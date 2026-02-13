YouTube por fin lanza su app para Apple Vision Pro

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

YouTube ya tiene por fin una app nativa para Apple Vision Pro. Tras casi dos años de dudas y un inicio en el que la plataforma se limitó a recomendar el acceso vía navegador (Safari), la compañía ha lanzado una aplicación específica para visionOS.

Esta app cambia bastante la experiencia: pantalla virtual “tamaño cine”, entorno inmersivo, soporte completo para vídeos normales y Shorts, y un apartado dedicado a formatos espaciales.

Por qué llega ahora: de Safari a una experiencia nativa

Cuando Apple lanzó Vision Pro, YouTube evitó invertir en una app dedicada y optó por una solución web. En la práctica, eso significó renunciar a ventajas típicas de una aplicación nativa en un dispositivo pensado para consumo multimedia, como una experiencia más integrada y, potencialmente, funciones muy útiles para viajar (por ejemplo, el visionado sin conexión, que en el enfoque web era una carencia notable).

Ese “hueco” lo intentaron cubrir durante un tiempo apps de terceros como Juno, que llegaron a estar disponibles en visionOS antes de desaparecer por incumplir los Términos de Servicio de YouTube.

Qué ofrece la nueva app de YouTube en Apple Vision Pro

El cambio clave es que ahora YouTube se disfruta como se espera en un visor de este tipo: una pantalla virtual enorme dentro de un entorno totalmente inmersivo, pensado para sesiones largas de contenido. Además, la app incluye YouTube Shorts junto con el catálogo habitual de vídeos.

En paralelo, el control también se adapta al sistema: se puede interactuar con gestos, como redimensionar ventanas o desplazarse por el vídeo (scrubbing) sin depender de los controles tradicionales.

Pestaña Spatial: el escaparate de vídeos 3D, VR180 y 360°

Una de las novedades más relevantes es la pestaña Spatial, diseñada para descubrir vídeos espaciales y formatos inmersivos, incluyendo 3D, VR180 y 360 grados. Esto coloca a YouTube en mejor posición para aprovechar el tipo de contenido que más sentido tiene en un dispositivo como Vision Pro.

8K para los modelos más nuevos con chip M5

Otro punto diferencial: en los Apple Vision Pro más recientes con chip M5, la app es compatible con reproducción en 8K (cuando el contenido lo permita), una mejora notable frente a experiencias más limitadas.

Un lanzamiento tardío… en un momento peculiar para Vision Pro

El “timing” es llamativo por dos motivos:

YouTube había sido prudente con visionOS mientras otras plataformas apostaban desde el principio por apps nativas. Entre los servicios con presencia nativa desde el lanzamiento (o muy pronto) se han mencionado Disney+, Amazon Prime Video, Paramount y Peacock, entre otros. La fiebre inicial por Vision Pro parece haberse enfriado. Aunque el visor incorporó funciones asociadas a Apple Intelligence hace casi un año, varios informes describen una adopción y un uso por debajo de lo esperado.

Ventas a la baja y producción frenada, según estimaciones

En las últimas semanas han circulado estimaciones que apuntan a un descenso fuerte en envíos: alrededor de 45.000 unidades en el cuarto trimestre de 2025. Además, Financial Times informó de que se detuvo la producción por la debilidad de la demanda y se recortó con fuerza el esfuerzo de marketing en mercados clave.

Como referencia de precio, el Vision Pro se ha vendido en torno a 3.499 $ (≈2.946,77 €).

Disponibilidad y compatibilidad: ya en la App Store de visionOS

La nueva app ya está disponible en la visionOS App Store y es compatible con modelos con chip M2 y M5, cubriendo tanto la primera generación como las revisiones más recientes.