Una teoría de TikTok asegura que la Tierra perderá la gravedad temporalmente el 12 de agosto

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En TikTok y otras redes sociales ha empezado a circular una teoría tan espectacular como falsa: el próximo 12 de agosto de 2026, la Tierra perderá la gravedad durante unos 7 segundos. Según los vídeos virales, todo lo que no esté sujeto al suelo —personas, coches, animales, muebles e incluso partes de infraestructuras— saldría disparado hacia arriba antes de caer de nuevo cuando la gravedad “regrese”.

La historia tiene todos los ingredientes para hacerse viral: una fecha concreta, un supuesto secreto de la NASA, una amenaza global, cifras de víctimas y un nombre con aire gubernamental, “Project Anchor”. Algunos mensajes aseguran incluso que este proyecto habría sido creado para preparar a personal esencial ante una anomalía gravitacional que las autoridades supuestamente conocen desde hace años.

El problema es que no hay ninguna prueba de que algo así vaya a ocurrir. Ni existe evidencia de un proyecto secreto de la NASA con ese objetivo, ni la física permite que la gravedad terrestre desaparezca de repente durante unos segundos como si alguien apagara un interruptor.

Qué dice exactamente la conspiración

La versión más repetida afirma que el 12 de agosto de 2026, a una hora concreta —en algunas publicaciones se menciona las 14:33 UTC—, la Tierra sufriría una anomalía gravitatoria de unos 7 o 7,3 segundos. Durante ese intervalo, los objetos empezarían a elevarse, algunas personas podrían alcanzar varios metros de altura y, al volver la gravedad, caerían provocando millones de muertes.

Otras variantes añaden que la causa sería la intersección de ondas gravitacionales generadas por dos agujeros negros, o incluso algún fenómeno relacionado con un eclipse solar. También se ha difundido la idea de que la NASA tendría documentos internos, presupuestos multimillonarios y planes de evacuación o refugios para proteger a una minoría de personas.

Como ocurre con muchas teorías virales, cada nueva publicación añade detalles más dramáticos. Lo que empieza como una frase impactante termina convertido en una narración completa, con cronología, supuestas consecuencias y una explicación pseudocientífica que suena lo bastante técnica como para engañar a quien no se detiene a comprobarla.

Por qué el 12 de agosto de 2026 aparece en la historia

La fecha no parece elegida al azar. El 12 de agosto de 2026 habrá un eclipse solar total visible desde zonas del hemisferio norte, incluyendo partes de Groenlandia, Islandia y España. Las predicciones astronómicas publicadas por NASA indican que el mayor eclipse se producirá a las 17:45:53,8 UTC, con una duración máxima de totalidad de unos 2 minutos y 18 segundos.

Ese dato real se ha mezclado con una afirmación inventada. Y eso es precisamente lo que hace que el bulo funcione mejor: parte de algo cierto —habrá un eclipse ese día— para construir encima una historia falsa sobre pérdida de gravedad.

Pero un eclipse no implica que la Tierra vaya a perder su gravedad. Durante un eclipse solar, la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol y proyecta su sombra sobre una zona concreta del planeta. Es un fenómeno astronómico perfectamente conocido y predecible, no una señal de que las fuerzas fundamentales del universo vayan a cambiar durante unos segundos.

La gravedad no se puede “apagar” durante 7 segundos

La gravedad de la Tierra no depende de una batería, de un campo artificial ni de una señal que pueda interrumpirse. Está relacionada con la masa del planeta. Mientras la Tierra siga teniendo prácticamente la misma masa, su atracción gravitatoria seguirá ahí.

Para que la gravedad desapareciera, habría que eliminar o alterar de forma imposible la masa del planeta o cambiar radicalmente las leyes físicas que conocemos. Ningún fenómeno astronómico realista puede provocar que todas las personas y objetos de la Tierra floten durante siete segundos y después caigan de golpe.

Las ondas gravitacionales, que algunos vídeos citan como causa del supuesto evento, tampoco funcionan así. Son ondulaciones en el espacio-tiempo producidas por fenómenos extremadamente violentos, como fusiones de agujeros negros, pero cuando llegan a la Tierra sus efectos son increíblemente pequeños. De hecho, detectarlas exige instrumentos extremadamente sensibles. No son una ola invisible capaz de levantar coches, océanos y edificios.

El papel de la NASA en el bulo

La NASA aparece en muchas versiones de la conspiración porque mencionar a una agencia espacial da una apariencia de credibilidad. La frase “la NASA lo sabe y no lo cuenta” es un clásico de la desinformación: no aporta pruebas, pero sugiere que la falta de evidencia forma parte del encubrimiento.

Los verificadores que han rastreado la historia no han encontrado ninguna prueba de la existencia de “Project Anchor” ni de documentos oficiales que respalden la supuesta anomalía gravitacional. Algunas versiones incluso hablan de presupuestos imposibles o contradictorios, que varían según la publicación.

En realidad, lo que sí existe es documentación astronómica sobre el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. Y esa información no está oculta: se puede consultar públicamente en páginas especializadas de la NASA y del archivo de eclipses.

Por qué este tipo de bulos se hacen virales en TikTok

TikTok es una plataforma perfecta para este tipo de contenidos porque premia los mensajes rápidos, emocionales y visualmente impactantes. Un vídeo que dice “el mundo perderá la gravedad durante 7 segundos” genera mucha más curiosidad inmediata que una explicación tranquila sobre mecánica orbital.

Además, el formato corto favorece que se eliminen los matices. No hace falta demostrar nada: basta con una voz dramática, imágenes de la Tierra, música inquietante y una fecha concreta. Si el vídeo consigue que el usuario se quede mirando hasta el final, el algoritmo puede empujarlo a más personas.

También hay un factor psicológico importante. Las conspiraciones funcionan porque convierten la incertidumbre en una historia sencilla: “ellos lo saben”, “nos lo ocultan” y “hay una fecha para el desastre”. Esa estructura resulta atractiva incluso cuando el contenido no tiene base científica.

Qué pasaría realmente si la gravedad desapareciera

Como ejercicio de ciencia ficción, la idea es interesante. Si la gravedad terrestre desapareciera de verdad, las consecuencias serían mucho más extremas que las descritas en TikTok. No se trataría simplemente de flotar durante unos segundos y caer después.

La atmósfera, los océanos, los satélites, las estructuras, los fluidos y prácticamente todo el equilibrio del planeta se verían afectados. Pero ese escenario pertenece al terreno de la especulación imposible, no a una predicción astronómica real.

Lo importante es no confundir una hipótesis de entretenimiento con una advertencia científica. Ninguna agencia espacial, observatorio o comunidad científica ha anunciado una pérdida de gravedad para el 12 de agosto de 2026. Lo que sí ocurrirá ese día es un eclipse solar total, un fenómeno fascinante que podrá observarse con protección adecuada desde determinadas zonas del planeta.

Un bulo con fecha de caducidad, pero con mucho recorrido

Este tipo de teorías suelen tener una vida útil clara: crecen a medida que se acerca la fecha y, cuando no ocurre nada, se reciclan con otra explicación. A veces se afirma que “se evitó en secreto”, que “la fecha estaba mal calculada” o que “el evento fue encubierto”. Es la misma lógica que hemos visto muchas veces con predicciones apocalípticas anteriores.

La diferencia ahora es la velocidad. Antes, estos rumores tardaban semanas o meses en extenderse. Hoy, un vídeo de TikTok puede convertir una afirmación inventada en una preocupación global en cuestión de horas.

Por eso conviene aplicar una regla sencilla: cuanto más espectacular sea una afirmación, más sólidas deben ser las pruebas. Y en este caso no hay pruebas. Solo hay capturas, vídeos virales, supuestos documentos no verificados y una explicación científica que no se sostiene.