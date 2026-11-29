Imagina que el lunes abres en Safari el campus virtual que usas a diario. La dirección es la de siempre, pero esta vez el navegador muestra un aviso de seguridad en lugar del formulario de acceso. A partir del 30 de noviembre de 2026, una posible explicación será el certificado que presenta esa web al identificarse ante tu iPhone o tu Mac.

Según el calendario publicado por eMudhra, Apple retirará la confianza en los certificados web que dependen de su raíz emSign G1. El cambio afecta a los servicios que sigan utilizando esa cadena. Si la web ya ha sustituido su certificado, podrás seguir entrando sin notar la transición.

Por qué un certificado puede dejar de servir antes de que caduque

Cuando visitas una página por HTTPS, el servidor presenta un certificado para acreditar que responde por el dominio que has escrito. Safari comprueba quién lo ha firmado y sigue esa cadena de firmas hasta llegar a una autoridad en la que confía. La fecha de caducidad es solo una de las comprobaciones.

El origen del cambio está en un incidente que Apple documentó en octubre: quedaron comprometidas las claves privadas de ocho autoridades de certificación intermedias gestionadas por eMudhra. Son las claves que esas entidades emplean para firmar certificados. Eso explica por qué la respuesta afecta a la confianza en el emisor, incluso cuando el propietario de una web no ha sufrido un ataque.

El calendario varía según el programa de confianza. Chrome y Firefox fijaron el 16 de noviembre como fecha de corte para los nuevos certificados de esa jerarquía y mantuvieron la confianza en los anteriores. La retirada de G1 prevista por Apple para el día 30 incluye también los certificados afectados que se emitieron antes.

Una web podría, por tanto, seguir respondiendo y mostrar un certificado al que sobre el papel le quedan semanas de validez. Si la cadena termina en una raíz que el dispositivo ya no acepta, el navegador puede interrumpir la conexión. Desde fuera se parece a una caída del servicio, pero reiniciar el servidor no resolvería el problema.

Qué cambia si te conectas desde España y qué hacer ante el aviso

La ubicación del lector no determina el resultado. Si estudias desde España y accedes a un servicio de una universidad estadounidense, lo que cuenta es el certificado que presente ese servicio. En su actualización del 5 de noviembre, eMudhra indicó que había completado la migración fuera de su región estadounidense y que aún quedaban clientes por trasladar allí. Es un dato sobre la migración, no una lista de webs que vayan a fallar.

Las universidades de Cornell y Stanford, por ejemplo, avisaron a sus administradores para que reemplazaran los certificados con antelación. Sus avisos explican el riesgo de dejar pasar el plazo.

Si aparece una advertencia al iniciar sesión, no la ignores para introducir tu contraseña o datos de pago. Comprueba la dirección y consulta al servicio a través de un canal que ya conozcas.