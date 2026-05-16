Adiós a los 15 GB gratis de Gmail para usuarios nuevos: Google ya lo está probando

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Durante años, crear una cuenta de Gmail ha venido acompañado de una ventaja muy atractiva: 15 GB de almacenamiento gratuito en la nube. Ese espacio no se limita únicamente al correo electrónico, sino que se comparte entre Gmail, Google Drive y Google Fotos, por lo que para muchos usuarios ha sido suficiente para guardar mensajes, documentos, copias de seguridad e imágenes sin pasar por caja.

Ahora, Google está probando un cambio que podría modificar esa política para algunos nuevos usuarios. La compañía ha confirmado que está ensayando en determinadas regiones un sistema por el cual las cuentas recién creadas reciben inicialmente solo 5 GB de almacenamiento gratuito.

La buena noticia es que, por ahora, no se trata de un cambio global ni afecta a las cuentas ya existentes. Si ya tienes una cuenta de Google con los 15 GB gratuitos habituales, no deberías notar ninguna diferencia.

Solo 5 GB al crear una cuenta nueva

La prueba consiste en reducir el almacenamiento inicial de los nuevos usuarios de 15 GB a 5 GB. Es decir, una tercera parte del espacio que Google ha ofrecido tradicionalmente de forma gratuita.

Sin embargo, esos 5 GB pueden convertirse de nuevo en los 15 GB habituales si el usuario añade un número de teléfono a su cuenta. En otras palabras, Google no estaría eliminando por completo los 15 GB gratuitos, sino condicionando el acceso al paquete completo a que el usuario facilite un dato adicional.

Por el momento, la medida solo se está aplicando a cuentas nuevas y en regiones seleccionadas. Google la describe como una prueba, así que todavía no está claro si acabará extendiéndose a más países o si se quedará en un experimento limitado.

Google dice que busca mejorar la seguridad de las cuentas

La explicación oficial de Google es que esta prueba pretende ayudar a mantener un servicio de almacenamiento de calidad y, al mismo tiempo, animar a los usuarios a mejorar la seguridad y la recuperación de sus cuentas.

Desde el punto de vista de Google, pedir un número de teléfono puede tener sentido como medida de protección. Un teléfono asociado a la cuenta facilita la verificación de identidad, permite recuperar el acceso si se olvida la contraseña y puede ayudar a detectar usos abusivos, automatizados o fraudulentos.

También puede servir como una barrera adicional contra la creación masiva de cuentas falsas, algo especialmente relevante en servicios gratuitos como Gmail, Drive o Fotos, que pueden ser utilizados para spam, phishing, almacenamiento abusivo o actividades automatizadas.

El número de teléfono no es obligatorio, pero ahora tiene premio

Oficialmente, Google no exige siempre un número de teléfono para crear una cuenta nueva. En muchos casos, es posible registrarse sin introducirlo. Sin embargo, numerosos usuarios han comprobado a lo largo de los años que, dependiendo del contexto, Google puede llegar a solicitarlo de forma obligatoria durante el registro.

Esto puede ocurrir si sus sistemas detectan señales sospechosas, como múltiples intentos de creación de cuentas, uso de ciertas redes, patrones asociados a bots o comportamientos que puedan parecer fraudulentos.

La diferencia con esta nueva prueba es que añadir el número de teléfono no sería estrictamente obligatorio para abrir la cuenta, pero sí para obtener todo el almacenamiento gratuito. Quien prefiera no facilitarlo podría seguir usando Gmail y los servicios de Google, aunque con solo 5 GB de espacio compartido.

Un cambio pequeño que puede tener mucho impacto

A primera vista, pasar de 15 GB a 5 GB puede parecer un detalle menor, pero en la práctica es una reducción importante. Gmail, Google Fotos y Drive comparten la misma cuota, así que ese espacio puede agotarse con relativa rapidez.

Los correos con adjuntos pesados, los documentos almacenados en Drive, las copias de seguridad y, sobre todo, las fotos y vídeos pueden ocupar varios gigabytes sin que el usuario apenas se dé cuenta. Para quienes usan una cuenta de Google como centro de su vida digital, 5 GB pueden quedarse cortos muy pronto.

Esto podría empujar a algunos usuarios a añadir su número de teléfono para recuperar los 15 GB, mientras que otros podrían acabar contratando un plan de Google One si necesitan más almacenamiento.

La privacidad vuelve a estar en el centro del debate

Como era de esperar, la prueba no ha sentado bien a todo el mundo. La idea de vincular más almacenamiento gratuito a la entrega de un número de teléfono ha generado críticas entre usuarios que ven la medida como una forma de presionar para obtener más datos personales.

Algunos comentarios en foros han interpretado el cambio como una especie de intercambio: más almacenamiento a cambio de menos privacidad. Otros consideran que quien no quiera dar su número de teléfono acabará “pagando” esa decisión con una cuenta más limitada.

El debate no es nuevo. Las grandes plataformas tecnológicas llevan años intentando equilibrar seguridad, prevención del fraude y recopilación de datos personales. El problema es que, para muchos usuarios, el número de teléfono es un dato especialmente sensible porque puede vincularse fácilmente a la identidad real de una persona.

Más seguridad, pero también más información para Google

Desde una perspectiva de seguridad, asociar un número de teléfono a una cuenta puede ser útil. Permite recibir códigos de verificación, recuperar el acceso en caso de bloqueo y añadir una capa adicional frente a intentos de intrusión.

Pero también es cierto que un número de teléfono proporciona a Google una señal de identidad mucho más fuerte que una simple dirección de correo. Puede ayudar a relacionar cuentas, dispositivos, servicios y comportamientos, especialmente si el mismo número se utiliza en varios productos.

Por eso la medida resulta delicada. Google puede presentarla como una forma de proteger al usuario, pero también refuerza su capacidad para verificar quién hay detrás de una cuenta y reducir el anonimato en el proceso de registro.

Las cuentas existentes no pierden almacenamiento

El punto más importante para los usuarios actuales es que esta prueba no afecta a quienes ya tienen una cuenta de Google. Los 15 GB gratuitos que se ofrecen actualmente para Gmail, Drive y Google Fotos se mantienen sin cambios para las cuentas existentes.

Tampoco se ha anunciado que Google vaya a reducir el almacenamiento de millones de cuentas ya creadas. La prueba se centra únicamente en nuevos registros y en zonas concretas, aunque Google no ha detallado públicamente qué regiones están incluidas.

Aun así, este tipo de ensayos suelen servir para medir la reacción de los usuarios y comprobar si una política puede escalarse a más mercados. Si la compañía considera que el cambio mejora la seguridad, reduce abusos o impulsa la verificación de cuentas, no sería extraño que lo ampliara en el futuro.

Un movimiento que encaja con una tendencia más amplia

Este cambio llega en un momento en el que muchas plataformas están endureciendo sus procesos de verificación. Cada vez más servicios piden confirmar la edad, demostrar la identidad o asociar un teléfono para acceder a determinadas funciones.

La justificación suele ser la misma: proteger a los usuarios, evitar fraudes, limitar el acceso de menores a contenido adulto o impedir la creación masiva de cuentas falsas. Sin embargo, estas medidas también reducen el margen de anonimato y aumentan la cantidad de información personal que las empresas recopilan.

En ese contexto, la prueba de Google encaja con una tendencia más amplia del sector tecnológico. Las cuentas gratuitas siguen existiendo, pero cada vez más funciones, ventajas o límites generosos pueden quedar condicionados a que el usuario ofrezca más datos o acepte más controles.