Adiós a la tarjeta física: El abono transporte de Madrid ya se puede usar desde tu móvil Android

La Comunidad de Madrid ha dado un paso decisivo en la digitalización del transporte público con el lanzamiento de la nueva aplicación Mi Tarjeta Transporte, una solución que permitirá a millones de usuarios validar su abono mensual directamente desde el teléfono móvil.

Este avance elimina la necesidad de portar la tarjeta física y refuerza el proceso de modernización del Consorcio Regional de Transportes (CRTM).

Validar el abono transporte desde el móvil ya es una realidad

La nueva app Mi Tarjeta Transporte permitirá, en una primera fase, que más de tres millones de usuarios utilicen su teléfono móvil para acceder a Metro, autobuses y otros medios de transporte público de la región. La iniciativa responde a una demanda creciente de los ciudadanos, que cada vez apuestan más por soluciones digitales rápidas y cómodas para su día a día.

Hasta ahora, esta tecnología estaba disponible únicamente para títulos multiviaje, pero con el lanzamiento de la aplicación se amplía su alcance al abono mensual, uno de los títulos más utilizados en la Comunidad de Madrid.

Disponibilidad y compatibilidad de la aplicación

La aplicación Mi Tarjeta Transporte ya puede descargarse en dispositivos con Android 9.0 o versiones superiores. La validación del título se realiza a través de la app oficial y su integración con Google Wallet, permitiendo un uso ágil y seguro del transporte público.

Además, el CRTM ha confirmado que antes de que finalice enero también será posible digitalizar la tarjeta infantil y la tarjeta azul. De cara al resto de 2026, el organismo trabaja para incorporar los abonos anuales de empresa y habilitar el sistema en dispositivos iOS, ampliando así el alcance de la plataforma.

Un paso más en la modernización del transporte público

Durante la presentación, el responsable de Digitalización destacó que el objetivo principal de esta iniciativa es simplificar la vida de los ciudadanos, subrayando que la digitalización solo tiene sentido cuando mejora la experiencia real de los usuarios con los servicios públicos.

Desde el área de Transportes, se ha señalado que esta transición tecnológica acompaña a la expansión de la red de transporte madrileña, no solo en líneas y kilómetros, sino también en calidad de servicio y comodidad para los viajeros.

Resultados de la prueba piloto con miles de viajeros

Antes de su lanzamiento definitivo, el CRTM ha desarrollado una fase piloto en la que han participado 8.000 usuarios. Este periodo de pruebas ha servido para detectar posibles incidencias y perfeccionar el funcionamiento de la aplicación.

El desarrollo de Mi Tarjeta Transporte integra y mejora dos aplicaciones anteriores:

La app de recarga de títulos , con una media de 1 millón de operaciones mensuales .

, con una media de . La aplicación de virtualización de la Tarjeta Multi, lanzada hace un año y utilizada por más de 57.000 ciudadanos, acumulando 3,1 millones de trayectos.

Cómo digitalizar la tarjeta paso a paso

El proceso para pasar del soporte físico al digital es sencillo y seguro. El usuario solo tiene que acercar su tarjeta de transporte al lector NFC del móvil, seguir las instrucciones que aparecen en la aplicación y completar la transferencia al formato digital almacenado en Google Wallet.

Una vez finalizado el proceso, la tarjeta física queda bloqueada, evitando usos duplicados. Desde ese momento, el viajero puede validar sus desplazamientos acercando el smartphone al lector en Metro, autobuses urbanos e interurbanos, metros ligeros y Cercanías.

Descuentos y perfiles se mantienen intactos

La digitalización no altera en ningún momento los perfiles ni los descuentos asociados al título de transporte. Beneficios como los de familia numerosa, discapacidad u otros colectivos se conservan exactamente igual que en la tarjeta física, garantizando la continuidad de los derechos del usuario.

Más funciones: recargas, ayuda y reclamaciones

Además de la validación del abono, la nueva aplicación permite recargar títulos físicos y virtuales las 24 horas del día, ofreciendo una mayor flexibilidad al usuario. La app también incluye un apartado de preguntas frecuentes y un canal específico para la gestión de reclamaciones, centralizando todos los servicios en un único entorno digital.

Un transporte público más digital y accesible

Con Mi Tarjeta Transporte, la Comunidad de Madrid consolida su apuesta por un transporte público más moderno, accesible y alineado con los hábitos digitales actuales, sentando las bases para futuras mejoras tecnológicas a lo largo de 2026.