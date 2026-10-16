Accenture pone límite al gasto en Claude: los proyectos pagarán el consumo adicional

Impulsar la inteligencia artificial en el trabajo es una cosa; decidir qué presupuesto paga cada consulta es otra. Accenture ha introducido cambios en la financiación de Claude que dejan una aportación central de 29 dólares mensuales por persona (unos 26 €) para los empleados afectados, según una comunicación interna consultada por 404 Media.

La cifra llama la atención, pero necesita contexto: el consumo adicional puede financiarse con un presupuesto de proyecto o equipo. El cambio plantea una pregunta cada vez más relevante para las empresas que incorporan IA a sus procesos: cómo relacionar el coste de utilizarla con el valor que aporta al trabajo.

Qué cambia en la financiación de Claude

Según la información de 404 Media, la nueva política entró en vigor el 1 de octubre. La aportación central cubre la cantidad indicada y el gasto que la supera debe asociarse a una WBS, el código con el que Accenture identifica el proyecto o equipo que lo financia.

El comunicado describe un modelo basado en consumo. Por tanto, la lectura correcta es un cambio en la imputación del gasto: superar la asignación central exige otra fuente interna de financiación, sin que la información publicada establezca que el empleado deba asumir personalmente la diferencia.

También hay diferencias entre modalidades. El reportaje señala que los planes Premium incluyen 250 dólares semanales de consumo en tokens (unos 223 €), mientras que muchos trabajadores utilizan el plan General. Esa distinción ayuda a entender por qué algunos buscan cambiar de modalidad.

Conviene separar estas condiciones internas de las tarifas comerciales disponibles para cualquier cliente. Lo descrito corresponde al esquema de acceso y financiación de Accenture, y no permite dar por hecho que todas las empresas tengan los mismos acuerdos o las mismas asignaciones.

Por qué algunos empleados buscan una cuenta Premium

Los mensajes internos recogidos por 404 Media muestran casos de consumo mensual de 500 a 1.000 dólares (aproximadamente 446 a 892 €). Un trabajador utiliza Claude Code para desarrollar y probar un acelerador de IA destinado a varios clientes; otro señala dificultades para tramitar el paso a Premium.

El medio también recoge un caso de retirada de acceso. El aviso interno permite revisar y reasignar licencias según funciones, necesidades del negocio y patrones de uso, por lo que disponer de una WBS y una licencia no garantiza conservarla indefinidamente.

Estos testimonios muestran el efecto que el cambio puede tener en usuarios intensivos, pero no cuantifican cuántos empleados se encuentran en esa situación. Los casos publicados no deben confundirse con el consumo medio de toda la plantilla.

Para un proyecto que ya depende de la herramienta, la cuestión práctica será prever el coste antes de incorporarlo a su presupuesto. El gasto pasa a ser una decisión visible para el equipo que utiliza la IA y espera obtener resultados con ella.

Accenture mantiene su apuesta por la IA

En su respuesta a 404 Media, Accenture sostiene que facilita IA a su personal y que busca adecuar las herramientas al trabajo, manteniendo la inversión en capacidades y formación. Esa declaración es compatible con introducir controles presupuestarios; por sí sola no detalla el alcance de cada asignación.

La compañía sigue anunciando inversiones relacionadas con la tecnología. El 23 de septiembre comunicó una inversión de Accenture Ventures en Within y una alianza orientada a ayudar a sus clientes a comprender procesos, identificar oportunidades de automatización y desplegar agentes.

En ese anuncio, Accenture citaba una encuesta a más de 3.000 directivos: el 82% aumentaba su inversión en IA, pero solo el 23% declaraba obtener valor empresarial extendido y sostenido, frente al 32% de principios de año. Son datos sobre la adopción empresarial, no una explicación específica de la política de Claude.

El contraste resulta relevante: ampliar el uso de IA no elimina la necesidad de comprobar qué funciona y cuánto cuesta. La inversión en una plataforma y la obtención de resultados medibles siguen siendo dos cuestiones que cada organización necesita relacionar.

El debate pasa de tener IA a medir qué aporta

La cantidad gastada, por sí sola, no permite decidir si una herramienta resulta rentable. Un consumo elevado podría compensar si permite entregar trabajo útil con menos esfuerzo; uno pequeño podría aportar poco si genera resultados que requieren rehacerse. Para evaluar ambas situaciones hacen falta datos sobre el resultado.

En este caso, la imputación a proyectos hace más visible esa comparación. El presupuesto de IA entra en la misma conversación que los demás recursos necesarios para prestar un servicio, con la diferencia de que su consumo puede variar mucho entre tareas y usuarios.

La evolución de Claude también depende de cuestiones distintas al precio, como las condiciones de uso. En Teknofilo ya hemos repasado las nuevas reglas de Anthropic para Claude, otro elemento que los equipos deben tener presente al organizar su trabajo.

Lo que muestra la información publicada es un ajuste en cómo Accenture financia y asigna el acceso a una herramienta concreta. No basta para concluir que abandona la IA ni que todos sus empleados hayan perdido Claude: la novedad está en quién autoriza el consumo y a qué presupuesto se carga.