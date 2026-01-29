Gemini llega a Google Maps fuera del coche: qué puedes preguntarle

🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

Google sigue reforzando su apuesta por la inteligencia artificial aplicada a la movilidad. Su popular servicio de Mapas integra ahora capacidades conversacionales que van más allá del coche y llegan a quienes se mueven a pie o en bicicleta. Esta evolución transforma la navegación en una experiencia más natural, interactiva y, sobre todo, manos libres.

A continuación te contamos en detalle qué cambia, cómo funciona y por qué puede marcar un antes y un después en la forma de desplazarte por la ciudad.

Google Maps lleva la navegación conversacional a otro nivel

La navegación guiada ya no se limita a indicaciones de giro a giro. Con la incorporación de la IA conversacional de Google en Google Maps, los usuarios pueden interactuar con la app de forma mucho más natural mientras se desplazan.

Hasta ahora, esta experiencia conversacional estaba centrada en la conducción. Sin embargo, la compañía ha decidido ampliarla a otros modos de transporte cada vez más utilizados en entornos urbanos: caminar y moverse en bicicleta.

La clave está en poder hacer preguntas o dar instrucciones por voz sin necesidad de tocar el teléfono, algo que mejora tanto la comodidad como la seguridad.

Qué es Gemini en navegación

Gemini en navegación es la base tecnológica que permite esta interacción por voz. Se trata de una experiencia de conducción — y ahora también de desplazamiento urbano — conversacional y manos libres.

En lugar de limitarse a seguir una ruta, el usuario puede hablar con la aplicación, plantear dudas o solicitar acciones mientras se mueve. La IA interpreta el contexto del trayecto y responde de forma útil en tiempo real.

Esto convierte a Google Maps en algo más que un GPS: pasa a ser un asistente de movilidad capaz de acompañar al usuario durante todo el recorrido.

Cómo ayuda a los peatones en su día a día

Para quienes se desplazan caminando, esta función abre nuevas posibilidades, especialmente en ciudades desconocidas o barrios poco familiares.

Un peatón puede preguntar cosas como:

En qué barrio se encuentra

Qué hay interesante en la zona

Si existen cafeterías o locales con baño a lo largo de la ruta

Qué lugares recomendables hay cerca

Esto facilita descubrir comercios, servicios y puntos de interés sin tener que detenerse a buscar manualmente en el móvil. La experiencia se vuelve más fluida y exploratoria, ideal tanto para turistas como para residentes que quieren redescubrir su ciudad.

Ventajas clave para ciclistas urbanos

En el caso de la bicicleta, la utilidad es incluso más evidente. Los ciclistas necesitan mantener la atención en la vía y las manos en el manillar, por lo que interactuar con la pantalla puede resultar incómodo o inseguro.

Con la navegación conversacional, pueden:

Preguntar cuánto tiempo queda de trayecto

Consultar detalles de la ruta

Enviar mensajes sin escribir

Por ejemplo, es posible avisar a un contacto de un retraso simplemente dictándolo por voz. Todo esto sin apartar la vista de la carretera ni soltar el manillar.

Una experiencia más segura y natural

La gran aportación de esta novedad es la naturalidad. Hablar es más rápido que escribir y menos distractor que mirar una pantalla constantemente.

Además, al reducir la necesidad de manipular el teléfono, se mejora la seguridad tanto de peatones como de ciclistas. En entornos urbanos con tráfico denso, esta diferencia puede ser crucial.

También supone un paso más hacia interfaces donde la voz es el principal canal de interacción, algo que encaja con la evolución general de la inteligencia artificial en dispositivos de consumo.