensor (in-sensor zoom), lo que permitirá un salto fluido entre lentes sin pérdida de detalle. Le acompañarán:

Cámara ultra gran angular de 50 MP (Samsung JN5)

Teleobjetivo de 50 MP (Samsung JN5)

Teleobjetivo periscópico de 200 MP (Samsung HPE) con tecnología 4×4 RMSC, que promete zoom sin pérdidas en múltiples distancias focales y modo macro con telefoto.

En la parte frontal, Xiaomi integrará una cámara selfie OmniVision OV50M de 50 megapíxeles, que promete un nivel de detalle excepcional en retratos y videollamadas.

Conectividad avanzada y comunicación satelital

El Xiaomi 17 Ultra llegará en dos versiones, ambas con conectividad UWB (Ultra-Wideband), que permite una comunicación precisa entre dispositivos inteligentes.

La variante superior incluirá, además, llamadas satelitales Tiantong y mensajería Beidou, dos tecnologías que garantizan conectividad incluso en zonas sin cobertura móvil.

Un flagship diseñado para dominar la fotografía móvil

Aunque el 17 Ultra compartirá con el 17 Pro Max gran parte de su arquitectura interna, Xiaomi ha centrado todos sus esfuerzos en llevar la experiencia fotográfica a un nuevo nivel. Su sensor de gran tamaño, combinado con un sistema óptico de nueva generación, promete resultados comparables a los de cámaras profesionales, consolidando la serie Ultra como el estandarte tecnológico de la marca.