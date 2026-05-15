Huawei convierte los faros del coche en un proyector a todo color

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Huawei quiere que los faros de los coches dejen de ser simples elementos de iluminación para convertirse en algo mucho más ambicioso: proyectores a todo color capaces de mostrar películas, gráficos de navegación, animaciones e incluso juegos.

La compañía ha mostrado una nueva evolución de su tecnología XPixel, una plataforma de faros inteligentes que combina iluminación adaptativa y proyección de alta resolución. La gran novedad es que esta nueva generación ya no se limita a gráficos monocromo, sino que incorpora salida RGB a todo color, abriendo la puerta a usos mucho más llamativos cuando el vehículo está estacionado.

Los faros del coche como pantalla de cine improvisada

La idea de Huawei es bastante espectacular: usar los faros delanteros del coche para proyectar contenido sobre una pared, una puerta de garaje o cualquier superficie cercana.

En las demostraciones de XPixel, el sistema ha sido capaz de proyectar una imagen de unas 100 pulgadas, lo que convierte a un coche aparcado en una especie de cine al aire libre. No hablamos solo de iconos simples o avisos luminosos, sino de vídeos, partidos deportivos, animaciones y contenido a todo color.

Esto podría tener sentido, por ejemplo, durante una parada larga con un coche eléctrico mientras se recarga la batería, en un camping, en una quedada al aire libre o simplemente en casa si tienes una pared adecuada delante del vehículo.

Evidentemente, no parece que vaya a sustituir a un proyector doméstico de calidad, pero como función integrada en el coche resulta bastante curiosa. Sobre todo porque no requiere llevar ningún accesorio adicional: el propio vehículo se convierte en el sistema de proyección.

Qué es Huawei XPixel

XPixel es una tecnología de faros inteligentes basada en una matriz de píxeles LED controlados individualmente. Huawei ya llevaba tiempo trabajando con este concepto en versiones monocromo, utilizadas principalmente para funciones de iluminación adaptativa y asistencia a la conducción.

La nueva versión da un salto importante al añadir proyección a color. Esto permite que los faros no solo iluminen la carretera, sino que también puedan dibujar información visual mucho más rica y comprensible.

Huawei describe el módulo como una solución “tres en uno”, capaz de combinar iluminación, proyección y color. Además, se apoya en un sistema ADB —haz de conducción adaptativo— para controlar con precisión qué zonas se iluminan y cuáles se enmascaran, evitando deslumbrar a otros usuarios de la vía.

En otras palabras, no se trata simplemente de meter un proyector dentro del faro, sino de integrar esa capacidad dentro de una plataforma de iluminación inteligente para el automóvil.

No solo sirve para ver películas

Aunque lo más llamativo es la posibilidad de proyectar una película desde el frontal del coche, Huawei no plantea XPixel únicamente como una función de entretenimiento.

El sistema también puede mostrar indicaciones de navegación sobre la carretera, como flechas direccionales o señales visuales que ayuden al conductor a interpretar mejor el entorno. También puede generar una especie de “alfombra de luz” que acompaña la trayectoria del vehículo en curvas o maniobras.

Este tipo de funciones recuerda a otros sistemas avanzados de iluminación que ya hemos visto en marcas premium, como Mercedes-Benz, que lleva años explorando faros capaces de proyectar símbolos o líneas sobre el asfalto. La diferencia es que Huawei está llevando ese concepto a una versión a todo color y con un enfoque más amplio, que mezcla conducción, comunicación visual y entretenimiento.

En las demostraciones también se han visto usos más lúdicos, como juegos proyectados delante del coche o animaciones de bienvenida al llegar al vehículo. Es el tipo de función que quizá no sea imprescindible, pero sí puede convertirse en un elemento diferenciador en un mercado donde los coches eléctricos chinos compiten cada vez más por ofrecer experiencias tecnológicas llamativas.

También puede mejorar la visibilidad en lluvia o niebla

Huawei asegura que XPixel no se limita a proyectar contenido vistoso. La tecnología también puede ajustar de forma inteligente la temperatura de color de la luz en situaciones de lluvia o niebla para mejorar la penetración del haz y la visibilidad.

Esto resulta especialmente interesante porque uno de los grandes retos de la iluminación en carretera no es solo alumbrar más, sino alumbrar mejor. En determinadas condiciones, una luz demasiado blanca o mal dirigida puede generar reflejos molestos y empeorar la percepción del conductor.

Si el sistema es capaz de adaptar color, intensidad y distribución del haz en tiempo real, podría aportar ventajas reales en seguridad. Eso sí, como ocurre con muchas tecnologías presentadas en ferias, habrá que ver cómo se comporta en condiciones reales y qué funciones llegan finalmente a los coches de producción.

El Aito M9 será uno de los primeros en estrenarlo

Huawei no venderá XPixel directamente al consumidor como un accesorio independiente. La tecnología está pensada para ser integrada por fabricantes de coches, especialmente dentro del ecosistema automovilístico en el que Huawei colabora con distintas marcas chinas.

Uno de los primeros modelos en recibir esta nueva generación de faros a color será el Aito M9, un SUV eléctrico desarrollado dentro del entorno de colaboración de Huawei con fabricantes de automóviles. La información disponible apunta a que la versión actualizada del M9 incorporará un sistema de proyección inteligente a todo color en sus faros.

El Aito M9 ya es uno de los modelos más tecnológicos asociados a Huawei, por lo que tiene bastante sentido que sea uno de los escaparates elegidos para estrenar esta función.

China acelera en tecnologías que Europa y Estados Unidos adoptan con cautela

La evolución de XPixel también refleja una diferencia cada vez más evidente entre el mercado chino del automóvil y otros mercados más conservadores.

Mientras en Europa y Estados Unidos muchas funciones avanzadas de iluminación se han ido introduciendo poco a poco por razones regulatorias y de homologación, los fabricantes chinos están avanzando con mucha rapidez en funciones que mezclan iluminación, asistencia a la conducción e infoentretenimiento.

Los faros adaptativos, las proyecciones en carretera y los sistemas de comunicación visual con peatones y otros conductores todavía plantean preguntas importantes. Por ejemplo, qué tipo de contenido debería poder proyectarse, cuándo puede usarse, cómo evitar distracciones y qué límites deben imponerse para no comprometer la seguridad vial.

En ese sentido, XPixel parece una tecnología con mucho potencial, pero también con zonas grises. Proyectar una película con el coche aparcado no plantea el mismo problema que mostrar gráficos complejos cerca de una vía pública o utilizar animaciones que puedan confundir a otros usuarios.

Una función espectacular, aunque no necesariamente imprescindible

XPixel es una de esas tecnologías que llaman la atención al instante. La imagen de un coche proyectando una película desde sus faros tiene un punto futurista difícil de ignorar.

Ahora bien, su utilidad real dependerá mucho del contexto. Para quienes vivan en una ciudad, aparquen en la calle y no tengan una superficie adecuada delante del coche, el modo cine puede quedarse en una curiosidad. Para quienes usen mucho el coche en viajes, campings o paradas largas de recarga, podría ser una función divertida y ocasionalmente práctica.

Donde la tecnología puede tener más recorrido es en la parte menos vistosa: iluminación adaptativa, indicaciones de navegación sobre el asfalto, señales visuales para peatones y mejora de visibilidad en condiciones complicadas. Ahí sí hay un potencial claro para aportar valor más allá del espectáculo.